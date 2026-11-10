América Latina

Taiwán afirmó tener contacto estrecho con el nuevo presidente de Paraguay

La cancillería aseguró que los proyectos de cooperación con Asunción avanzan sin contratiempos y que el mandatario Pedro Alliana ve al país como un aliado estratégico

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (EUTERS/Ann Wang)
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (EUTERS/Ann Wang)
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Taiwán mantiene un “contacto estrecho” con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, y las relaciones entre ambas partes siguen siendo cordiales a pesar del juicio político y la destitución de su predecesor, Santiago Peña, informó este martes la cancillería isleña.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, Hsiao Kuang-wei, también subrayó que los proyectos de cooperación entre Taipéi y Asunción seguían adelante según lo previsto y no se habían visto afectados por el colapso del Ueno Bank, cuyo cierre afectó a miles de clientes.

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Según Hsiao, el nuevo mandatario latinoamericano ha manifestado en “repetidas ocasiones” que Taiwán es un “importante aliado estratégico” de su país, y también mantuvo “relaciones estrechas y cordiales” con la isla durante su mandato como presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay (2019-2022).

Imagen del presidente de Paraguay, Pedro Alliana (centro), tras tomar posesión, en Asunción, Paraguay. 6 noviembre de 2026. (REUTERS/César Olmedo)
Imagen del presidente de Paraguay, Pedro Alliana (centro), tras tomar posesión, en Asunción, Paraguay. 6 noviembre de 2026. (REUTERS/César Olmedo)

Alliana juró el cargo el viernes después de que el ahora exgobernante Santiago Peña fuera destituido en un juicio político en el Senado tras ser declarado culpable de “mal desempeño de funciones” por el caso del Ueno Bank.

Desde su llegada al poder en agosto de 2023, Peña había reafirmado en múltiples ocasiones su apoyo a Taiwán y su “compromiso” de mantener las relaciones diplomáticas con la isla autogobernada.

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Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 del mundo que mantiene lazos diplomáticos formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

Incautaron dos vehículos del Grupo Vázquez en el marco del caso Ueno Bank

La Fiscalía incautó dos autos clásicos

En paralelo al cambio de gobierno, las investigaciones judiciales por el caso Ueno Bank avanzan a ritmo acelerado. La Fiscalía paraguaya incautó dos vehículos clásicos del Grupo Vázquez en un taller ubicado en Caaguazú, con trabajos de modificación y restauración valuados en 485.890.000 guaraníes (unos USD 78.000).

La medida fue ordenada por la agente fiscal Ruth Karina Benítez y ejecutada por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, bajo la conducción del comisario principal Fidel González. Uno de los rodados es un Mercedes-Benz SLK 55 AMG del año 2012, en proceso de modificación para reproducir la estética del legendario Mercedes-Benz 300 SL de 1957 —conocido como “Alas de Gaviota”—, con un costo de Gs. 249.010.000 (casi USD 40.000). El segundo es un Mercedes-Benz 180 D Ponton Pickup de 1957, enviado al taller para restauración por Gs. 236.880.000 (casi USD 38.000).

Ambas unidades fueron trasladadas a la sede del Departamento de Delitos Económicos en Caaguazú, donde permanecerán bajo resguardo del Ministerio Público.

Incautaron dos vehículos del Grupo Vázquez en el marco del caso Ueno Bank

El Banco Central cerró Ueno por insolvencia y los clientes perdieron el acceso a sus fondos

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 3 de noviembre el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank tras constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por ley.

Desde ese momento, los servicios, aplicaciones y tarjetas de la institución quedaron suspendidos, lo que generó incertidumbre entre miles de clientes que no pudieron acceder a sus fondos.

El BCP informó que cada usuario tiene garantizada una cobertura de hasta Gs. 228.000.000 (aproximadamente USD 38.000), conforme a la normativa vigente.

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