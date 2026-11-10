EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre

Agenda de movilizaciones hoy 10 de noviembre

(Ovial)

Entre las movilizaciones más relevantes se encuentra la jornada de búsqueda convocada por Luciérnagas Buscadoras, que partirá desde las estaciones Chabacano, a las 6:30 horas, y Ermita, a las 7:00 horas, rumbo a actividades de búsqueda en Huitzilac, Morelos. La organización prevé la participación de alrededor de 60 personas y no descarta afectaciones en vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

A las 9:00 horas, la colectiva Montaña Morada se concentrará afuera del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, para exigir justicia en un caso de feminicidio. Una hora después, estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 6 realizarán una concentración en la estación Constitución de 1917 del Metro, en protesta contra la regulación del uso de celulares en escuelas.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, integrantes de la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales acudirán al mediodía a las oficinas de VEMO Impulso, ubicadas en Campos Elíseos 345, Polanco, para manifestarse contra los esquemas de arrendamiento y movilidad de la empresa.

También se esperan concentraciones en el Centro Histórico. Durante el día, el Movimiento Sin Techo y Campamento Camarada Celestino permanecerá frente al Congreso capitalino para solicitar su incorporación a programas de vivienda; mientras que el Movimiento Social Benito Juárez, A.C. se instalará en el Zócalo con una demanda similar de vivienda popular.

A las 13:00 horas, jugadores y entrenadores del club de futbol americano Colts de Aragón acudirán al edificio de Gobierno de la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución, para protestar por el cierre del campo donde entrenaban en el Deportivo Hermanos Galeana.

En cuanto a rodadas ciclistas, se contemplan recorridos desde la colonia Roma hacia la caseta La Venta, a partir de las 6:15 horas; una rodada en Parque Arboledas, Del Valle, a las 9:00 horas; así como salidas nocturnas desde la Alameda Central, Plaza Tlaxcoaque y Pilares-Pestalozzi. Los recorridos podrían afectar vialidades como Circuito Interior, avenida de los Insurgentes, Reforma y calzada de Tlalpan.

La agenda también incluye eventos de alta afluencia, entre ellos el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional, con una asistencia estimada de 9 mil 790 personas; el partido Pumas vs Tigres de la Liga Femenil en el Estadio Olímpico Universitario; y el encuentro de Capitanes vs Texas en la Arena Ciudad de México, donde se esperan más de 22 mil asistentes.