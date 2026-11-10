Colombia

Emprendedora bogotana denunció ataque dentro de un reconocido centro comercial: “Casi me drogan”

La empresaria relató que un desconocido la llamó desde dos metros durante un evento concurrido y que huyó al local de su marca tras interpretar que buscaba aproximarse demasiado a ella

Daniela Castaño denunció un presunto intento de sumisión química en un centro comercial de Bogotá (REUTERS/Luis Jaime Acosta /Captura de video)
Daniela Castaño denunció un presunto intento de sumisión química en un centro comercial de Bogotá (REUTERS/Luis Jaime Acosta /Captura de video)
Guardar

La experiencia de una emprendedora en Bogotá derivó en una advertencia para quienes transitan por espacios con grandes concentraciones de personas.

Daniela Castaño, creadora de Maizkernel, relató que un desconocido intentó hacer que se acercara durante una actividad comercial y que temió ser víctima de sumisión química.

PUBLICIDAD

La empresaria logró alejarse, se dirigió al local de su negocio y contactó al coordinador de seguridad. No presentó pruebas que permitan establecer que el hombre llevara una sustancia o confirmar que existiera un plan para drogarla, pero compartió el episodio como una alerta ante comportamientos que generen sospechas.

Castaño contó que el hecho ocurrió el sábado, durante la celebración del aniversario de Maizkernel. La emprendedora atendía eventos y compromisos de su marca en un centro comercial de Bogotá cuando un hombre comenzó a llamarla desde cierta distancia y le hizo señas para que fuera hacia él.

La creadora de la marca explicó que la jornada incluía actividades en PriceMart y otros eventos. Esa acumulación de tareas, según dijo, hizo que estuviera pendiente de varios asuntos a la vez.

PUBLICIDAD

“Les quiero contar que el sábado casi me drogan”, afirmó Daniela Castaño en su cuenta de Instagram. La empresaria explicó que decidió publicar el video para que sus seguidores tomaran precauciones.

El episodio ocurrió en el tercer piso de un centro comercial que, de acuerdo con su relato, estaba lleno de visitantes por un evento. El lugar tenía ruido y un tránsito constante de personas.

Castaño indicó que procura no usar audífonos ni mantener el celular en la mano cuando camina por zonas públicas. Esa costumbre, explicó, le permite estar pendiente de lo que sucede a su alrededor.

“No estar con audífonos puestos ni con el celular en la mano, sino siempre como concentrada en mi espacio”, señaló la emprendedora. Esa vez, reconoció que los compromisos del aniversario habían dispersado su atención.

Temas Relacionados

Creadora de MaizkernelDenuncia emprendedoraIntento de drogaCentro comercialBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrea Petro cuestionó la difusión de videollamada de Deicy Jiménez con Gustavo Petro y exigió garantías para los derechos de su padre: “La intimidad no puede convertirse en un arma”

La hija mayor del expresidente Gustavo Petro afirmó en Instagram que registrar conversaciones a escondidas para presionar a la opinión pública constituye un hecho grave y pidió que las pesquisas respeten el debido proceso y la dignidad ajena

Andrea Petro cuestionó la difusión de videollamada de Deicy Jiménez con Gustavo Petro y exigió garantías para los derechos de su padre: “La intimidad no puede convertirse en un arma”

Él es Luis Aníbal Linares, el colombiano que aparece como accionista de Ueno Bank de Paraguay: fue gerente general del banco

Los documentos de Luxemburgo registran dos títulos a su nombre dentro de U Holdings, una firma creada en 2023 que controla indirectamente a la entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay

Él es Luis Aníbal Linares, el colombiano que aparece como accionista de Ueno Bank de Paraguay: fue gerente general del banco

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Cancillería puso bajo escrutinio contratos del Gobierno Petro por más de $100.000 millones: habrían firmado más de 300 en dos días

La cartera examinó 19 casos y estableció que 322 documentos fueron suscritos en dos días, dentro de la contratación revisada de 2026

Cancillería puso bajo escrutinio contratos del Gobierno Petro por más de $100.000 millones: habrían firmado más de 300 en dos días

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

La exreina y presentadora de televisión Adriana Betancur lleva varios días hospitalizada por ausencia de un especialista: se encuentra entubada y necesita una diálisis

La exreina y presentadora de televisión Adriana Betancur lleva varios días hospitalizada por ausencia de un especialista: se encuentra entubada y necesita una diálisis

Laura Tobón anunció que ya está en la clínica y reveló cambios en el proceso de parto de su segundo hijo: “Lista para conocerte”

Shakira regresará a Latinoamérica con ‘Las mujeres ya no lloran Tour’: Brasil, Panamá, Costa Rica, Venezuela ya tienen presentaciones confirmadas

Aida Victoria Merlano se refirió al escándalo de Gustavo Petro y le lanzó pulla a Deicy Jiménez: “Es una falta de respeto con las mujeres que sí son víctimas”

Aida Victoria Merlano podría tener otro hijo y darle un hermanito a Emiliano: reveló que Escro le propuso agrandar la familia

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

La selección Colombia completó su primer entrenamiento en la sede del América de Cali de cara al duelo ante Chile en el Pascual Guerrero: así se desarrolló la práctica

Teófilo Gutiérrez jugó su último partido con la camiseta del Junior: marcó gol y hasta el arbitró le regaló la pelota y su silbato dorado

IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín y define las pruebas del caso