Colombia

Indígenas rechazaron la revocatoria de la norma que protegía la Amazonía y cuestionaron al Gobierno: “No puede someterse a imposiciones unilaterales”

La decisión del Ministerio de Ambiente generó cuestionamientos por el alcance de la medida, que eliminó restricciones a nuevas actividades mineras y de explotación de hidrocarburos en territorios amazónicos

La organización sostuvo que la decisión del Ministerio de Ambiente desconoce la autonomía territorial de los pueblos indígenas y amenaza las garantías ambientales de los territorios que ancestralmente habitan y protegen (@OPIAC_Amazonia/X y Ministerio de Ambiente)
La organización sostuvo que la decisión del Ministerio de Ambiente desconoce la autonomía territorial de los pueblos indígenas y amenaza las garantías ambientales de los territorios que ancestralmente habitan y protegen (@OPIAC_Amazonia/X y Ministerio de Ambiente)
Guardar

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) cuestionó la decisión del Gobierno nacional de revocar la Resolución 0961 de 2026, que declaraba el bioma amazónico como reserva definitiva de los recursos naturales renovables y del ambiente. La organización aseguró que la medida desconoce los acuerdos alcanzados mediante consulta previa con los pueblos indígenas y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la protección de los territorios ancestrales.

A través de un comunicado divulgado el 9 de noviembre, la organización manifestó su rechazo a la decisión adoptada por el Ministerio de Ambiente, encabezado por Fabio Arjona Hincapié. Según explicó, la resolución revocada establecía garantías para proteger más de 48 millones de hectáreas del bioma amazónico colombiano frente a la entrada de nuevas actividades de minería a gran escala y explotación de hidrocarburos.

PUBLICIDAD

La Opiac sostuvo que la derogatoria representa un retroceso en las medidas administrativas destinadas a conservar la Amazonía y proteger a las comunidades indígenas que habitan este territorio. También señaló que la decisión afecta la integridad ecológica de la región y pone en discusión las garantías relacionadas con la permanencia física, cultural y espiritual de los pueblos originarios.

En el documento, la organización recordó que la Amazonía cumple funciones ambientales relacionadas con la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del ciclo hídrico. Asimismo, mencionó su importancia en la producción de oxígeno y la absorción de gases de efecto invernadero.

PUBLICIDAD

La organización advirtió que la eliminación de las restricciones establecidas en la Resolución 0961 de 2026 puede facilitar la entrada de nuevas actividades extractivas en territorios que considera fundamentales para la conservación ambiental y la supervivencia de los pueblos indígenas.

La consulta previa, uno de los principales argumentos de la Opiac

El pronunciamiento cuestionó que el Gobierno justificara la derogatoria por la falta de culminación de la consulta previa con las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, al considerar que esa situación no debía desconocer los acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas (@OPIAC_Amazonia/X)
El pronunciamiento cuestionó que el Gobierno justificara la derogatoria por la falta de culminación de la consulta previa con las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, al considerar que esa situación no debía desconocer los acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas (@OPIAC_Amazonia/X)

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento está relacionado con el procedimiento de consulta previa que, según la organización indígena, se realizó para la expedición de la Resolución 0961 de 2026. La Opiac indicó que la norma fue resultado de un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con los pueblos indígenas del bioma amazónico, durante el cual se protocolizaron acuerdos y se adquirieron compromisos para su implementación.

En ese sentido, cuestionó que el Ministerio de Ambiente hubiera revocado la disposición sin adelantar un nuevo proceso de consulta con las autoridades indígenas directamente afectadas por la decisión. “Su derogatoria transgrede un derecho fundamental y vulnera flagrantemente un proceso colectivo y participativo, cuyos acuerdos no son responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, sino una obligación ineludible de toda la institucionalidad del Estado”, señalaron los púeblos indígenas.

El comunicado también cuestionó el argumento del Gobierno relacionado con la falta de culminación de la consulta previa con las comunidades negras y afrodescendientes. Para la Opiac, esa situación no puede convertirse en una justificación para desconocer los acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas.

El Ministerio de Ambiente revocó la resolución que declaraba a la Amazonía como reserva definitiva de recursos naturales por la falta de consulta previa - crédito Leonardo Muñoz/EFE
La organización señaló que la revocatoria se realizó sin adelantar un nuevo proceso de consulta previa con las autoridades indígenas directamente afectadas y afirmó que se vulneraron garantías relacionadas con el debido proceso y la participación (Leonardo Muñoz/EFE)

La organización manifestó que los compromisos protocolizados no corresponden exclusivamente a una administración gubernamental, sino que constituyen obligaciones que deben ser atendidas por las diferentes instituciones del Estado. Además, sostuvo que la decisión ministerial habría desconocido principios como el debido proceso, la buena fe y las garantías constitucionales de participación de las autoridades indígenas.

“La ordenación del bioma amazónico no puede someterse a imposiciones unilaterales que desconozcan la autonomía territorial ni que pretendan omitir las garantías constitucionales irrenunciables de consulta previa y de consentimiento”, señaló la organización.

La resolución 0961 había sido firmada el 4 de agosto de 2026 y comprendía aproximadamente 483.283,55 kilómetros cuadrados, equivalentes al 42,3% del territorio continental colombiano. Su alcance incluía zonas de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Meta, Vichada, Cauca y Nariño.

Las exigencias de los pueblos indígenas al Gobierno nacional

El ministro Fabio Arjona afirmó que la medida anterior generaba incertidumbre territorial y carecía de alternativas económicas locales - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la resolución fue revocada porque se expidió sin finalizar la consulta previa con las comunidades negras potencialmente afectadas y porque, según el Gobierno, generaba incertidumbre económica y territorial (Catalina Olaya/Colprensa)

En el pronunciamiento, la Opiac presentó cuatro exigencias dirigidas al Gobierno nacional para restablecer las garantías de protección ambiental y asegurar la participación de las autoridades indígenas en las decisiones relacionadas con sus territorios.

La primera consiste en restaurar de manera inmediata la protección normativa e integral del bioma amazónico frente a nuevas actividades extractivas de minería a gran escala y explotación de petróleo y gas. Como segundo punto, solicitó cumplir los acuerdos protocolizados durante la sesión 008 de 2026 de la Mesa Regional Amazónica (MRA), realizada entre el 19 y el 20 de julio de ese año, en el marco de la consulta previa relacionada con la resolución.

La tercera exigencia está dirigida a garantizar la aplicación del Decreto Ley 1275 de 2024, mediante el reconocimiento de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Finalmente, pidió al Gobierno mantener coherencia entre sus compromisos internacionales en materia de biodiversidad y cambio climático y las decisiones administrativas que adopte para la conservación de la Amazonía colombiana.

La organización también convocó a gobiernos aliados, organismos multilaterales, comunidad científica, instituciones académicas y organizaciones defensoras de derechos humanos a respaldar la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas amazónicos.

La posición del Ministerio de Ambiente frente a la revocatoria

La Resolución 0961 abarcaba más de 483.000 kilómetros cuadrados distribuidos en diez departamentos de Colombia - crédito Ministerio de Medio Ambiente
La Resolución 0961 abarcaba más de 483.000 kilómetros cuadrados distribuidos en diez departamentos de Colombia (Ministerio de Medio Ambiente)

La decisión del Ministerio de Ambiente se produjo a finales de octubre de 2026. La cartera explicó que la resolución 0961 fue expedida sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían resultar directamente afectadas.

El ministro Fabio Arjona sostuvo que la disposición anterior no garantizaba por sí sola la protección efectiva del bioma. “La Resolución 0961 no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma amazónico. Por el contrario, generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región y son, precisamente, los principales aliados de la conservación”, afirmó el funcionario.

El ministerio también precisó que la revocatoria no significa eliminar todas las medidas de protección ambiental existentes en la Amazonía. Según la entidad, continúan vigentes la Reserva Forestal establecida mediante la Ley 2.ª de 1959, las declaratorias de Parques Nacionales Naturales, la Ley de Delitos Ambientales y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que reconocen a la Amazonía como sujeto de derechos.

Arjona agregó que la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y las economías criminales requieren presencia institucional, control territorial, seguridad y alternativas productivas sostenibles para las comunidades. La cartera ambiental señaló que podrá adelantar nuevas actuaciones administrativas para proteger el bioma una vez se cumpla la consulta previa y se realicen las valoraciones técnicas, ambientales y jurídicas correspondientes.

Temas Relacionados

Pueblos indígenas de la AmazoníaAmazonía colombianaResolución 0961 de 2026Ministerio de Ambienteexplotación de hidrocarburosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esmeralda Hernández prende las alarmas por proyecto que, según denunció, buscaría favorecer a Santiago Uribe: “Esta ley tiene nombre propio”

La senadora del Pacto Histórico aseguró que la iniciativa impulsada por el Centro Democrático tendría como principal beneficiario al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por el caso de Los 12 Apóstoles

Esmeralda Hernández prende las alarmas por proyecto que, según denunció, buscaría favorecer a Santiago Uribe: “Esta ley tiene nombre propio”

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Alcalde de Cali aseguró que la totalidad de la boletería para ver a la selección Colombia ante Chile será destinado a las víctimas del terremoto

El amistoso del viernes 13 de noviembre en el Pascual Guerrero financiará ayudas alimentarias y habitacionales para los hogares afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026

Alcalde de Cali aseguró que la totalidad de la boletería para ver a la selección Colombia ante Chile será destinado a las víctimas del terremoto

La Guajira entra en la puja por SpaceX: gobernador ofrece Puerto Bolívar a Elon Musk para instalar una base espacial

Colombia busca posicionarse en una industria que hasta ahora no tiene operaciones de lanzamiento en el país. La propuesta destaca las condiciones geográficas y logísticas de la Alta Guajira, aunque todavía no existe un acuerdo con la compañía estadounidense

La Guajira entra en la puja por SpaceX: gobernador ofrece Puerto Bolívar a Elon Musk para instalar una base espacial

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

El material audiovisual grabado en el icónico anfiteatro de Colorado anticipa la gira por estadios latinoamericanos, que inicia el 28 de noviembre de 2026 en la capital colombiana

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

Maluma confirmó cuarta fecha en Bogotá luego de tres ‘sold out’ consecutivos: “Yo quiero más”

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

Till Lindemann, la voz líder de Rammstein, debuta en Colombia con su proyecto solista: fecha, lugar y precios

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Así se hará el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: los equipos, los grupos y el "punto invisible"

Luis Díaz entró en la fase final de la recuperación de su lesión con el Bayern Múnich, mientras la prensa alemana habló del fichaje que lo reemplazaría en el equipo

Colombia se acercó a los 10 primeros puestos de la tabla de medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026, tras la undécima jornada: así le fue