Heces de ratones e insectos en el hogar: el ingrediente recomendado por autoridades para desinfectar tu casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades sanitarias de Utah recomiendan usar cloro o lejía, en una solución desinfectante, para limpiar heces y nidos de ratones dentro de casas, cobertizos, cabañas o inmuebles cerrados.

El método consiste en rociar los restos, esperar antes de retirarlos y evitar barrerlos en seco, porque el polvo puede llevar partículas relacionadas con el hantavirus. La advertencia se dirige a personas que realizan labores de limpieza en espacios con presencia de roedores.

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La recomendación cobra mayor atención durante las jornadas de limpieza de casas de campo, bodegas y construcciones que permanecen cerradas durante meses. Los ratones pueden dejar orina, excrementos, saliva y materiales de anidación en pisos, alacenas, cajones, cobertizos o zonas donde se guarda leña.

El riesgo no está solo en tocar los residuos. El problema aparece cuando una persona levanta polvo contaminado y lo respira. Por esa razón, las autoridades piden no usar escobas ni aspiradoras sobre heces secas de roedores.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah, en un texto de Kate Yancey, la infección por hantavirus puede ocurrir cuando una persona inhala aire contaminado con partículas procedentes de orina, excrementos o saliva de roedores infectados.

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El hantavirus puede entrar al aire al mover excrementos secos

Los excrementos de ratón no deben tratarse como basura doméstica común. Al barrerlos, sacudirlos o retirarlos sin humedecerlos primero, pequeñas partículas pueden dispersarse en el aire y llegar a nariz, boca o pulmones.

La infección también puede presentarse cuando una persona toca materiales contaminados y después se lleva las manos a la cara. El contacto con comida, utensilios u objetos expuestos a la orina o saliva de un roedor representa otra vía de riesgo.

Las mordeduras de roedores infectados también pueden transmitir el virus. El mayor cuidado debe mantenerse en construcciones poco utilizadas, campamentos, cabañas, áreas de trabajo y zonas de senderismo donde haya señales de actividad de ratones.

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El hantavirus puede entrar al aire al mover excrementos secos (VisualesIA Scribnews)

Kacy Nowak, epidemióloga de la dependencia de Utah, señala que cualquier persona que entra en contacto con roedores portadores del virus enfrenta un riesgo. La especialista recomienda usar desinfectante sobre los excrementos y dejarlo actuar antes de comenzar la limpieza.

Los síntomas iniciales incluyen fatiga, fiebre y dolor muscular, sobre todo en grupos musculares grandes. También pueden aparecer dolor de cabeza, mareos, escalofríos, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal.

Entre cuatro y 10 días después de la primera fase, la persona enferma puede presentar tos y dificultad para respirar, debido a la acumulación de líquido en los pulmones. El texto sanitario señala que el hantavirus es poco frecuente, aunque puede ser mortal en alrededor de 60% de los casos registrados.

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Cloro o lejía: el paso a paso para retirar heces de ratón

La limpieza debe comenzar antes de tocar los residuos. Las personas deben abrir puertas y ventanas para ventilar el espacio cerrado antes de ingresar, especialmente si se trata de una cabaña, cobertizo, cuarto de almacenamiento o inmueble desocupado.

Paso 1. Usar protección. Colóquese guantes de goma o plástico antes de acercarse a la orina, los excrementos o los nidos. Los guantes reducen el contacto directo con materiales contaminados.

Paso 2. Humedecer los restos. Rocíe la zona con una solución de cloro o lejía, o con un desinfectante registrado ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El líquido debe cubrir los excrementos, la orina y los materiales del nido hasta dejarlos húmedos.

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Paso 3. Esperar antes de recoger. Deje actuar el producto durante cinco minutos o durante el tiempo que indique la etiqueta del desinfectante. La espera permite que el producto actúe antes de mover los residuos.

Paso 4. Retirar con toallas de papel. Use toallas de papel para recoger los restos y el producto de limpieza. No recurra a una escoba, un cepillo seco ni una aspiradora, ya que esos métodos pueden levantar polvo.

Paso 5. Desechar los materiales. Coloque las toallas usadas en un bote de basura con tapa. El recipiente debe vaciarse con regularidad para evitar que los residuos permanezcan dentro de la vivienda.

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Paso 6. Desinfectar superficies. Pase un trapeador o una esponja con desinfectante sobre pisos, encimeras, armarios, cajones y otras superficies duras cercanas al lugar donde había señales de roedores.

Paso 7. Lavarse las manos. Retire los guantes y lave las manos con agua caliente y jabón. Los guantes también deben desecharse o limpiarse de acuerdo con su tipo de material.

Utah recomienda sellar agujeros y retirar basura cerca de la vivienda

La limpieza debe acompañarse de medidas para evitar que los ratones regresen. Las autoridades recomiendan colocar trampas hasta que ya no haya señales de actividad de roedores dentro del inmueble.

También sugieren sellar orificios en paredes, puertas, techos, tuberías y otras entradas. Los ratones pueden ingresar por aberturas pequeñas, por lo que la revisión debe incluir el exterior de la casa.

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Los montones de madera, heno, composta, basura y chatarra deben mantenerse lejos de la vivienda. Esos espacios pueden funcionar como refugio para roedores y facilitar su cercanía con habitaciones, cocinas o bodegas.

La comida y el agua de mascotas no deben permanecer accesibles para los ratones. Guardar alimentos en recipientes cerrados y limpiar restos de comida reduce las condiciones que favorecen una infestación.

Cloro o lejía: el paso a paso para retirar heces de ratón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah, en la información firmada por Kate Yancey, pide consultar de inmediato a un profesional de la salud si una persona presenta fiebre, dolor muscular, cansancio o dificultad para respirar después de haber estado expuesta a roedores o sus excrementos.

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