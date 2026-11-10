Emprendedora bogotana denunció ataque dentro de un reconocido centro comercial: “Casi me drogan”

Daniela Castaño denunció un presunto intento de sumisión química en un centro comercial de Bogotá (REUTERS/Luis Jaime Acosta /Captura de video)

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La experiencia de una emprendedora en Bogotá derivó en una advertencia para quienes transitan por espacios con grandes concentraciones de personas.

Daniela Castaño, creadora de Maizkernel, relató que un desconocido intentó hacer que se acercara durante una actividad comercial y que temió ser víctima de sumisión química.

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La empresaria logró alejarse, se dirigió al local de su negocio y contactó al coordinador de seguridad. No presentó pruebas que permitan establecer que el hombre llevara una sustancia o confirmar que existiera un plan para drogarla, pero compartió el episodio como una alerta ante comportamientos que generen sospechas.

Castaño contó que el hecho ocurrió el sábado, durante la celebración del aniversario de Maizkernel. La emprendedora atendía eventos y compromisos de su marca en un centro comercial de Bogotá cuando un hombre comenzó a llamarla desde cierta distancia y le hizo señas para que fuera hacia él.

La creadora de la marca explicó que la jornada incluía actividades en PriceMart y otros eventos. Esa acumulación de tareas, según dijo, hizo que estuviera pendiente de varios asuntos a la vez.

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“Les quiero contar que el sábado casi me drogan”, afirmó Daniela Castaño en su cuenta de Instagram. La empresaria explicó que decidió publicar el video para que sus seguidores tomaran precauciones.

El episodio ocurrió en el tercer piso de un centro comercial que, de acuerdo con su relato, estaba lleno de visitantes por un evento. El lugar tenía ruido y un tránsito constante de personas.

Castaño indicó que procura no usar audífonos ni mantener el celular en la mano cuando camina por zonas públicas. Esa costumbre, explicó, le permite estar pendiente de lo que sucede a su alrededor.

“No estar con audífonos puestos ni con el celular en la mano, sino siempre como concentrada en mi espacio”, señaló la emprendedora. Esa vez, reconoció que los compromisos del aniversario habían dispersado su atención.

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