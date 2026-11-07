España

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

La Junta Electoral de Zona evalúa cada solicitud y exige documentación que justifique la imposibilidad de acudir

Una mesa electoral del Instituto Ortega y Gasset, en Madrid, cierra para proceder al recuento durante la jornada de elecciones generales celebradas hoy domingo en España. (EFE/J.P. Gandul)
Una mesa electoral del Instituto Ortega y Gasset, en Madrid, cierra para proceder al recuento durante la jornada de elecciones generales celebradas hoy domingo en España. (EFE/J.P. Gandul)
Guardar

Recibir la notificación para formar parte de una mesa electoral obliga a revisar los plazos de inmediato. La designación como presidente, vocal o suplente tiene carácter obligatorio, aunque la normativa permite solicitar el relevo cuando exista un impedimento justificado. La alegación debe presentarse ante la Junta Electoral de Zona en los siete días posteriores a la recepción del nombramiento.

El procedimiento se aplicará a las personas seleccionadas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Los ayuntamientos realizan los sorteos y remiten la comunicación, pero la decisión sobre cada excusa corresponde a la Junta Electoral de Zona del municipio.

PUBLICIDAD

La solicitud tampoco equivale a una exención automática, ya que el interesado debe explicar el motivo, aportar los documentos que lo respalden y esperar la resolución del órgano electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la Junta debe responder en un plazo de cinco días.

Cómo solicitar el relevo y qué motivos se aceptan

La persona designada puede presentar su excusa mediante los impresos establecidos o a través de la aplicación informática habilitada por el Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central. El trámite debe incluir la información necesaria para identificar al solicitante, el nombramiento recibido y los documentos que acrediten la causa alegada.

PUBLICIDAD

La Junta Electoral Central (JEC) recuerda que el procedimiento afecta por igual a presidentes, vocales y suplentes. Los suplentes también pueden plantear una excusa, ya que deben acudir al colegio electoral a primera hora de la jornada de votación por si fuera necesario sustituir a un miembro titular.

La documentación dependerá de cada caso. Una baja laboral requiere el parte médico; una operación prevista debe acreditarse con un informe del facultativo o del centro sanitario; y las responsabilidades de cuidado pueden justificarse con certificados de servicios sociales, documentación laboral o pruebas del vínculo familiar.

Varias personas ejercen su derecho a voto en la mesa electoral del local parroquial de Recelle. (Carlos Castro - Europa Press)
Varias personas ejercen su derecho a voto en la mesa electoral del local parroquial de Recelle. (Carlos Castro - Europa Press)

La instrucción de la JEC recoge una relación de causas que deben aceptarse una vez acreditadas. Entre ellas están tener entre 65 y 69 años, contar con una declaración de discapacidad, percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez y encontrarse de baja por incapacidad temporal.

También se incluye el embarazo a partir de los seis meses y los períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. En esos casos se debe presentar un certificado médico o el documento que reconozca la suspensión laboral o la prestación correspondiente.

Otros supuestos son el internamiento en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico; haber formado parte de una mesa en tres ocasiones durante los últimos 10 años, siempre que la sustitución sea posible; y ser víctima de un delito con una orden de alejamiento vigente cuando la persona afectada figure en el censo del mismo colegio electoral.

Los casos que la Junta analiza de forma individual

La Junta Electoral de Zona debe estudiar de forma individual otras circunstancias. Figuran en ese grupo las lesiones, dolencias o enfermedades que dificulten el desempeño de la función, aunque no hayan provocado una incapacidad laboral, así como una operación o prueba clínica relevante que no pueda aplazarse.

También puede alegarse el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, el cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma si dificulta acudir a la mesa, o la pertenencia a una confesión religiosa cuyo ideario o régimen de clausura resulte incompatible con la participación electoral.

Mesa electoral durante las elecciones generales. (Carlos Castro - Europa Press)
Mesa electoral durante las elecciones generales. (Carlos Castro - Europa Press)

Las razones familiares incluyen el cuidado del lactante; la guarda legal de menores de 12 años o personas con discapacidad; y la atención directa de familiares de hasta segundo grado que no puedan valerse por sí mismos. La condición de padre o madre de una familia monoparental con menores de 14 años puede justificar la excusa, al igual que la imposibilidad acreditada del otro progenitor para hacerse cargo del menor durante la votación.

Una boda u otro evento familiar relevante no exime por sí mismo. El solicitante debe probar que el acto no puede aplazarse o que su suspensión le ocasionaría perjuicios económicos relevantes, además de acreditar el parentesco cuando corresponda.

Los motivos laborales y los imprevistos posteriores

La normativa contempla motivos profesionales para quienes deban trabajar el día de las elecciones en juntas electorales, juzgados, tribunales o administraciones con funciones electorales. También se aplica a quienes presten servicios esenciales, como personal médico, sanitario, de protección civil o bomberos, cuando el responsable del servicio demuestre que no puede sustituirlos.

Pueden alegar además los directores de medios de comunicación generalistas y los responsables de servicios informativos que deban cubrir la jornada. La misma opción se contempla para profesionales imprescindibles en un acontecimiento público programado antes de la convocatoria, si su ausencia obliga a suspenderlo y provoca daños económicos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

La relación de causas no es cerrada. La JEC señala que las juntas electorales pueden evaluar circunstancias análogas, siempre que estén suficientemente justificadas con documentación.

Quien no pueda acudir después de que expire el plazo inicial debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes de la constitución de la mesa. Debe adjuntar igualmente los documentos que prueben la causa sobrevenida.

Si el impedimento surge después de ese límite, el aviso debe realizarse de inmediato y antes de las 8.00 horas del 29 de noviembre. La decisión de la Junta no admite recurso administrativo electoral, aunque puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Temas Relacionados

Elecciones Generales España 2026Elecciones 2026VotosRecuento de VotosÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Desde hace años se señala a Enrique Arias Gil como miembro de un grupo de hackers rusos. ‘Infobae’ ha accedido a ofertas que emite el canal que asocian a este español

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

A partir de la tarde del sábado se procederá al cierre total del tráfico en los alrededores del Santiago Bernabéu

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 7 noviembre

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 7 noviembre

El juez concede la libertad bajo fianza a Thomas Markle después de ser detenido por posesión de pornografía infantil

El padre de la duquesa de Sussex llevará vigilancia electrónica a la espera de juicio por el que puede estar hasta 20 años en prisión

El juez concede la libertad bajo fianza a Thomas Markle después de ser detenido por posesión de pornografía infantil

La última ‘caza de brujas’ en España que acabó con la condena a muerte de 11 personas en 1610: el propio inquisidor concluyó que fueron acusaciones falsas por “envidia”

Alonso de Salazar y Frías presidió los juicios en Logroño y después investigó por su cuenta hasta señalar que no existían pruebas reales de brujería

La última ‘caza de brujas’ en España que acabó con la condena a muerte de 11 personas en 1610: el propio inquisidor concluyó que fueron acusaciones falsas por “envidia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

El Sáhara Occidental espera la votación de la Asamblea de la ONU mientras crece la tensión sobre el terreno: “El riesgo de los enfrentamientos armados se intensifica”

Entrevista con Andrés Allamand, secretario general iberoamericano: “La diferencia ideológica no contamina las tareas de cooperación”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Una tumba en Irán resulta clave para que una residente judía de Los Ángeles obtenga la nacionalidad española

ECONOMÍA

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”