España

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Desde hace años se señala a Enrique Arias Gil como miembro de un grupo de hackers rusos. ‘Infobae’ ha accedido a ofertas que emite el canal que asocian a este español

Ficha con la foto y datos de Enrique Arias Gil junto a dos capturas de texto de Telegram sobre un fondo digital oscuro
Una ficha de búsqueda sobre Enrique Arias Gil y Telegram que ofrecen pagos por alistarse en las fuerzas rusas
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Rusia sigue extendiendo sus tentáculos por Europa. Hace pocos días, el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania publicó un informe sobre cómo el Kremlin recluta autores de actos de sabotaje en países europeos y cifra en 129 los casos registrados en 2025, más del doble que dos años atrás. Varios gobiernos han señalado directamente al régimen de Vladimir Putin en episodios como el del aeropuerto de Leipzig, donde se interceptaron tres drones que intentaron atacar aviones alemanes. Para efectuar estos ataques híbridos, en muchas ocasiones, necesitan cooperación desde dentro.

En España también se han encontrado casos, como el del profesor Enrique Arias Gil. Se fugó del país y arrastra una orden de arresto internacional de la Audiencia Nacional. Desde hace años se ha relacionado su figura con el reclutamiento ruso. El País recoge este sábado un estudio de Golden Owl que acusa a este profesor de pertenecer a una red de reclutamiento. Se le atribuye un canal de Telegram llamado ‘Desinformador Ruso’. Infobae ha tenido acceso a algunas publicaciones de este chat, donde se llega a ofrecer casi 3.000 euros al mes por unirse al ejército ruso.

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Dos capturas de pantalla de la aplicación Telegram con textos en español sobre ofertas económicas y solicitudes de información confidencial
Mensajes del canal de Telegram Desinformador Ruso. (Telegram)

“Únete al Ejército Ruso”

En los últimos día, el canal de Telegram ha difundido mensajes para captar personas interesadas en alistarse. “Únete al Ejército Ruso”, anuncia en un mensaje donde detalla la oferta. Ofrece “ayuda con el visado, con la documentación y con todo el proceso hasta firmar el contrato”, además del vuelo “por nuestra cuenta”. El mensaje promete un “contrato oficial con garantías y pagos”, ingresos de entre “2.500 y 3.000” dólares mensuales desde el primer mes y un bono de firma de “25.000” dólares. También anuncia seguro, equipo y un sistema de rotación de “tres meses de trabajo / un mes de vacaciones con vuelo de regreso”, así como la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa. La oferta se dirige a personas de entre 18 y 50 años y señala que “se valorará la experiencia militar o de seguridad previa”.

En otra publicación, el canal busca colaboradores con vínculos con ámbitos sensibles en España. “Buscamos talento dentro de la Seguridad y de la Inteligencia española, así como información secreta, confidencial, y datos personales de sus miembros”, señala el texto, que pide contactar con una cuenta concreta de Telegram. El mensaje pide igualmente datos sobre políticos, funcionarios, empresarios y otros “perfiles de interés”. “Dinos tu localización, área laboral y un medio de contacto para colaborar con nosotros”, concluye.

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La publicación también reclama información sobre empresarios y empleados de compañías españolas del sector armamentístico, incluidos “nombres y apellidos, fotos, números de DNI y de pasaportes, direcciones de sus domicilios” y datos sobre familiares, desplazamientos, teléfonos o correos electrónicos. El canal se dirige, además, a trabajadores de empresas que fabriquen armas o drones: “Te necesitamos urgentemente, contacta con nosotros”, incluyendo una imagen hecha con IA que menciona a Indra.

En septiembre de 2025, Europol incorporó a Arias Gil a su lista de personas más buscadas por su presunta vinculación con el grupo de hackers ruso NoName057(16). La Policía Nacional le atribuye la elaboración de un informe que reunía datos personales de policías, guardias civiles, militares y agentes del CNI. En otro de los mensajes recientes del canal que le atribuyen, reconoce haber filtrado “los datos de más de 1000 policías españoles”, y desmiente a los medios que le señalan como perseguido por la Interpol.

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