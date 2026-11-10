México asegura 2 medallas en boxeo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026

México aseguró dos medallas en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 luego de que Jorge Luis Nieblas y Alan Ocampo ganaron sus combates de cuartos de final (Especial)

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México aseguró dos medallas en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 luego de que Jorge Luis Nieblas y Alan Ocampo ganaron sus combates de cuartos de final. Ambos mexicanos avanzaron a semifinales, instancia en la que los perdedores reciben medalla de bronce.

Con esos resultados, la delegación nacional llegó al menos a diez preseas aseguradas en Dakar 2026: tres de plata y siete de bronce. Nieblas y Ocampo quedaron con la posibilidad de mejorar el color de sus metales si ganan sus respectivos combates de semifinales.

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México participa en Senegal con una delegación de 62 atletas, integrada por 41 mujeres y 21 hombres, en 19 de los 25 deportes del programa.

Dakar 2026 será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Jorge Luis Nieblas aseguró podio en los 70 kilogramos

Jorge Luis Nieblas venció por decisión unánime al letón Timurs Gulbis en los cuartos de final de la división de 70 kilogramos. El triunfo colocó al mexicano entre los cuatro mejores boxeadores de la categoría y le aseguró un sitio en el podio.

Nieblas tiene programado su combate de semifinales para mañana miércoles 11 de noviembre a las 10:15 horas, tiempo del centro de México. Una victoria lo levará a la pelea por el oro y le garantiza, como mínimo, la medalla de plata.

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México aseguró dos medallas en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 luego de que Jorge Luis Nieblas y Alan Ocampo ganaron sus combates de cuartos de final (X@OlimpismoMex)

Alan Ocampo obtuvo la segunda medalla asegurada

Asimismo, Alan Jesús Ocampo venció por decisión unánime a Huriwaka Dean en los cuartos de final de los 50 kilogramos. El mexicano también aseguró una medalla y se convirtió en el segundo integrante del equipo nacional de boxeo que instaló a México en las semifinales.

Ocampo tiene programada su semifinal para este miércoles 11 de noviembre a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. El ganador avanzará a la final de la división, mientras el perdedor recibiría uno de los dos bronces disponibles.

México aseguró dos medallas en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 luego de que Jorge Luis Nieblas y Alan Ocampo ganaron sus combates de cuartos de final (X@OlimpismoMex)

La victoria ante Dean se sumó al triunfo que Ocampo consiguió en su debut frente al representante de Hong Kong, Yik Kan Chan. El mexicano ganó ese primer combate con tarjetas de 5-0.

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Las semifinales entregan dos medallas de bronce

El sistema de competencia en Dakar 2026 no contempla un combate por el tercer lugar en las divisiones de boxeo. Los dos deportistas que pierdan las semifinales reciben medalla de bronce, mientras los ganadores disputan el oro y la plata.

La actividad de boxeo forma parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizan en Senegal y concluyen el próximo viernes 13 de noviembre. El torneo reúne a atletas juveniles de distintos países en disciplinas individuales y de conjunto.

Artistas forman los aros olímpicos durante la ceremonia de inauguración de los Juegos de la Juventus en Dakar, Senegal el sábado 31 de octubre del 2026. (AP Foto/Sylvain Cherkaoui)

La delegación mexicana ya había ganado medallas en natación, béisbol 5, lanzamiento de disco y lucha de playa. Karen Ríos obtuvo la plata en lucha de playa; Daniel Saborío sumó dos bronces en natación, Victoria Fernanda García ganó otro bronce en la alberca, Kendra Duany subió al podio en lanzamiento de disco y la selección de béisbol 5 consiguió el tercer lugar.

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