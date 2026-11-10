Qué es “Santos” y por qué apareció el nombre en la ropa de Canelo Álvarez durante todo el campamento y la pelea contra Mbilli

Canelo Álvarez volvió a consagrarse campeón mundial tras imponerse a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

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Canelo Álvarez presentó Santos, su nueva línea de ropa deportiva, durante la pelea en la que volvió a proclamarse campeón mundial frente a Christian Mbilli.

El boxeador tapatío llevó el nombre de la marca en cada parte de su indumentaria: botas, shorts, playeras y guantes. La denominación también estuvo presente en el ring de Riad, Arabia Saudita.

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Santos es una marca vinculada de forma directa con la identidad del peleador mexicano. El nombre alude a Santos Saúl Álvarez Barragán, nombre completo de Canelo, y también remite a su padre.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto)

Boxing - Canelo Alvarez v Christian M'billi - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez celebrates with the WBC super middleweight title belt after winning his fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

La exhibición de la nueva línea acompañó una noche de triunfo para Christian Mbilli y Álvarez. El combate se celebró el 31 de octubre y terminó con una decisión unánime a favor del mexicano. Los jueces puntuaron la pelea 115-112, 116-111 y 117-110. Esas tarjetas le dieron a Canelo una nueva consagración mundial.

La aparición de Santos en la vestimenta y el escenario convirtió a la marca en uno de los elementos visibles de la previa y del desarrollo del combate. El nombre acompañó al púgil desde su entrada hasta el cierre de la pelea.

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Canelo impone su experiencia ante Mbilli

Álvarez se impuso a Christian Mbilli en una pelea marcada por la precisión y la experiencia del mexicano. El tapatío controló varios pasajes del combate con golpes sólidos y una defensa que limitó los ataques del francés.

Mbilli buscó presionar desde los primeros rounds y lanzó mayor cantidad de golpes, pero Canelo respondió con impactos más efectivos. El mexicano administró el ritmo y encontró espacios para castigar a su rival.

En el octavo asalto, Mbilli perdió un punto por conectar un golpe ilegal en la nuca de Álvarez. El incidente condicionó un round en el que el francés intentó recuperar terreno con volumen de ataques.

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Durante los últimos episodios, Canelo mantuvo el control ante un Mbilli que bajó la intensidad. Ambos cerraron con intercambios de golpes, pero el mexicano consolidó su dominio y volvió a conquistar el campeonato mundial supermediano del CMB.

Canelo Álvarez se impuso a Mbili y recuperó el cinturón de la CMB

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo?

Por otra parte, Eddy Reynoso prevé que Canelo Álvarez vuelva a pelear en marzo, después de recuperar el campeonato supermediano del organismo verde y oro. El entrenador señaló que el tapatío ya inició su preparación física y que el trabajo aumentará de intensidad desde diciembre.

El equipo de Álvarez trabaja con organizadores de Arabia Saudita para definir la sede y los detalles de su siguiente presentación.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer

La primera opción para Canelo es una revancha frente a Crawford. Reynoso considera ese combate como la oportunidad para revertir el resultado de la pelea en la que el estadounidense le quitó el campeonato indiscutido de las 168 libras durante 2025.

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Si la pelea con Crawford no se concreta, el equipo buscaría una contienda de unificación en la división supermediana. Reynoso también dejó abierta la posibilidad de una segunda pelea ante Dmitry Bivol, rival que venció a Álvarez en mayo de 2022.