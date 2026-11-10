México

Captan en video fuerte exhalación de ceniza en el volcán Popocatépetl: autoridades activan Amarillo Fase 2

El monitoreo registró 68 exhalaciones de baja intensidad, mientras que el pronóstico de vientos apuntó hacia el norte y noreste del cráter

Cámaras de monitoreo registraron una emisión de ceniza y vapor en el cráter del volcán Popocatépetl durante las primeras horas de la mañana. La columna de humo se dispersó hacia el sector norte y noreste. Las autoridades de Protección Civil mantienen el semáforo de alerta volcánica en Amarillo Fase 2 ante las exhalaciones registradas.
Guardar

Una exhalación de ceniza, vapor de agua y gases del volcán Popocatépetl quedó captada en video, mientras el reporte informó sobre la posibilidad de caída de ceniza de leve a moderada en poblaciones cercanas al volcán.

El aviso meteorológico publicado esa mañana informó que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, de acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El nivel ya estaba vigente antes de la exhalación captada el lunes.

PUBLICIDAD

En el corte de las últimas 24 horas difundido este martes por Protección Civil de Morelos, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) contabilizó 68 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos.

Hacia dónde podría desplazarse la ceniza del Popo

En su último aviso, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el cielo despejado permitía observar la zona del cráter. El organismo estimó que, si se producía una nueva emisión de vapor, gases o ceniza, la pluma se desplazaría primero hacia el norte y después hacia el noreste del volcán.

La trayectoria prevista depende de la dirección del viento y se refiere al posible desplazamiento de una emisión. La caída de ceniza en una localidad se confirma mediante los reportes de las autoridades correspondientes. Para el corte del martes, el registro del Cenapred también indicó cero sismos volcanotectónicos, asociados con la fractura de roca en el interior del volcán.

PUBLICIDAD

Qué implica el Amarillo Fase 2 y cuál es la zona restringida

El Amarillo Fase 2 mantiene a las autoridades en vigilancia ante la actividad del Popocatépetl. Para quienes viven o transitan cerca del volcán, una de las indicaciones del Cenapred es respetar el radio de restricción de 12 kilómetros alrededor del cráter. En esa zona existe peligro por la caída de fragmentos de roca que pueden salir expulsados durante la actividad volcánica.

El organismo también pidió alejarse del fondo de las barrancas en caso de lluvias fuertes. El agua puede arrastrar lodo y escombros por esos cauces, un riesgo que se suma al de los fragmentos expulsados en las inmediaciones del cráter. Ambas indicaciones forman parte del reporte de monitoreo que difundió la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos este martes.

Entregan 53 equipos especializados para prevenir emergencias

Este lunes 9 de noviembre, durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Cenapred, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) entregó 53 equipos de cómputo de alta especialidad.

Entre los sistemas que recibirán el apoyo tecnológico figuran el monitoreo del volcán Popocatépetl, el Atlas Nacional de Riesgos y el Sistema Informático de Desastres.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, explicó que los equipos ayudarán a mantener la operación continua de los sistemas que procesan, analizan, almacenan y difunden información sobre riesgos. Los datos se utilizan para el alertamiento temprano y para apoyar las decisiones de los tres órdenes de gobierno en la prevención y atención de emergencias.

En la misma sesión, el director general del centro, Enrique Guevara Ortiz, presentó el Informe de Labores 2025. El funcionario destacó el papel del Cenapred como instancia técnica del Sistema Nacional de Protección Civil y expuso el trabajo del organismo para reducir los riesgos existentes e incorporar criterios de prevención en decisiones que podrían generar nuevos riesgos.

Temas Relacionados

VolcánPopocatépetlVideoCenizaÚltima horamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EZLN aclara agenda con familias buscadoras: habrá encuentros privados y una marcha

La delegación zapatista pedirá el respaldo del magisterio este 19 de diciembre con el propósito de repartir fichas de búsqueda de personas desaparecidas en las escuelas de todo México

EZLN aclara agenda con familias buscadoras: habrá encuentros privados y una marcha

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre: camión impacta señal vial en el Circuito Exterior Mexiquense

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 10 de noviembre: camión impacta señal vial en el Circuito Exterior Mexiquense

Avisó a la policía la ausencia de su nieto de dos años: su madre y padrastro lo enterraron dentro de su casa en Zapopan

Los involucados dijeron que había tomado raticida por accidente pero los análisis del cuerpo del pequeño determinaron una verdad mucho más cruel

Avisó a la policía la ausencia de su nieto de dos años: su madre y padrastro lo enterraron dentro de su casa en Zapopan

Miss Universo 2026: fecha, horarios y dónde ver la transmisión en vivo para seguir la gran final desde México

El concurso más esperado llega este año para elegir a su nueva reina de belleza y la competidora azteca figura entre las favoritas

Miss Universo 2026: fecha, horarios y dónde ver la transmisión en vivo para seguir la gran final desde México

Jóvenes se vuelven virales por bailar tecktonik y popping frente a un altar de San Judas Tadeo

Dos muchachos protagonizaron una peculiar escena frente a la imagen religiosa que sorprendió a los transeúntes

Jóvenes se vuelven virales por bailar tecktonik y popping frente a un altar de San Judas Tadeo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a Claudia Guadalupe a plena luz del día y frente a cuartel de la Marina en Mazatlán

Asesinan a Claudia Guadalupe a plena luz del día y frente a cuartel de la Marina en Mazatlán

Acribillan a hijo de la presidenta del DIF de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

Ofensiva mediática contra el actual gobierno es más fuerte que con AMLO: Sheinbaum se compara con sexenios previos y ‘agradece’ por su gabinete de seguridad

Así operaba la presunta red que cobraba hasta 10 mil pesos mensuales a restaurantes y bares de Playa del Carmen

A un año del asesinato de Carlos Manzo: Plan Michoacán reporta baja de 42% en homicidios y 34 detenidos por el caso

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2026: fecha, horarios y dónde ver la transmisión en vivo para seguir la gran final desde México

Miss Universo 2026: fecha, horarios y dónde ver la transmisión en vivo para seguir la gran final desde México

“Es importante hacer el trabajo, no porque te den premios” : Salma Hayek explica por qué evita presumir su labor social

Cantinflas más allá del mito: ViX inicia producción de una nueva serie sobre Mario Moreno

Regraban doblaje mexicano de Wildwood: Macarena García, Ibarreche y Natalia Téllez quedan fuera

Exintegrante de Timbiriche acusa supuestos maltratos de Paulina Rubio durante su paso por la banda: “Mi terapeuta me mandó pastillas”

DEPORTES

México asegura 2 medallas en boxeo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026

México asegura 2 medallas en boxeo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026

México suma cuatro medallas en la jornada del día dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Cuándo y cómo fue la última vez que Jamaica le ganó a México

Cuauhtémoc Blanco vuelve a vestir la camiseta del América y lanza contundente mensaje sobre la grandeza de las Águilas

Cómo es el National Stadium, el recinto donde México enfrentará a Jamaica en la Nations League 2026