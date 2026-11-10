Aida Victoria Merlano se refirió al escándalo de Gustavo Petro y le lanzó pulla a Deicy Jiménez: “Es una falta de respeto con las mujeres que sí son víctimas”

La abogada lanzó una crítica frontal a la excontratista y advirtió que ese relato puede afectar la credibilidad de las mujeres (@rosytelocuenta/TikTok)

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Aida Victoria Merlano se sumó al debate que generó la filtración de una videollamada entre el expresidente Gustavo Petro y la excontratista Deicy Jiménez, salpicada por el escándalo de pagos con contratos del Estado por los favores sexuales que le prestó en su momento al exmandatario.

La barranquillera se despachó en críticas con dos intervenciones que combinaron humor e ironía para cuestionar tanto la actitud del exmandatario como el relato de Jiménez como víctima del escándalo conocido como los “sexocontratos”.

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Merlano se burló de las “caras de enamorado” de Petro en la videollamada

La primera reacción de Merlano apuntó directamente al contenido del video filtrado, en el que Petro aparece haciendo gestos afectivos y enviando besos a la cámara durante una videollamada con Jiménez. “Errrda, entonces es pecado enamorarse”, arrancó la creadora de contenido, antes de lanzar una reflexión en tono de comedia sobre la situación.

La influenciadora reacciona de forma humorística a los videos que involucran al político Gustavo Petro y a Deicy Jiménez, generando controversia en redes sociales (@aidavictoriam/IG)

Y continuó: “Si mi marido tiene moza, más le vale que a la hora de boletearlo lo boletee con capturas, porque yo llego a ver al marido mío haciendo esas caras de enamorado y siento que soy yo la que está destruyendo un hogar ajeno”, afirmó Merlano, en una parodia que tomó como punto de partida las imágenes viralizadas del exmandatario.

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El fragmento que disparó los comentarios en redes sociales mostraba a Petro enviando besos hacia la pantalla al final de la llamada, momento que fue convertido en un GIF de amplia circulación. La grabación fue publicada el 9 de noviembre de 2026 por la periodista Darcy Quinn de La FM, quien señaló que el material estaría en poder de la Fiscalía General de la Nación (FGN).

Merlano cuestionó que Jiménez se presente como víctima del escándalo

En una segunda intervención, Merlano elevó el tono y fue más directa. Lejos del humor inicial, la también abogada criticó lo que calificó como un uso indebido del papel de víctima por parte de Jiménez, en el marco de las denuncias sobre presuntos contratos estatales otorgados a cambio de favores sexuales.

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“¿Víctima de qué? ¡Víctima yo!”, exclamó, con palmadas para enfatizar. “Que si presuntamente Petro andaba conquistando webcams con la plata de los colombianos, no joda, ni con mis propios impuestos me engatusó”, dijo, en una frase que concentró la ironía de su postura.

Al parecer Gustavo Petro envió besos a la cámara durante una videollamada con Deicy Jiménez, cuyo fragmento fue convertido en un GIF que circuló en redes sociales. - crédito(@darcyquinnr/x

Pero fue más allá de la broma: “Yo siento que eso es una falta de respeto con las mujeres que sí son víctimas, porque entonces se las van a coger de perrateo porque ya no les creen. Las falsas víctimas lo único que hacen es dejar en ridículo a mujeres que sí son víctimas de alguien”, advirtió Merlano, en lo que fue la parte más contundente de su intervención.

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El escándalo de los sexocontratos involucra investigaciones en tres instancias

Las declaraciones de Merlano se producen en medio de un escándalo que tiene al expresidente Petro bajo la lupa judicial. Jiménez asegura haber mantenido una relación sentimental con el exmandatario y afirma que, en ese contexto, obtuvo contratos en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

La grabación difundida por Quinn muestra, además de la videollamada, una conversación paralela en Facebook desde un perfil identificado como “Andrés Maldonado Beltrán”, que presuntamente habría usado Petro para comunicarse con Jiménez sin revelar su identidad. Entre los mensajes visibles aparecen frases como “Estás linda” y “Me hacía falta verte”.

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Esta es una secuencia del video en el que aparentemente el expresidente Petro quería pedirle a Jiménez que hiciera algunas cosas en frente de él durante la llamada - (@DarcyQuinn/X)

La Agencia de Periodismo Investigativo (API) publicó una investigación que reconstruye cuatro años de comunicaciones —entre mayo de 2022 y mayo de 2026— atribuidas al exmandatario y a Jiménez, en las que se documentan solicitudes de contratos, envíos de dinero y expresiones de afecto a través de múltiples perfiles digitales con nombres como Altheais Monteluz, Mihail Bukharin y Michel Foucault.

Petro, por su parte, negó haber usado contratos estatales para obtener favores y cuestionó la fecha de las grabaciones: “¿Esos videos de qué año son?”, preguntó en su cuenta de X, argumentando que ese dato sería determinante para evaluar los señalamientos en su contra.

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