América Latina

El Banco Central de Paraguay aseguró que casi 1,2 millones de ahorristas recibieron sus pagos

La entidad monetaria distribuyó el equivalente a USD 160 millones en dos días. Por su parte, el Instituto de Previsión Social garantizó que más de 90.000 jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos el 17 de noviembre

El Banco Central de Paraguay informó que casi 1,2 millones de ahorristas recibieron los pagos
Guardar

El Banco Central de Paraguay (BCP) confirmó que casi 1,2 millones de ahorristas ya recibieron el pago de la garantía estatal correspondiente a sus depósitos en el banco intervenido, por un total de G. 996.000 millones (equivalente a USD 160 millones), en el marco del proceso de devolución de fondos que se extendió durante los últimos días.

El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, detalló en conferencia de prensa que los pagos se realizaron en dos tandas: la primera abarcó depósitos de entre G. 1 y G. 10 millones, mientras que la segunda cubrió montos de hasta cuarenta salarios mínimos, tal como establece la ley.

PUBLICIDAD

“En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiados con el pago de la garantía estatal”, afirmó Acosta.

Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción (EFE/Noelia Aceituno)
Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción (EFE/Noelia Aceituno)

Los pagos continúan este fin de semana con listados más complejos

El funcionario indicó que los trabajos con los listados más complejos continúan durante este sábado y domingo, y agradeció la colaboración del sistema financiero privado: “Le damos también un agradecimiento fuerte a los bancos, que algunos están habilitando sus sucursales en el día de hoy para aquellos clientes que opten por disponer de efectivo de la transferencia que estamos realizando”, señaló el presidente interino del BCP.

PUBLICIDAD

Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, subrayó que la instrucción partió directamente del presidente de la República, Pedro Alliana, quien pidió el máximo esfuerzo institucional para dar respuesta a los ahorristas en los plazos previstos.

El presidente Pedro Alliana nos instruyó el máximo esfuerzo para poder dar esta respuesta”, afirmó Lovera, quien encabezó la conferencia de prensa junto a las autoridades del BCP y del Instituto de Previsión Social (IPS).

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros.
El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros (EFE)

El IPS garantizó el cobro de haberes y aguinaldos a más de 90.000 jubilados el 17 de noviembre

Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social, Derlis León, anunció que los más de 90.000 jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos “en tiempo y forma” el próximo 17 de noviembre.

León precisó que los 32.000 jubilados que cobraban a través del banco intervenido están siendo migrados a ocho bancos de plaza, proceso que continúa durante el fin de semana. “Continuamos el trabajo el fin de semana, dándoles las garantías a todos los jubilados que van a recibir su haber en tiempo y forma”, afirmó el titular del IPS.

La conferencia se realizó en el contexto de la intervención del denominado Ueno Bank y tuvo como objetivo principal transmitir tranquilidad a los ciudadanos afectados, tanto ahorristas como beneficiarios del sistema previsional.

Temas Relacionados

DepósitosJubilacionescrisis en ParaguayUeno Bank

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crisis en Paraguay EN VIVO | Pedro Alliana inició su mandato con una reunión con el ministro de Salud: “Será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno”

El nuevo jefe de Estado comenzó su primera jornada oficial en el Palacio de López, donde prevé firmar las primeras resoluciones para organizar su administración tras asumir el cargo ante el Congreso Nacional

Crisis en Paraguay EN VIVO | Pedro Alliana inició su mandato con una reunión con el ministro de Salud: “Será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno”

El diputado Julio César Portillo de Guatemala muere tras un ataque armado en Río Hondo, Zacapa

El legislador ingresó al Hospital Regional cerca de las 17:45 horas, trasladado por bomberos, fue sometido a una cirugía urgente y falleció a las 21:58 en cuidados intensivos debido a la gravedad de su estado

El diputado Julio César Portillo de Guatemala muere tras un ataque armado en Río Hondo, Zacapa

El ex presidente del Banco Central de Paraguay se entregó a la Policía tras el escándalo de Ueno Bank

La presentación de Carlos Carvallo ocurrió el viernes por la noche en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Asunción, después de que el Ministerio Público dispusiera su captura dentro de la pesquisa

El ex presidente del Banco Central de Paraguay se entregó a la Policía tras el escándalo de Ueno Bank

Panamá espera resultados de autopsia de paciente con malaria mientras los casos en el principal mercado del país llegan a 99

Los diagnósticos casi se triplicaron en poco más de tres semanas. El Ministerio de Salud mantiene operativos de detección y busca a 12 trabajadores que abandonaron el tratamiento.

Panamá espera resultados de autopsia de paciente con malaria mientras los casos en el principal mercado del país llegan a 99

Honduras buscará negociar un nuevo acuerdo con el FMI tras finalizar el programa vigente

El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, indicó que las autoridades todavía deben definir las prioridades económicas que incluirán en el próximo programa, mientras preparan la presentación de las cifras de cierre del año.

Honduras buscará negociar un nuevo acuerdo con el FMI tras finalizar el programa vigente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 7 de noviembre

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

El juez concede la libertad bajo fianza a Thomas Markle después de ser detenido por posesión de pornografía infantil

DEPORTES

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: hora y todo lo que hay que saber

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia jugarán el clásico en el cierre del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi recibirá a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Instituto recibirá a Newell’s en Córdoba por la fecha 16 del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense