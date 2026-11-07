El Banco Central de Paraguay aseguró que casi 1,2 millones de ahorristas recibieron sus pagos

El Banco Central de Paraguay informó que casi 1,2 millones de ahorristas recibieron los pagos

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El Banco Central de Paraguay (BCP) confirmó que casi 1,2 millones de ahorristas ya recibieron el pago de la garantía estatal correspondiente a sus depósitos en el banco intervenido, por un total de G. 996.000 millones (equivalente a USD 160 millones), en el marco del proceso de devolución de fondos que se extendió durante los últimos días.

El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, detalló en conferencia de prensa que los pagos se realizaron en dos tandas: la primera abarcó depósitos de entre G. 1 y G. 10 millones, mientras que la segunda cubrió montos de hasta cuarenta salarios mínimos, tal como establece la ley.

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“En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiados con el pago de la garantía estatal”, afirmó Acosta.

Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción (EFE/Noelia Aceituno)

Los pagos continúan este fin de semana con listados más complejos

El funcionario indicó que los trabajos con los listados más complejos continúan durante este sábado y domingo, y agradeció la colaboración del sistema financiero privado: “Le damos también un agradecimiento fuerte a los bancos, que algunos están habilitando sus sucursales en el día de hoy para aquellos clientes que opten por disponer de efectivo de la transferencia que estamos realizando”, señaló el presidente interino del BCP.

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Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, subrayó que la instrucción partió directamente del presidente de la República, Pedro Alliana, quien pidió el máximo esfuerzo institucional para dar respuesta a los ahorristas en los plazos previstos.

“El presidente Pedro Alliana nos instruyó el máximo esfuerzo para poder dar esta respuesta”, afirmó Lovera, quien encabezó la conferencia de prensa junto a las autoridades del BCP y del Instituto de Previsión Social (IPS).

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros (EFE)

El IPS garantizó el cobro de haberes y aguinaldos a más de 90.000 jubilados el 17 de noviembre

Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social, Derlis León, anunció que los más de 90.000 jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos “en tiempo y forma” el próximo 17 de noviembre.

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León precisó que los 32.000 jubilados que cobraban a través del banco intervenido están siendo migrados a ocho bancos de plaza, proceso que continúa durante el fin de semana. “Continuamos el trabajo el fin de semana, dándoles las garantías a todos los jubilados que van a recibir su haber en tiempo y forma”, afirmó el titular del IPS.

La conferencia se realizó en el contexto de la intervención del denominado Ueno Bank y tuvo como objetivo principal transmitir tranquilidad a los ciudadanos afectados, tanto ahorristas como beneficiarios del sistema previsional.