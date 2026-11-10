Legisladoras de Movimiento Ciudadano solicitan a la Fiscalía de Morelos que concluyan las indagatorias contra Cuauhtémoc Blanco

El diputado de Morena cuenta con desafuero constitucional, por lo que se ve complicado que se aplique alguna acción legal. Crédito: X/ @cuauhtemocb10

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Este martes, diputadas e integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) informaron sobre la presentación de un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía de Morelos a que concluya las indagatorias pendientes contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La carpeta de investigación del legislador morenista está relacionada con la denuncia presentada contra éste por el delito de violación en grado de tentativa, y, que de ser el caso, se presente de nuevamente la solicitud de desafuero del exfutbolista.

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Legisladoras e integrantes de Movimiento Ciudadano piden que concluyan las investigaciones contra Cuauhtémoc Blanco

En conferencia de prensa, en la sede de la Cámara de Diputados, la legisladora emecista Anayeli Muñoz recordó que el pasado mes de enero, la Fiscalía morelense informó que la carpeta relacionada con la denuncia de Nidia Fabiola, media hermana de Blanco Bravo, seguía activa y había diligencias pendientes, pero no ofreció fechas para concluirlas.

Recordó que en marzo pasado, la denunciante informó que recibió amenazas y que le quitaron la vigilancia policial con la que contaba como medida de protección.

Diligencias pendientes deben realizarse con perspectiva de género

Ante esta situación, Muñoz señaló que el exhorto del partido naranja demanda a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos que, con perspectiva de género, concluya las diligencias pendientes y determine lo conducente en la carpeta de investigación.

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Además, demandaron que en caso de existir elementos jurídicos y una vez atendidas las observaciones de la Sección Instructora, presente nuevamente la solicitud de procedencia contra Blanco, a fin de continuar con el procedimiento de desafuero.

Anayeli Muñoz, diputada de Movimiento Ciudadano, exigió que le quiten el desafuero a Cuauhtémoc Blanco. Crédito: Captura de Video.

Piden actualización del nivel de riesgo de Nidia Fabiola Blanco

Las emecistas también pidieron a la Fiscalía local una evaluación actualizada del nivel de riesgo de Nidia Fabiola Blanco, al tiempo que se le garantice la adopción, continuidad o restablecimiento de medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad y seguridad.

“No podemos permitir que se acabe esta Legislatura y que un presunto agresor, una persona denunciada por una presunta violación se quede en la impunidad y que, además, vaya por los pasillos de la Cámara ofendiendo, burlándose y haciendo lo que le da la gana”, comentó Anayeli Muñoz.

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MC presenta petición para que el caso no quede en la impunidad

Jessica Ortega, coordinadora estatal de MC, informó que el 5 de noviembre pasado presentaron ante la Fiscalía local una petición ciudadana para que no se olvide el tema y no deje en la impunidad la denuncia de una mujer que ha dado la batalla jurídica para defender sus derechos.

Agregó que presentaron también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local para solicitar que se dé seguimiento a la integración de todas las observaciones que la Sección Instructora de San Lázaro le hizo a la Fiscalía local.

Hasta el PRI desechó el desafuero de Blanco

Cabe recordar que en marzo de 2025, Morena –sus aliados: Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-- y la bancada del PRI desecharon el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

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Lo anterior, al avalar el dictamen de la Sección Instructora según el cual, éste no era procedente debido a que el expediente no se acompañó de una investigación técnica y profesional.

Diputado de Morena debe enfrentar la justicia sin fuero constitucional

Ortega fue insistente, por lo que demandó que el diputado federal por Morena enfrente la justicia como cualquier ciudadano, sin fuero constitucional.

“Dejen de estar defendiendo desde Morena y desde sus partidos aliados a una persona que tiene un señalamiento tan grave, independientemente de todo lo que se generó como actos de corrupción en el estado de Morelos. Hoy lo que pedimos es que se enfrente la justicia de manera objetiva, sin ninguna concesión, sin ninguna consideración hacia ninguna persona”, exigió la coordinadora estatal emecista.

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Asimismo, recordó que ha pasado más de un año desde que la Sección Instructora hizo sus observaciones y tres desde que Nidia Fabiola presentó la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco.

Una vez más Movimiento Ciudadano va por desafuero de Cuauhtémoc Blanco: exigen avances a la Fiscalía de Morelos. (Foto: RS)

Ivonne Ortega también exigió avances a la Fiscalía de Morelos

El pasado 5 de noviembre, la misma Jessica Ortega y la coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro Ivonne Ortega, acudieron a la sede de la Fiscalía de Morelos para exigir avances en la investigación por la denuncia de presunta violación contra el exgobernador de la entidad.

Al igual que Anayeli Muñoz, tanto Jessica como Ivonne Ortega exigieron que la Fiscalía local vuelva a solicitar que le retiren la inmunidad al polémico legislador de la bancada mayoritaria.

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Durante su visita a la Fiscalía de Morelos, Jessica Ortega emplazó al fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar a concluir las diligencias pendientes y explicar qué ha impedido reunir los elementos jurídicos necesarios para solicitar nuevamente el desafuero del morenista.

En menos de dos semanas, legisladoras e integrantes de Movimiento Ciudadano exigieron a la Fiscalía de Morelos que vuelva a presentar una solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco y que avancen las indagatorias en su contra.