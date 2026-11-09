Cómo elegir el corte y el color de cabello para iluminar el rostro y suavizar las facciones

Las capas y el movimiento capilar aportan ligereza al contorno del rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cabello tiene un poder enorme sobre la imagen. Puede iluminar el rostro, suavizar las facciones, aportar movimiento y hacer que una persona se vea más fresca y actual. Pero también puede producir el efecto contrario: un corte demasiado rígido, un largo que no acompaña las proporciones del rostro, un flequillo mal elegido o un color excesivamente oscuro pueden endurecer las facciones y hacer que el aspecto general se vea más envejecido.

La buena noticia es que no existe una única edad a partir de la cual haya que cambiar de corte o de color. La clave no está en intentar parecer más joven a cualquier precio, sino en encontrar un estilo que acompañe los cambios naturales del rostro, respete la personalidad y genere una imagen armónica, luminosa y contemporánea.

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A medida que pasan los años, la textura del cabello puede cambiar, disminuir el volumen y aparecer más sequedad o pérdida de brillo. Al mismo tiempo, las facciones también se transforman.

El corte de puntas deterioradas restaura la densidad visual de las melenas largas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, el mismo corte que funcionaba perfectamente a los 25 puede no ser la mejor elección a los 45, 55 o 65. No porque exista una regla relacionada con la edad, sino porque las proporciones, la textura y las necesidades del cabello son diferentes.

Desde mi experiencia como estilista profesional, hay determinados recursos que pueden jugar a favor de una imagen más fresca y otros que, cuando se utilizan sin tener en cuenta las características individuales, pueden sumar años visualmente.

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El primer secreto: movimiento antes que rigidez

Uno de los principales errores que observo cuando se busca una imagen rejuvenecida es intentar controlar absolutamente cada cabello.

Los cortes demasiado rígidos, geométricos o sin movimiento pueden marcar más las facciones. Cuando el cabello queda completamente plano, pegado al rostro o excesivamente estructurado, puede destacar líneas y zonas que naturalmente preferiríamos suavizar.

El movimiento, en cambio, genera una sensación de ligereza. Capas suaves, puntas ligeramente desfiladas y diferentes niveles de longitud pueden ayudar a crear una silueta más dinámica.

Esto no significa que haya que llevar el cabello extremadamente desmechado. El exceso de capas también puede quitar densidad. La tendencia actual es buscar un equilibrio: movimiento donde favorezca, pero conservando suficiente peso para que el cabello se vea saludable y lleno.

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La elección del largo, las capas y el color debe adaptarse a la textura del cabello y a las proporciones del rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El pelo corto suma o quita años?

Existe una idea muy instalada: “el pelo corto envejece”. No es cierto.

Un buen corte corto puede ser uno de los recursos más favorecedores y modernos después de los 40 o 50. El problema aparece cuando el corte es demasiado tradicional, rígido o no está adaptado a la forma del rostro.

Un pixie moderno, por ejemplo, puede resultar muy favorecedor si conserva textura en la parte superior y movimiento alrededor del rostro. También puede ser una excelente alternativa para mujeres que sienten que su cabello perdió densidad, porque permite trabajar estratégicamente el volumen.

El bob corto es otra opción muy versátil. Un largo aproximadamente a la mandíbula o ligeramente por debajo puede definir la estructura del rostro y aportar una imagen sofisticada.

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Lo que recomiendo evitar es un corto excesivamente uniforme, con líneas muy duras y poco movimiento, especialmente si las facciones también son marcadas. En esos casos, suavizar las líneas del corte puede hacer una diferencia enorme.

El corte bob a la mandíbula define la estructura del rostro y facilita el volumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El largo a los hombros: uno de los grandes aliados

Si tuviera que elegir una longitud especialmente versátil para diferentes edades, elegiría el largo medio, especialmente alrededor de los hombros o unos centímetros por debajo.

¿Por qué funciona tan bien?

Porque permite mantener la feminidad y versatilidad del cabello largo, pero sin generar el peso visual que puede producir una melena excesivamente extensa.

El largo medio permite hacer ondas, colas, recogidos y diferentes peinados, mientras que también puede incorporar capas que aporten movimiento.

Una melena midi con puntas suaves y capas frontales puede acompañar prácticamente cualquier tipo de rostro.

Además, es una longitud que permite jugar con el volumen. Y el volumen estratégico es uno de los grandes aliados para conseguir una imagen más fresca.

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¿El cabello muy largo suma años?

El cabello largo no envejece por sí mismo. Lo que puede envejecer visualmente es un cabello largo, sin movimiento, con puntas deterioradas y demasiado peso alrededor del rostro.

El flequillo cortina crea una transición hacia los laterales y suaviza la zona de la frente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una melena muy larga y completamente recta puede generar una línea vertical que alarga visualmente la cara y, dependiendo de las características de cada persona, puede endurecer la expresión.

Cuando el cabello llega mucho más abajo del pecho, recomiendo prestar especial atención a la calidad de las puntas. Si están finas, quebradizas o transparentes, el largo puede dejar de jugar a favor.

En estos casos, cortar unos centímetros puede hacer que el cabello se vea inmediatamente más abundante y saludable.

La regla no debería ser “después de determinada edad hay que cortarse el pelo”, sino: hay que conservar el largo que el cabello pueda sostener con buena calidad.

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El bob: un clásico que puede rejuvenecer

El bob es uno de los cortes más interesantes porque puede adaptarse prácticamente a cualquier etapa de la vida.

Un bob a la altura de la mandíbula puede aportar estructura. Un bob ligeramente más largo puede suavizar. Un lob, que llega aproximadamente a los hombros, ofrece todavía más versatilidad.

Un bob con movimiento puede ser sofisticado, moderno y fácil de adaptar a distintos tipos de rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una imagen actual, prefiero evitar que el bob quede excesivamente rígido. Una pequeña graduación, movimiento en las puntas o capas muy sutiles pueden modernizarlo.

También es importante observar dónde termina exactamente el corte. El punto en el que cae el cabello puede llamar la atención sobre determinadas zonas del rostro o del cuello. Por eso, la longitud debe elegirse individualmente.

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El flequillo: uno de los cambios que más transforma el rostro

El flequillo puede ser un recurso fantástico, pero también uno de los más delicados.

No existe un único flequillo rejuvenecedor. Lo importante es encontrar la forma que acompañe la estructura facial.

El flequillo cortina, abierto en el centro o ligeramente desplazado, es una de las alternativas más versátiles. Suaviza la zona de la frente y crea una transición natural hacia los laterales del cabello.

También funciona muy bien un flequillo largo y liviano que pueda mezclarse con las capas frontales.

En cambio, un flequillo extremadamente recto, pesado y muy corto puede endurecer la mirada y hacer que el rostro se vea más rígido. No quiere decir que esté prohibido: simplemente requiere una estructura facial y un estilo que puedan sostenerlo.

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El cabello largo se ve mejor cuando conserva densidad, brillo y puntas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor fundamental es la densidad. Un flequillo demasiado pesado puede quitar luminosidad al rostro. En muchos casos, menos cantidad de cabello genera un resultado mucho más elegante.

¿Flequillo corto o largo?

El flequillo corto puede ser muy moderno y divertido, pero requiere mayor compromiso.

Un flequillo que termina muy arriba de las cejas deja completamente expuesta la estructura facial y puede enfatizar la frente y las proporciones del rostro. Si el objetivo es suavizar la imagen, suele ser más conveniente trabajar con longitudes que puedan integrarse con el resto del corte.

El flequillo largo, en cambio, permite mayor flexibilidad. Puede llevarse hacia un costado, abrirse al medio o integrarse con las capas.

Por eso, para muchas mujeres que quieren actualizar su imagen sin hacer un cambio radical, recomiendo comenzar con un flequillo más largo y adaptable.

Las capas: sí, pero estratégicamente

Las capas pueden rejuvenecer porque generan movimiento y volumen. Sin embargo, demasiadas capas pueden producir el efecto contrario.

Cuando el cabello tiene poca densidad, cortar demasiadas capas puede hacer que las puntas se vean finas. Y un cabello que visualmente pierde densidad puede transmitir una sensación de fragilidad.

Más que borrar la edad, la clave está en encontrar un look que se vea contemporáneo y personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, en cabellos finos prefiero trabajar capas estratégicas, especialmente alrededor del rostro y en la parte superior, manteniendo suficiente peso en las puntas.

En cabellos abundantes, las capas pueden ayudar a distribuir el volumen y evitar que la melena tenga una forma demasiado pesada.

La técnica debe adaptarse al cabello, no al revés.

¿El color puede rejuvenecer?

El color puede cambiar completamente la percepción del rostro-

El corte no trabaja solo. El color también tiene una enorme influencia.

Uno de los errores más frecuentes es elegir un color demasiado oscuro pensando que hará que el cabello se vea más abundante.

Los tonos muy oscuros y uniformes pueden crear un marco fuerte alrededor del rostro y aumentar el contraste. En determinadas personas, esto puede hacer que las facciones se vean más marcadas.

No significa que haya que abandonar los tonos oscuros. Una morena puede seguir siendo morena. La clave está en encontrar la profundidad adecuada y, muchas veces, incorporar pequeñas variaciones de tono.

¿Rubio para verse más joven?

La iluminación estratégica suma dimensión y luminosidad sin necesidad de modificar por completo el color base

El rubio puede aportar luminosidad, pero no todos los rubios tienen el mismo efecto.

Los tonos demasiado amarillos, excesivamente claros o muy artificiales pueden apagar el rostro. Por otro lado, un rubio correctamente elegido puede iluminar la piel y suavizar el contraste entre el cabello y las facciones.

Una de las estrategias que más me gusta es crear dimensión: raíces ligeramente más profundas y medios y puntas con tonos luminosos.

El resultado es mucho más natural que un color completamente uniforme.

Las mechas estratégicas: iluminar sin cambiar completamente de color

No siempre es necesario convertirse en rubia para conseguir un efecto más luminoso.

Unas babylights, reflejos finos o técnicas de iluminación estratégicamente colocadas pueden generar puntos de luz alrededor del rostro.

La ubicación es tan importante como el color.

Una iluminación bien colocada puede llevar la atención hacia los ojos y los pómulos, mientras que una distribución incorrecta puede generar manchas de contraste.

Por eso, el color debería diseñarse considerando el corte y la estructura facial como un conjunto.

¿Y las canas?

El cabello con canas requiere brillo e hidratación para evitar la apariencia deshidratada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las canas no necesariamente suman años.

Lo que puede hacer que un cabello canoso se vea envejecido es la falta de brillo, el tono amarillento, la textura deshidratada o un corte sin forma.

Una melena gris o blanca bien cuidada puede ser extremadamente sofisticada.

Actualmente, muchas mujeres deciden dejar crecer sus canas y trabajar una transición gradual. En esos casos, un corte moderno, buena hidratación y brillo son fundamentales.

El mensaje es importante: envejecer no significa esconder cada signo de edad. El objetivo de un buen estilista debería ser lograr que la persona se sienta mejor con su imagen, no obligarla a perseguir una apariencia imposible.

El color rojo, cobrizo y chocolate

Los tonos cobrizos aportan calidez y luminosidad, pero requieren una elección precisa para armonizar con el tono de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tonos cálidos pueden ser excelentes para aportar personalidad y luminosidad.

Los cobrizos, por ejemplo, pueden resultar muy favorecedores cuando se adaptan al tono de piel. Los chocolates y castaños cálidos también pueden generar una imagen sofisticada sin crear el contraste extremo de un negro muy profundo.

El problema aparece cuando se selecciona un tono simplemente porque está de moda, sin considerar la piel, los ojos, las cejas y el mantenimiento necesario.

La tendencia debe ser una inspiración, no una obligación.

El negro absoluto: ¿puede endurecer las facciones?

Sí, en algunas personas.

Un negro intenso y uniforme genera mucho contraste. Puede resultar espectacular y elegante, pero también puede hacer que determinadas líneas del rostro se perciban con mayor intensidad.

Los tintes oscuros y uniformes aumentan el contraste facial y enfatizan las líneas de la cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona ama el cabello negro, no significa que tenga que abandonarlo. Se puede trabajar con diferentes niveles de profundidad, reflejos extremadamente sutiles o brillo para evitar que el resultado se vea plano.

La clave está nuevamente en personalizar.

El peinado también puede sumar o quitar años

No todo depende del corte.

Un cabello completamente pegado a la cabeza puede quitar volumen al rostro. Por otro lado, un volumen excesivo y muy armado puede hacer que el look parezca antiguo.

El objetivo actual es un volumen natural.

Las ondas suaves, las texturas imperfectas y los movimientos ligeros suelen transmitir una sensación más contemporánea que un peinado excesivamente rígido.

También recomiendo prestar atención a los recogidos. Un recogido demasiado tirante puede enfatizar determinadas líneas del rostro. Un recogido ligeramente relajado, con algunos mechones estratégicamente sueltos, puede generar un efecto mucho más suave.

Cinco errores que pueden sumar años visualmente

Los errores más frecuentes no tienen que ver con seguir tendencias, sino con ignorar la forma del rostro y la textura del pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

1.⁠ ⁠Mantener durante décadas exactamente el mismo corte.

La identidad no tiene que cambiar, pero el corte puede evolucionar.

2.⁠ ⁠Elegir un color excesivamente oscuro y uniforme.

El contraste fuerte puede endurecer las facciones.

3.⁠ ⁠Llevar las puntas muy largas cuando están deterioradas.

El largo pierde sentido si el cabello no se ve saludable.

4.⁠ ⁠Abusar del volumen rígido.

El cabello demasiado armado puede transmitir una estética antigua.

5.⁠ ⁠Elegir un flequillo sin considerar el rostro.

El flequillo debe acompañar las proporciones y no simplemente copiar una tendencia.

Cinco recursos que pueden refrescar inmediatamente una imagen

Antes de un cambio de look, conviene evitar decisiones impulsivas: no todos los cortes, largos ni colores favorecen de la misma manera (Imagen Ilustrativa Infobae)

1.⁠ ⁠Incorporar movimiento.

Capas suaves, ondas naturales o puntas texturizadas.

2.⁠ ⁠Buscar luminosidad alrededor del rostro.

No necesariamente mediante un cambio radical de color.

3.⁠ ⁠Revisar el largo.

A veces cortar cinco centímetros transforma completamente la apariencia del cabello.

4.⁠ ⁠Actualizar el flequillo.

Un flequillo cortina o largo puede modernizar un corte clásico.

5.⁠ ⁠Priorizar la salud capilar.

Brillo, hidratación y puntas sanas pueden ser más importantes que cualquier tendencia.

La verdadera clave: no parecer más joven, sino verse actual

Existe una diferencia enorme entre intentar “parecer de 30” y buscar una imagen contemporánea a los 40, 50, 60 o más.

La primera estrategia puede llevar a decisiones que terminan siendo contraproducentes: cortes demasiado juveniles, colores artificiales o estilos que no corresponden con la personalidad.

La segunda es mucho más interesante.

Lejos de ser una opción única, el cabello corto admite múltiples estilos y puede adaptarse a distintas edades y tipos de pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer puede tener 50, 60 o 70 años y llevar un corte moderno, elegante y lleno de personalidad sin intentar ocultar su edad.

El cabello debe acompañar quiénes somos hoy.

Por eso, antes de decidir un nuevo corte o color, recomiendo hacerse cinco preguntas: ¿cómo está mi cabello?, ¿qué forma tiene mi rostro?, ¿qué quiero transmitir?, ¿cuánto tiempo quiero dedicar al mantenimiento? y, sobre todo, ¿este estilo representa realmente mi personalidad?

La respuesta puede ser más importante que cualquier tendencia.

Como estilista, creo que el mejor corte no es necesariamente el que quita años, sino el que consigue que una persona se mire al espejo y piense: “Me veo bien, me veo actual y este cabello se siente como yo”.

El verdadero rejuvenecimiento no consiste en borrar nuestra edad. Consiste en eliminar aquello que hace que nuestra imagen se vea desactualizada.

Y muchas veces, ese cambio puede comenzar con algo tan sencillo como unos centímetros menos, un poco más de movimiento, un flequillo mejor elegido o un color diseñado específicamente para nuestro rostro.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.