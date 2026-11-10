Atraco a un banco en Chile: ladrones cortaron las cámaras y el botín podría superar los USD 5 millones

El video de la huída de los asaltantes.

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Un botín que podría superar los $5 mil millones (más de USD 5 millones), cerca de diez personas involucradas y una intervención previa en las cámaras de vigilancia forman parte de los antecedentes preliminares del cinematográfico robo que afectó a una sucursal del Banco BCI en Concepción (500 kms al sur de Santiago), la madrugada de este domingo.

Las primeras diligencias apuntan a una operación que no dejó ningún cabo suelto, pues los delincuentes permanecieron varias horas al interior del recinto, utilizaron distintos vehículos para escapar y contaron con apoyo logístico desde el exterior.

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Roberto Garrido, fiscal regional, afirmó que el número de asaltantes que participaron en el atraco es de “aproximadamente 10 individuos, según lo que hemos podido determinar con las diligencias que ya hemos estado realizando. También hemos avanzado en la identificación de vehículos que prestaron colaboración, pero no descartamos que puedan haber existido personas en el exterior del recinto con el propósito de alertar lo que estaba aconteciendo”.

“Respecto de hechos anteriores de esta magnitud y de estas características en la región, no teníamos en el tiempo reciente algún registro”, agregó el persecutor.

Por su parte, el delegado presidencial subrogante del Bío Bío, Juan Pablo Mellado, afirmó que el robo “se inició alrededor de las 9 de la noche (del sábado) y duró hasta las 2 de la mañana aproximadamente (...) Es evidente que algo falló en el sistema del banco. Si las alarmas hubiesen funcionado como hubiesen tenido que funcionar, no hubiesen tenido tanto tiempo para realizar este robo (pero), hay que ser bastante cautelosos con la información que podemos entregar para no entorpecer la misma investigación”, complementó.

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Los asaltantes cortaron una cámara de seguridad el día previo al atraco.

Cámaras desactivadas previamente

Otro elemento que adquirió especial relevancia en la investigación corresponde a la intervención de una cámara de vigilancia ubicada en las inmediaciones de la sucursal bancaria.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, reveló que durante la tarde del viernes un grupo de sujetos llegó al sector utilizando overoles azules y elementos que simulaban formar parte de un operativo de trabajo en la vía pública. Entre ellos llevaban conos de señalización y una escalera, con los que habrían disimulado la intervención de los cables de una cámara municipal.

El registro de ese procedimiento ya fue entregado a las policías y podría convertirse en una pieza clave para reconstruir los movimientos de los involucrados antes de concretar el robo.

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Un forado en la pared sirvió de vía de acceso a los asaltantes que sustrajeron más de USD 5 millones.

“Se grabaron a las personas que cortaron estos cables y hemos puesto eso a disposición, obviamente, de la policía, a través de nuestro director de seguridad pública. Por lo tanto, nosotros estamos completamente a disposición para complementar esta información con todas las otras cámaras que tiene la ciudad”, indicó.

Por ahora, los investigadores trabajan para establecer cuánto dinero fue efectivamente robado y cuál fue la ruta utilizada para abandonar el lugar.

El caso quedó al descubierto durante la madrugada de este domingo y mantiene abiertas distintas líneas investigativas, pues no se descarta que personas vinculadas laboralmente con el banco, ya sea trabajadores actuales o antiguos funcionarios, pudieran haber entregado información relevante para ejecutar el golpe.

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