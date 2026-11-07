Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

Una mesa electoral del Instituto Ortega y Gasset, en Madrid, cierra para proceder al recuento durante la jornada de elecciones generales celebradas hoy domingo en España. (EFE/J.P. Gandul)

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Recibir la notificación para formar parte de una mesa electoral obliga a revisar los plazos de inmediato. La designación como presidente, vocal o suplente tiene carácter obligatorio, aunque la normativa permite solicitar el relevo cuando exista un impedimento justificado. La alegación debe presentarse ante la Junta Electoral de Zona en los siete días posteriores a la recepción del nombramiento.

El procedimiento se aplicará a las personas seleccionadas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Los ayuntamientos realizan los sorteos y remiten la comunicación, pero la decisión sobre cada excusa corresponde a la Junta Electoral de Zona del municipio.

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La solicitud tampoco equivale a una exención automática, ya que el interesado debe explicar el motivo, aportar los documentos que lo respalden y esperar la resolución del órgano electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la Junta debe responder en un plazo de cinco días.

Cómo solicitar el relevo y qué motivos se aceptan

La persona designada puede presentar su excusa mediante los impresos establecidos o a través de la aplicación informática habilitada por el Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central. El trámite debe incluir la información necesaria para identificar al solicitante, el nombramiento recibido y los documentos que acrediten la causa alegada.

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La Junta Electoral Central (JEC) recuerda que el procedimiento afecta por igual a presidentes, vocales y suplentes. Los suplentes también pueden plantear una excusa, ya que deben acudir al colegio electoral a primera hora de la jornada de votación por si fuera necesario sustituir a un miembro titular.

La documentación dependerá de cada caso. Una baja laboral requiere el parte médico; una operación prevista debe acreditarse con un informe del facultativo o del centro sanitario; y las responsabilidades de cuidado pueden justificarse con certificados de servicios sociales, documentación laboral o pruebas del vínculo familiar.

Varias personas ejercen su derecho a voto en la mesa electoral del local parroquial de Recelle. (Carlos Castro - Europa Press)

La instrucción de la JEC recoge una relación de causas que deben aceptarse una vez acreditadas. Entre ellas están tener entre 65 y 69 años, contar con una declaración de discapacidad, percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez y encontrarse de baja por incapacidad temporal.

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También se incluye el embarazo a partir de los seis meses y los períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. En esos casos se debe presentar un certificado médico o el documento que reconozca la suspensión laboral o la prestación correspondiente.

Otros supuestos son el internamiento en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico; haber formado parte de una mesa en tres ocasiones durante los últimos 10 años, siempre que la sustitución sea posible; y ser víctima de un delito con una orden de alejamiento vigente cuando la persona afectada figure en el censo del mismo colegio electoral.

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Los casos que la Junta analiza de forma individual

La Junta Electoral de Zona debe estudiar de forma individual otras circunstancias. Figuran en ese grupo las lesiones, dolencias o enfermedades que dificulten el desempeño de la función, aunque no hayan provocado una incapacidad laboral, así como una operación o prueba clínica relevante que no pueda aplazarse.

También puede alegarse el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, el cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma si dificulta acudir a la mesa, o la pertenencia a una confesión religiosa cuyo ideario o régimen de clausura resulte incompatible con la participación electoral.

Mesa electoral durante las elecciones generales. (Carlos Castro - Europa Press)

Las razones familiares incluyen el cuidado del lactante; la guarda legal de menores de 12 años o personas con discapacidad; y la atención directa de familiares de hasta segundo grado que no puedan valerse por sí mismos. La condición de padre o madre de una familia monoparental con menores de 14 años puede justificar la excusa, al igual que la imposibilidad acreditada del otro progenitor para hacerse cargo del menor durante la votación.

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Una boda u otro evento familiar relevante no exime por sí mismo. El solicitante debe probar que el acto no puede aplazarse o que su suspensión le ocasionaría perjuicios económicos relevantes, además de acreditar el parentesco cuando corresponda.

Los motivos laborales y los imprevistos posteriores

La normativa contempla motivos profesionales para quienes deban trabajar el día de las elecciones en juntas electorales, juzgados, tribunales o administraciones con funciones electorales. También se aplica a quienes presten servicios esenciales, como personal médico, sanitario, de protección civil o bomberos, cuando el responsable del servicio demuestre que no puede sustituirlos.

Pueden alegar además los directores de medios de comunicación generalistas y los responsables de servicios informativos que deban cubrir la jornada. La misma opción se contempla para profesionales imprescindibles en un acontecimiento público programado antes de la convocatoria, si su ausencia obliga a suspenderlo y provoca daños económicos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

La relación de causas no es cerrada. La JEC señala que las juntas electorales pueden evaluar circunstancias análogas, siempre que estén suficientemente justificadas con documentación.

Quien no pueda acudir después de que expire el plazo inicial debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes de la constitución de la mesa. Debe adjuntar igualmente los documentos que prueben la causa sobrevenida.

Si el impedimento surge después de ese límite, el aviso debe realizarse de inmediato y antes de las 8.00 horas del 29 de noviembre. La decisión de la Junta no admite recurso administrativo electoral, aunque puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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