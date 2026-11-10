Alcalde de Cali aseguró que la totalidad de la boletería para ver a la selección Colombia ante Chile será destinado a las víctimas del terremoto

Alejandro Eder, Alcalde de Cali, aseguró que la totalidad de la boletería del partido entre Colombia y Chile será destinada a las víctimas del terremoto - (Alcaldía de Cali/FCF/EFE)

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La recaudación de la boletería del partido amistoso entre la selección Colombia y de Chile será destinada a las familias afectadas por el terremoto que sacudió al occidente del país el 10 de agosto de 2026, según aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El mandatario local explicó en entrevista con Blu Radio que la Federación Colombiana de Fútbol sumará los recursos del partido a un programa de asistencia alimentaria que la Alcaldía desarrolla con el Programa Mundial de Alimentos.

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Colombia recibirá a Chile el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El encuentro amistoso marcará el regreso de la selección de mayores a la capital del Valle del Cauca después de 27 años.

Los precios de la boletería para el partido entre Colombia y Chile - (Federación Colombiana de Fútbol)

Eder aseguró en Blu Radio que habló con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, sobre el destino de los ingresos del encuentro. “Ayer hablé con Ramón Jesurún y me dijo que van a donar todas las ganancias del partido para los damnificados de Cali”, afirmó el alcalde.

¿Cuándo tembló en Colombia?

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió a las 7.34 del 10 de agosto de 2026, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó. El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 28 de septiembre, registró 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas.

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El mismo reporte indicó que 486.917 personas habían resultado afectadas en el país y que miles de viviendas, centros de salud, escuelas y otras edificaciones sufrieron daños. En Cali, tres meses después del sismo, la emergencia sigue concentrada en la vivienda, la educación y la atención humanitaria.

La Alcaldía de Cali revisó cerca de 14.000 edificaciones y 85 inmuebles, entre casas y edificios, fueron identificados para demolición - (Agencia EFE)

Eder señaló que la Alcaldía de Cali revisó cerca de 14.000 edificaciones y que 85 inmuebles, entre casas y edificios, fueron identificados para demolición. La cifra podría elevarse a entre 100 y 120 estructuras, según la evaluación de daños. Además, unas 700 familias perdieron por completo sus hogares y son prioridad en los planes de reubicación.

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¿Qué es el Fondo Milagro y cómo apoya a los damnificados?

El Fondo Milagro es una de las alternativas de apoyo para las familias afectadas por el terremoto. Según explicó Eder a Blu Radio, entrega bonificaciones cercanas a 159 millones de pesos a hogares que perdieron a un ser querido durante la emergencia o que se encuentran en condición de alto riesgo.

La Alcaldía, por su parte, ofrece bonos de 50 millones de pesos a las familias que perdieron su vivienda. De los 700 hogares priorizados, alrededor de 400 ya manifestaron interés en esas alternativas. El alcalde señaló que la ciudad busca viviendas nuevas, debido a que cumplen con los códigos antisísmicos actualizados.

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El Decreto 1379 dejó en firme la creación del ‘Fondo Milagro’, que coordinará recursos para la reconstrucción y la entrega de ayudas humanitarias - crédito Dapre

“Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, sostuvo Eder. El mandatario añadió que en Cali existe un inventario de cerca de 900 viviendas y espera que, desde la semana siguiente, decenas de familias comiencen a recibir una solución habitacional.

El alcalde también se refirió a la situación de Chiminangos, donde hay 288 torres construidas antes de 1985. De ellas, 156 tienen sello rojo y seis presentan daños graves. “Las otras 150 tienen daños sobre todo en las escaleras”, explicó Eder, quien indicó que los estudios de ingeniería definirán las obras requeridas.

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Recursos para mercados, colegios y hospitales en Cali

Eder explicó que Cali y el Programa Mundial de Alimentos, organismo de Naciones Unidas especializado en asistencia alimentaria, aportaron un millón de dólares cada uno para atender a las familias damnificadas. El programa busca entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias afectadas por el terremoto.

“A ese fondo se van a sumar los recursos del partido del viernes y con eso se van a adquirir y se van a dar apoyos en mercados para las personas damnificadas que aún necesitan ese apoyo humanitario”, señaló el alcalde en Blu Radio.

La reconstrucción también incluirá colegios, hospitales y edificios residenciales. Más de 200 instituciones educativas resultaron afectadas en Cali; 70 tuvieron daños graves y ocho permanecen cerradas, de acuerdo con Eder. Cerca de 60.000 estudiantes dejaron de asistir temporalmente a clases tras el sismo, una cifra que ahora se acerca a 15.000.

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