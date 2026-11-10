Bolivia: prisión para los acusados del asesinato de dos brasileños en Santa Cruz de la Sierra

La Policía llega al lugar donde fueron acribillados dos brasileños en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra el martes 20 de octubre.

Guardar

Tres hombres acusados de participar en el asesinato a tiros de dos ciudadanos brasileños en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en el departamento boliviano de Santa Cruz, fueron enviados este lunes al penal de Palmasola con detención preventiva por 180 días, mientras avanzan las investigaciones.

La decisión fue adoptada en una audiencia de medidas cautelares, luego de que la Policía aprehendiera a los presuntos autores materiales del doble asesinato del pasado 20 de octubre en la zona de Valle Sánchez, al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron identificados por el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, como Enrique A. J., y Daniel G. M., ambos de nacionalidad brasileña, además de Marco Antonio R. S., ciudadano boliviano. Los tres fueron presentados por las autoridades como sospechosos de haber ejecutado el ataque armado.

Según el reporte policial, los dos brasileños estarían vinculados con el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales de Brasil, y registrarían antecedentes en ese país por narcotráfico, pertenencia a organizaciones criminales y sicariato.

Dos brasileños fueron acribillados en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra el martes 20 de octubre.

Durante los allanamientos realizados en el marco de las investigaciones, se encontraron dos armas de fuego calibre nueve milímetros y 16 proyectiles, que habrían sido utilizadas en el asesinato. La Policía también informó del hallazgo de un vehículo cuyas características habrían sido modificadas para dificultar su identificación.

PUBLICIDAD

El doble asesinato ocurrió en un inmueble de la urbanización Aqualand, en Valle Sánchez. Según los primeros reportes, dos hombres armados, con el rostro cubierto y vestidos con indumentaria militar, ingresaron a la vivienda y dispararon contra las víctimas, identificadas como Jefferson Pereira Penariol, de 46 años, y Wendeles Álvez Espinosa, de 29.

Ambos murieron por múltiples heridas de arma de fuego. La Policía boliviana sostuvo que los dos tenían antecedentes relacionados con el narcotráfico en Brasil y que una de las principales hipótesis sobre el móvil del crimen es un ajuste de cuentas.

Una mujer paraguaya que se encontraba en la vivienda durante el ataque también fue aprehendida, luego de que los investigadores detectaran contradicciones en su declaración.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Bolivia presentó el 22 de octubre un plan para combatir el crimen organizado en Bolivia. Se trata de la cuarta estrategia presentada en el año ante el incremento de la violencia.

El caso se produjo en medio de una ola de hechos violentos registrados en Santa Cruz y otras regiones de Bolivia, que han aumentado la preocupación por la presencia de organizaciones criminales transnacionales y las disputas vinculadas con el narcotráfico.

De acuerdo con investigaciones policiales citadas por el diario El Deber, el doble asesinato podría estar relacionado con enfrentamientos entre el PCC y el Comando Vermelho, las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil.

En lo que va del año, se han lanzado al menos cuatro planes de seguridad para reforzar la vigilancia ante el incremento de sicariatos. Sin embargo, las iniciativas no ha logrado frenar la sucesión de ataques: en lo que va del segundo semestre del año se han registrado al menos 34 ejecuciones, la mayor parte en el departamento de Santa Cruz; según un recuento de Infobae en base a publicaciones de medios locales.

PUBLICIDAD

En una entrevista con el canal estatal, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, afirmó que el departamento está “azotado, por la inseguridad y por el miedo que están generando estas organizaciones criminales ligadas al narcotráfico” y anunció refuerzos en la vigilancia policial.