Colombia

El comediante Piter Albeiro, reconocido por su apoyo a Abelardo de la Espriella, anunció su regreso a los escenarios colombianos tras dos años fuera del país por amenazas: “Todo vuelve a la normalidad”

El humorista aseguró que cuenta con garantías oficiales para retomar sus espectáculos, luego de apartarse del país por intimidaciones de muerte que denunció durante la administración anterior

Piter Albeiro
El comediante afirmó que recibió garantías de seguridad de las autoridades nacionales para retomar sus presentaciones teatrales. (@piteralbeiro/Instagram)
Guardar

Piter Albeiro anunció que regresará a los escenarios de Colombia en 2027, después de dos años sin presentarse en el país a causa de amenazas de muerte.

El humorista, cuyo nombre de pila es Omar Alejandro Leiva Salazar, afirmó en una publicación en X que recibió garantías de seguridad del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para retomar sus funciones en teatros nacionales.

PUBLICIDAD

“Hoy fue un día maravilloso porque ya en el 2027 puedo volver a mi país a presentarme”, escribió el humorista al anunciar su retorno al país.

Del mismo modo, Piter Albeiro enfatizó que su ausencia obedeció a intimidaciones recibidas durante la administración de Gustavo Petro, pero agradeció al actual Ejecutivo por brindarle seguridad para presentar su show humorístico en el territorio nacional.

“Como Uds. bien saben esa gente me tiene amenazado de muerte pero desde el Gobierno me garantizan que puedo volver tranquilo a presentarme en los teatros y que brindan la seguridad que se necesita (...) GRACIAS nos vemos en el 2027 Colombia”, comentó en la red social.

PUBLICIDAD

Por el momento no hay información pública sobre ciudades, fechas o recintos de las funciones. Tampoco se conocía un comunicado oficial que precisara las medidas de protección a las que se refirió Leiva Salazar.

En otra publicación, el artista vinculó su situación con la de Marko y George Harris, dos comediantes venezolanos que, según dijo, no han podido volver a actuar ante su público en el vecino país. “Estuve a nada de que me pasara lo mismo”, señaló.

Incluso, reveló que en su caso, tuvo que suspender presentaciones en ciudades que, de acuerdo con su versión, estaban dominadas por grupos criminales. “Me habían amenazado, tuve que cancelar presentaciones en ciudades dominadas por los criminales, las cosas han ido cambiando para bien”, indicó.

En la misma publicación sostuvo que las condiciones de seguridad han mejorado y atribuyó su decisión al apoyo de las autoridades. “Ahora con el apoyo de las autoridades puedo regresar a seguir en los teatros de Colombia”, expresó al recordar sus tres décadas de carrera.

¿Por qué fue amenazado Piter Albeiro?

Las amenazas denunciadas por Omar Alejandro Leiva Salazar se remontan al menos a noviembre de 2024. El comediante afirmó entonces que un hombre viajó desde Bogotá hasta Popayán y anunció con un megáfono que lo atacaría y desmembraría antes de una de sus presentaciones.

Según el relato divulgado por el humorista, la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) ubicaron al sospechoso en un hotel de la ciudad el 30 de noviembre de 2024. Durante el procedimiento le habrían encontrado un chaleco antibalas y una máscara blanca.

La detención se produjo por el presunto uso indebido de prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, no por una medida de aseguramiento derivada de las amenazas denunciadas. El acusado quedó en libertad posteriormente. La información pública disponible no precisa una decisión judicial ni un motivo adicional para la excarcelación.

Piter Albeiro cuestionó la liberación y pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en el caso. También sostuvo que había interpuesto dos denuncias previas contra la misma persona por injuria y amenazas de muerte.

El comediante afirmó que una revisión forense arrojó antecedentes y procesos del señalado por amenazas, calumnia, violencia intrafamiliar, constreñimiento ilegal, lesiones, falsedad en documento público y asuntos disciplinarios como abogado. Esos señalamientos corresponden a su versión y no se informó una condena vinculada con las amenazas contra el artista.

¿Quién es Piter Albeiro?

Omar Alejandro Leiva Salazar, conocido artísticamente como Piter Albeiro, comenzó su carrera humorística en la década de 1990. Antes de dedicarse de lleno a los escenarios integró la Policía Nacional de Colombia durante siete años, entre 1993 y 2000, según relató en una entrevista con el diario ecuatoriano Expreso.

Su proyección nacional llegó con sus participaciones en el programa Sábados Felices, de Caracol Televisión, donde formó parte del elenco entre 2004 y 2016. En 2006 registró una maratón de 101 horas consecutivas de chistes en Bucaramanga y, en 2018, ganó la primera temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Además de su actividad artística, Leiva Salazar desarrolla negocios en Estados Unidos, país donde reside desde hace más de una década. El comediante ha señalado que cuenta con empresas vinculadas al alquiler de vehículos y yates, restaurantes y producción de eventos, mientras mantiene las giras y presentaciones de su personaje en distintos países de América y Europa.

Temas Relacionados

Piter AlbeiroRegresa Piter AlbeiroPiter Albeiro en ColombiaAmenazas de muerteColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prensa catalana cuestionó la convocatoria de Linda Caicedo con el Real Madrid después de que la colombiana resultara lesionada: “Es toda una sorpresa”

La Amarilla ya piensa en lo que será el primer duelo ante los australes en lo que será la última ventana de partidos en el 2026

Prensa catalana cuestionó la convocatoria de Linda Caicedo con el Real Madrid después de que la colombiana resultara lesionada: “Es toda una sorpresa”

Emprendedora bogotana denunció ataque dentro de un reconocido centro comercial: “Casi me drogan”

La empresaria relató que un desconocido la llamó desde dos metros durante un evento concurrido y que huyó al local de su marca tras interpretar que buscaba aproximarse demasiado a ella

Emprendedora bogotana denunció ataque dentro de un reconocido centro comercial: “Casi me drogan”

Frenar el IVA a los alimentos y revisar rebajas para los empresarios, estas son las propuestas del Partido Liberal al proyecto de rescate económico de Abelardo de la Espriella

La bancada cuestionó que productos básicos e insumos agropecuarios puedan quedar sujetos a una tarifa del 19% desde 2028

Frenar el IVA a los alimentos y revisar rebajas para los empresarios, estas son las propuestas del Partido Liberal al proyecto de rescate económico de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ya tiene listo el nombramiento de la nueva consejera para la Reconciliación, a pesar de que propuso acabar con esta dependencia: este es su perfil

La plataforma de Aspirantes de la Presidencia difundió la trayectoria de la funcionaria escogida para el cargo, en medio del proceso que se llevaría a cabo con la absorción de los programas comunitarios por otras carteras del Ejecutivo

Abelardo de la Espriella ya tiene listo el nombramiento de la nueva consejera para la Reconciliación, a pesar de que propuso acabar con esta dependencia: este es su perfil

Diana Ángel respaldó a las hijas de Gustavo Petro tras su carta pública defendiendo al exmandatario: “Apoyo total chicas”

Las jóvenes rechazaron hace unos días la burla, la revictimización y la retórica misógina contra Deicy Jiménez, quien señaló al exmandatario de favorecer a mujeres con contratos estatales a cambio de favores sexuales

Diana Ángel respaldó a las hijas de Gustavo Petro tras su carta pública defendiendo al exmandatario: “Apoyo total chicas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Diana Ángel respaldó a las hijas de Gustavo Petro tras su carta pública defendiendo al exmandatario: “Apoyo total chicas”

Diana Ángel respaldó a las hijas de Gustavo Petro tras su carta pública defendiendo al exmandatario: “Apoyo total chicas”

La exreina y presentadora de televisión Adriana Betancur lleva varios días hospitalizada por ausencia de un especialista: se encuentra entubada y necesita una diálisis

Laura Tobón anunció que ya está en la clínica y reveló cambios en el proceso de parto de su segundo hijo: “Lista para conocerte”

Shakira regresará a Latinoamérica con ‘Las mujeres ya no lloran Tour’: Brasil, Panamá, Costa Rica, Venezuela ya tienen presentaciones confirmadas

Aida Victoria Merlano se refirió al escándalo de Gustavo Petro y le lanzó pulla a Deicy Jiménez: “Es una falta de respeto con las mujeres que sí son víctimas”

Deportes

Prensa catalana cuestionó la convocatoria de Linda Caicedo con el Real Madrid después de que la colombiana resultara lesionada: “Es toda una sorpresa”

Prensa catalana cuestionó la convocatoria de Linda Caicedo con el Real Madrid después de que la colombiana resultara lesionada: “Es toda una sorpresa”

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

La selección Colombia completó su primer entrenamiento en la sede del América de Cali de cara al duelo ante Chile en el Pascual Guerrero: así se desarrolló la práctica

Teófilo Gutiérrez jugó su último partido con la camiseta del Junior: marcó gol y hasta el arbitró le regaló la pelota y su silbato dorado