Captan en video fuerte exhalación de ceniza en el volcán Popocatépetl: autoridades activan Amarillo Fase 2

Cámaras de monitoreo registraron una emisión de ceniza y vapor en el cráter del volcán Popocatépetl durante las primeras horas de la mañana. La columna de humo se dispersó hacia el sector norte y noreste. Las autoridades de Protección Civil mantienen el semáforo de alerta volcánica en Amarillo Fase 2 ante las exhalaciones registradas.

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Una exhalación de ceniza, vapor de agua y gases del volcán Popocatépetl quedó captada en video, mientras el reporte informó sobre la posibilidad de caída de ceniza de leve a moderada en poblaciones cercanas al volcán.

El aviso meteorológico publicado esa mañana informó que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, de acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El nivel ya estaba vigente antes de la exhalación captada el lunes.

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En el corte de las últimas 24 horas difundido este martes por Protección Civil de Morelos, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) contabilizó 68 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋:

🔹 68 exhalaciones

🔹 8.3 horas de tremor

🚦 Semáforo de alerta:

⚠️ #AmarilloFase2

😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza

🚫 No te acerques al volcánhttps://t.co/iaRBkie54k pic.twitter.com/S7lVxPsEXx — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) November 10, 2026

Hacia dónde podría desplazarse la ceniza del Popo

En su último aviso, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el cielo despejado permitía observar la zona del cráter. El organismo estimó que, si se producía una nueva emisión de vapor, gases o ceniza, la pluma se desplazaría primero hacia el norte y después hacia el noreste del volcán.

La trayectoria prevista depende de la dirección del viento y se refiere al posible desplazamiento de una emisión. La caída de ceniza en una localidad se confirma mediante los reportes de las autoridades correspondientes. Para el corte del martes, el registro del Cenapred también indicó cero sismos volcanotectónicos, asociados con la fractura de roca en el interior del volcán.

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Qué implica el Amarillo Fase 2 y cuál es la zona restringida

El Amarillo Fase 2 mantiene a las autoridades en vigilancia ante la actividad del Popocatépetl. Para quienes viven o transitan cerca del volcán, una de las indicaciones del Cenapred es respetar el radio de restricción de 12 kilómetros alrededor del cráter. En esa zona existe peligro por la caída de fragmentos de roca que pueden salir expulsados durante la actividad volcánica.

El organismo también pidió alejarse del fondo de las barrancas en caso de lluvias fuertes. El agua puede arrastrar lodo y escombros por esos cauces, un riesgo que se suma al de los fragmentos expulsados en las inmediaciones del cráter. Ambas indicaciones forman parte del reporte de monitoreo que difundió la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos este martes.

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Entregan 53 equipos especializados para prevenir emergencias

Este lunes 9 de noviembre, durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Cenapred, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) entregó 53 equipos de cómputo de alta especialidad.

📡 Los equipos garantizarán la operación continua de los sistemas de monitoreo de fenómenos naturales y alertamiento temprano. Entre ellos el monitoreo del volcán #Popocatépetl, el Atlas Nacional de Riesgos #ANR y el Sistema Informático de Desastres.



🤝 Con esta inversión se… pic.twitter.com/KhPf1nf8hV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 9, 2026

Entre los sistemas que recibirán el apoyo tecnológico figuran el monitoreo del volcán Popocatépetl, el Atlas Nacional de Riesgos y el Sistema Informático de Desastres.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, explicó que los equipos ayudarán a mantener la operación continua de los sistemas que procesan, analizan, almacenan y difunden información sobre riesgos. Los datos se utilizan para el alertamiento temprano y para apoyar las decisiones de los tres órdenes de gobierno en la prevención y atención de emergencias.

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En la misma sesión, el director general del centro, Enrique Guevara Ortiz, presentó el Informe de Labores 2025. El funcionario destacó el papel del Cenapred como instancia técnica del Sistema Nacional de Protección Civil y expuso el trabajo del organismo para reducir los riesgos existentes e incorporar criterios de prevención en decisiones que podrían generar nuevos riesgos.