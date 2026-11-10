EZLN aclara agenda con familias buscadoras: habrá encuentros privados y una marcha

El capitán insurgente Marcos califica de falsa la supuesta reunión convocada en la Glorieta de los Desaparecidos de la Ciudad de México. (Isabel Mateos/FB)

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La Comisión Sextra del Ejército Nacional Zapatista (EZLN) publicó un primer texto acalaratorio, titulado “A qué vamos. Que sí y qué no”, dirigido principalmente a familias de personas desaparecidas, así como a colectivos buscadores tras una serie de desinformación acerca de una supuesta reunión nacional programada para el 6 de diciembre en la Glorieta de los Desaparecidos en la Ciudad de México.

El capitán insurgente Marcos calificó dicha convocatoria de “falsa” y señaló que la invitación recibida refleja “ignorancia, mala fe y grosería”.

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La delegación zapatista recorrerá el país en diciembre y la primera semana de enero de 2027 y precisan que no participarán en actos masivos. Las familias y colectivos podrán reunirse en privado, grupo por grupo, en la sede de la delegación en la capital o en sedes que se anunciarán después, mediante el registro del Centro de Derechos Humanos Frayt Bartolomé de Las Casas (Frayba).

‘Gira por la vida’ tiene dos actividades públicas confirmadas

El EZLN detalla las únicas apariciones públicas confirmadas de la delegación zapatista: el 19 de diciembre, a las 10:00 horas, en el local de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pedirán apoyo para difundir fichas de búsqueda en las escuelas de todo el país.

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La tarde ese mismo día se realizará la marcha “Todas las luchas y una demanda en común: verdad y justicia para las ausencias”. Ahí la delegación también convocará a organizaciones sociales, sindicatos, partidos no institucionales y colectivos a sumarse a la difusión de fichas de búsqueda y denuncias de desapariciones forzadas y encarcelamientos injustos.

Reconocieron que existen “rivalidades y disputas” entre colectivos de buscadoras, al grado de intentar vetar reuniones con la delegación zapatista. El EZLN afirma que no tomará partido en esas diferencias y adelanta que publicará más textos compartiendo detalles de su agenda fuera de Chiapas.

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La Comisión Sexta afirma que no juzga los métodos de búsqueda ni las gestiones que las familias realizan ante las autoridades. | FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Aunado a esto, la Comisión Sexta aclaró que no evaluará métodos de búsqueda de campo con pico y palara, recurrir a instancias judiciales, reunirse con la titular del Ejecutivo federal, organizar internacionales o acudir a marchas y bloqueos: “Consideramos que quien busca verdad y justicia y tiene todo el objetivo de encontrar a quien le hace falta a causa de una desaparición forzada, puede y debe recorrer todos los caminos y tocar todas las puertas para aliviar su dolor”.

El EZNL expresó que su intención es que “todo el país se haga común en su lucha de ustedes. Convertir a México en una geografía con memoria, en una geografía que busca todo el tiempo y en todos los rincones” y subrayó que estarán escuchando a todas las personas que así lo decidan “si quieren, pueden y creen que eso les ayuda a su herica labor, nos cuenten esa historia”.

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