México

Avisó a la policía la ausencia de su nieto de dos años: su madre y padrastro lo enterraron dentro de su casa en Zapopan

Los involucados dijeron que había tomado raticida por accidente pero los análisis del cuerpo del pequeño determinaron una verdad mucho más cruel

Fátima ‘N’ y José ‘N’ enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares agravada, parricidio y homicidio calificado, tras el hallazgo del cuerpo del hijo de ella de de dos años y cuatro meses, su abuelo denunció se desaparición

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La Fiscalía del Estado de Jalisco vinculó a proceso a Fátima “N” y José “N” por la muerte de un niño de dos años y cuatro meses, cuyo cuerpo fue localizado enterrado en un predio cercano a Valle de los Molinos, en Zapopan, Jalisco. La madre enfrentó cargos por parricidio y el padrastro por homicidio calificado; ambos fueron investigados también por desaparición cometida por particulares agravada.

El caso comenzó cuando el abuelo del menor acudió al Ministerio Público porque durante semanas no tuvo información sobre el paradero de su nieto. Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, Fátima “N” y José “N” le dijeron que el niño había muerto por una supuesta intoxicación con raticida y que habían decidido enterrarlo en un terreno cercano.

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Personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas acudió al sitio señalado por los familiares y localizó el cuerpo del niño bajo tierra. Los peritajes establecieron que tenía cerca de tres meses de evolución cadavérica al momento de ser recuperado.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los estudios correspondientes. Los dictámenes determinaron que la causa de muerte había sido un traumatismo craneofacial y señalaron que el menor también presentaba lesiones en el rostro y las extremidades.

Fátima ‘N’ y José ‘N’ enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares agravada, parricidio y homicidio calificado, tras el hallazgo del cuerpo del menor de dos años y cuatro meses en un predio Foto: Fiscalía Jalisco
Fátima ‘N’ y José ‘N’ enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares agravada, parricidio y homicidio calificado, tras el hallazgo del cuerpo del menor de dos años y cuatro meses en un predio Foto: Fiscalía Jalisco

Los peritajes descartaron una intoxicación

Los estudios forenses no localizaron sustancias tóxicas en el cuerpo del niño, por lo que descartaron que hubiera muerto por un envenenamiento accidental, como habían señalado la madre y el padrastro ante el abuelo del menor. La causa establecida fue compatible con una agresión física.

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Durante el avance de las investigaciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco solicitó y obtuvo una orden de cateo para revisar el domicilio familiar. El inmueble fue localizado en condiciones insalubres y en su interior se encontraron indicios relacionados con la investigación.

Entre los objetos asegurados estaba un martillo que presuntamente habría sido utilizado para herir al niño. La Fiscalía no informó en el comunicado si el objeto había sido sometido a estudios adicionales ni detalló qué otros indicios fueron fijados durante el cateo.

Con esos datos, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra Fátima “N” y José “N”. La madre fue detenida por parricidio, mientras que el padrastro quedó sujeto a investigación por homicidio calificado; a los dos se les atribuyó además la posible desaparición cometida por particulares agravada.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos permanecieron en prisión preventiva

Después de que les imputaron los hechos, un juzgado consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía para vincularlos a proceso. Mientras continuaban las indagatorias, ambos permanecieron en prisión preventiva oficiosa durante un año.

La Fiscalía del Estado señaló que sus áreas especializadas continuarían con las investigaciones para esclarecer la muerte del menor y determinar las responsabilidades correspondientes. El proceso penal seguía abierto mientras la autoridad avanzaba hacia una posible sentencia.

Al menos 40 niños asesinados sólo en 2026

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, durante el primer semestre de 2026 se registraron 40 homicidios de niñas, niños y adolescentes (25 clasificados como culposos y 15 como dolosos, de los cuales 12 fueron cometidos con arma de fuego), según reportes retomados por Milenio.

Asimismo, los registros de organizaciones como REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México) documentan que tan solo en los primeros dos meses de 2026 se contabilizaron más de 24,436 víctimas de delitos de 0 a 17 años de edad, incluyendo casos asociados a la delincuencia organizada y violencia familiar.

En el ámbito local, diversas entidades reportan incrementos en la violencia contra este sector, como en Puebla, donde los homicidios de menores han aumentado un 18.2%.

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