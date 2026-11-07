Miles de fieles esperan la llegada de León XIV en Paysandú: celebrará una misa al aire libre

El papa León saluda mientras se dirige a la Catedral Metropolitana, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Andres Cuenca)

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La ciudad uruguaya de Paysandú espera la llegada del papa León XIV este sábado con previsiones de asistencia de unas 30.000 personas a la primera misa al aire libre de su gira sudamericana. La celebración tendrá lugar en el Parque Municipal París Londres de las afueras de la localidad.

A las 08:25 horas viajará en avión desde Montevideo hacia Paysandú, donde llegará a las 09:10 horas, y celebrará una misa para aquellos fieles que se acerquen a escuchar su palabra. Las puertas del predio municipal abrirán a las 05:30.

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La ciudad, que cuenta con 90.000 habitantes, se preparó durante semanas para la visita del sumo pontífice: los locales exhiben artículos vinculados con el líder de la Santa Sede y las calles lucen banderas blancas y amarillas, los colores de la bandera del Vaticano.

Sin embargo, ante la euforia de miles de adeptos por ver y escuchar a León XIV, los comerciantes prefieren la prudencia. “Tenemos grandes expectativas comerciales, pero estamos siendo muy cautelosos. Todos recordamos ‘El baño del Papa’”, declaró a la agencia AFP Daniel Bellafont, dueño de un restaurante local.

Artículos a la venta con la imagen del papa León XIV aparecen fotografiados antes de su visita a Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 5 de noviembre de 2026 (DANTE FERNANDEZ/AFP)

La referencia alude a la película satírica de 2007 sobre el viaje de Juan Pablo II a Melo, una ciudad uruguaya próxima a la frontera con Brasil, en 1988. La trama se basa libremente en un libro sobre aquella visita y narra la historia de un hombre que construye un baño público pago ante la expectativa de una llegada masiva de fieles brasileños. El relato cinematográfico planteó que acudieron pocos visitantes, lo que dejó pérdidas para los comercios locales.

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El antecedente adquiere peso en un país donde el 35% de la población se define como católica, de acuerdo con una encuesta de Latinobarómetro. El porcentaje contrasta con el 55% de Argentina y el 67% de Perú, los otros dos países incluidos en el itinerario de la gira papal.

El coordinador de Turismo del departamento de Paysandú, José Manuel Galván, aseguró que las autoridades intentan moderar las expectativas para “garantizar que nadie se endeude” ante la visita papal.

La llegada del pontífice también movilizó a vendedores de otras zonas del país. Rubén y Jessica recorrieron 350 kilómetros desde Las Piedras, en el sur de Uruguay, para instalar un puesto con banderas de fútbol, bufandas, gorros y pañuelos relacionados con León XIV. Tres horas después de montar el puesto, las autoridades locales les ordenaron retirarse. “Dormimos en el coche, comemos lo que podemos, con una higiene pésima... es horrible”, afirmó Jessica a la agencia y agregó: “Hemos invertido mucho, y si no vendemos ahora, ¿qué vamos a hacer con esta mercancía?”.

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Un grupo de personas se reúne frente a una iglesia en Colón antes de partir hacia Paysandú, Uruguay, para ver al papa León durante el viaje de 12 días del pontífice por Sudamérica; Colón, provincia de Entre Ríos, Argentina, 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El viernes, durante su primer día en Uruguay, el papa defendió en la capital la protección de los no nacidos, reclamó atención para los enfermos y pidió reforzar la prevención del suicidio durante su primer discurso ante las autoridades uruguayas, acompañado por el presidente Yamandú Orsi y miles de personas en la Plaza Independencia.

Frente al monumento a José Gervasio Artigas, habló ante integrantes del Gobierno, legisladores, intendentes, ex presidentes y otros representantes institucionales, y desarrolló un mensaje sobre la vida, la salud, la educación, el trabajo y la convivencia democrática.

León XIV dedicó uno de los primeros tramos de su intervención a la defensa de la vida durante la gestación. El papa afirmó que el no nacido “pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo” y sostuvo: “Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece”.

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También relacionó la protección de la infancia con la educación y el acceso posterior al empleo. “Cuidar a los más pequeños incluye necesariamente asegurarles una educación adecuada”, dijo. Luego agregó que “la formación recibida ha de abrir también oportunidades concretas para incorporarse a la vida laboral, poner en práctica lo aprendido y adquirir autonomía mediante el propio esfuerzo”.

El pontífice también se refirió después a los enfermos y las personas con discapacidad y recordó la operación a la que se sometió el 13 de octubre por un tumor maligno. “Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido”, destacó y pidió: “Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”.

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El papa tomó la palabra después de Orsi durante un acto que reunió a miles de personas en la Plaza Independencia de Montevideo (Reuters)

Sobre los cuidados al final de la vida, León XIV señaló que “la Iglesia desea colaborar con cuantos trabajan por aliviar el dolor cuando es posible y por sostener a la persona cuando este no puede ser eliminado”. En ese sentido, sostuvo que “quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida”.

El líder de la Santa Sede incluyó un llamado frente a los suicidios: señaló que “la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo”. Por ello, hizo hincapié en que la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. “Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia”, evaluó.

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Por otro lado, León XIV abordó además los cambios en el mundo laboral. “El trabajo está en función del hombre, no el hombre en función del trabajo”, subrayó. Ante los cambios de la tecnología y de la inteligencia artificial, el papa indicó la necesidad de procurar “que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo”.

El pontífice también recordó una frase de Artigas para referirse a la función pública: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”. A partir de esa referencia, mencionó que “la autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común”.

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Luego, el papa destacó la tradición uruguaya de resolver controversias por vías pacíficas. Al referirse a la Constitución, expresó: “La propia Constitución uruguaya dispone que, en los tratados internacionales, la República procure que las controversias sean resueltas mediante el arbitraje u otros medios pacíficos y promueva la integración social y económica de los Estados latinoamericanos”.

El pontífice sostuvo que la laicidad del Estado debe garantizar la libertad sin confinar la dimensión religiosa al ámbito privada (Reuters)

En ese marco, León XIV aseguró que “que Montevideo sea además sede de la Secretaría del Mercosur da particular concreción a esa vocación de favorecer espacios de entendimiento y cooperación en la región”. Añadió: “En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos”.

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León XIV afirmó que la Iglesia buscaba ofrecer al pueblo uruguayo el mensaje de Jesucristo y colaborar con quienes trabajaban por el bien común y la dignidad de las personas.

“Con una historia de fe, de servicio, que se remonta siglos atrás, la Iglesia desea seguir ofreciendo al pueblo uruguayo aquello que ella misma ha recibido, a Jesucristo y la esperanza de su evangelio y colaborar desde su propia misión, con cuantos trabajan por el bien común y la dignidad de cada persona”, señaló el papa.

Orsi agradeció la visita y destacó la posición del Vaticano sobre los derechos humanos y la dignidad. “Compartimos y acompañamos su postura inquebrantable en favor de la solución pacífica de los conflictos”, deslizó el mandatario y señaló: “Nuestra apuesta al diálogo y al consenso, que rige nuestra actitud hacia adentro, es la que los uruguayos promovemos siempre en los organismos internacionales”.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió al papa León a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988 (Vatican Media/­REUTERS)

El presidente advirtió que “los escenarios de violencia y de guerras entre los pueblos no se crean de un día para el otro. Son climas que se preparan y se fomentan desde la desinformación y los miedos”. Por eso, sostuvo que “hoy más que nunca, desde la política y los gobiernos, tenemos la obligación de proponer otras formas de vincularnos, en todos los ámbitos”.

(Con información de AFP Y EFE)