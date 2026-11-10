Medio Ambiente

Cómo una tortuga marina en peligro de extinción busca sobrevivir a El Niño: la clave de su reproducción en Ecuador

Un estudio científico reveló que las costas del país andino registraron cifras históricas de nacimientos de ejemplares de laúd, un comportamiento que sugiere una estrategia biológica para evitar el colapso de la especie tras cuatro décadas de drástica caída poblacional

Una tortuga laúd sobre la arena de una playa junto a una persona arrodillada con guantes azules
Las playas de Ecuador alcanzaron una cifra récord de nidos de tortuga laúd del Pacífico oriental. (Universidad Simon Fraser)
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Las playas de Ecuador registraron una cantidad récord de nidos de tortuga laúd del Pacífico oriental, una especie que perdió más del 90% de su población desde la década de 1980 y que enfrenta amenazas como el calentamiento del mar, la pesca y los plásticos.

El hallazgo se produce en una región afectada por los ciclos de El Niño, que eleva la temperatura superficial del mar.

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Más de 45 años de registros muestran el cambio en Ecuador

La investigación, acreditada por la Universidad Simon Fraser y publicada en la revista Chelonian Conservation and Biology, revisó más de 45 años de registros de hembras en edad reproductiva, nidos, éxito de eclosión, intentos de anidación y varamientos a lo largo de la costa ecuatoriana.

Una tortuga marina nada en agua transparente sobre un arrecife con peces pequeños y rayos de luz.
La costa de Columbia Británica sumó más de 150 observaciones de tortugas entre 1931 y 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo comparó esos datos con la ocurrencia de los fenómenos de El Niño y La Niña, que generan ciclos de aguas superficiales más cálidas y más frías. Los resultados muestran un incremento de la actividad y de la cantidad de nidos durante los episodios fríos de La Niña.

Los investigadores también compararon los resultados reproductivos de Ecuador con los de las áreas tradicionales de anidación situadas más al norte. El número de huevos por nido y las tasas de eclosión fueron comparables en ambos casos. En algunos nidos ecuatorianos, la cantidad de crías superó la habitual, según el estudio.

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“Históricamente, observar tortugas laúd hembras del Pacífico oriental en las playas de Ecuador era un acontecimiento raro o inusual, pero nuestros hallazgos sugieren que están adaptando su ciclo reproductivo para prosperar y sobrevivir en la costa ecuatoriana”, afirmó Juan José Alava, profesor adjunto de la Escuela de Gestión de Recursos y Medio Ambiente de la Universidad Simon Fraser y coautor principal de la investigación.

La población cayó más de 90% desde la década de 1980

La tortuga laúd del Pacífico oriental es la única tortuga marina que vive en ambientes cálidos y fríos. Cada año migra miles de kilómetros desde sus zonas tropicales de anidación hasta áreas de alimentación en las aguas subpolares del Pacífico, donde consume medusas durante los meses de verano.

Océano con termómetro gigante que indica 30°C, peces, calamares, tortugas, medusas, cangrejos y corales en el agua con un cielo nublado y rojizo.
La especie realiza migraciones de miles de kilómetros hacia aguas del Pacífico para alimentarse de medusas en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se han observado tortugas laúd en la costa occidental de Canadá. En Columbia Británica, los registros suman más de 150 ejemplares entre 1931 y 2024.

Sin embargo, la población se redujo en más de 90% desde la década de 1980. Los episodios cálidos de El Niño constituyen uno de los factores naturales de presión, agravados por el cambio climático causado por actividades humanas. La captura incidental en la pesca, la contaminación por plásticos, las colisiones con embarcaciones, la recolección de huevos y la pérdida de hábitat para anidar completan la lista de amenazas citadas por la investigación.

“Esto representa una nueva esperanza para una subespecie de tortuga laúd que se encuentra en peligro de extinción en el Pacífico oriental en los próximos 60 años. Están sobreviviendo junto a la naturaleza contra todo pronóstico, lo que supone una esperanza para esta especie y otras especies de tortugas marinas, incluso cuando se encuentran en una situación crítica”, sostuvo Alava.

El investigador indicó que la vigilancia continua, los esfuerzos coordinados de conservación, la reducción de la captura incidental y la gestión de las áreas costeras para proteger las playas de anidación serán necesarios para la supervivencia de la especie a largo plazo.

“Los esfuerzos de gestión y conservación deben promoverse en estrecha consulta y participación, teniendo en cuenta el conocimiento ecológico local y tradicional, a través de intervenciones costeras basadas en la comunidad”, afirmó.

Una investigación de la Universidad Simon Fraser asoció el aumento de la anidación con los ciclos fríos de La Niña. (REUTERS/Dilara Senkaya)
Una investigación de la Universidad Simon Fraser asoció el aumento de la anidación con los ciclos fríos de La Niña. (REUTERS/Dilara Senkaya)

Bella puso 146 huevos y 134 crías lograron emerger

La temporada también dejó el caso de Bella, una hembra de tortuga laúd del Pacífico oriental que llegó una noche de enero de 2026 a Playa de Crucita, en Ecuador. Buscaba un sitio para excavar su nido, pero las farolas cercanas la desorientaron. La tortuga subió por un rompeolas de roca, terminó sobre una acera y volvió al océano sin depositar sus huevos.

Dos noches más tarde, Bella regresó a un sector más tranquilo de la playa. Allí cavó un nido, puso 47 huevos, cubrió la nidada con arena y retornó al mar. Unas semanas después, 44 crías emergieron y se dirigieron hacia la orilla.

Los investigadores habían marcado a Bella durante su primer intento de anidación. El seguimiento posterior mostró que anidó entre cuatro y cinco veces solo en 2026. Uno de sus nidos quedó en el lugar donde fue depositado, mientras los demás fueron trasladados al criadero de San Jacinto.

De los 146 huevos que Bella puso durante la temporada, emergieron 134 crías, con una tasa general de éxito de 91,8%, según los investigadores.

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