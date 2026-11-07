Panamá espera resultados de autopsia de paciente con malaria mientras los casos en el principal mercado del país llegan a 99

El Ministerio de Salud confirmó 99 casos de malaria entre trabajadores de Merca Panamá, donde mantiene operativos de detección y control del mosquito transmisor. Tomada de SRTV

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Las autoridades sanitarias de Panamá están a la espera de los resultados de una autopsia para determinar si la malaria causó la muerte de un paciente que había sido diagnosticado con la enfermedad en Merca Panamá, donde los contagios entre trabajadores aumentaron de 34, reportados el 14 de octubre, a 99 confirmados el 6 de noviembre.

La directora nacional de Salud, Yelkys Gill, explicó que el fallecimiento se investiga en coordinación con el Ministerio Público, mientras continúan las acciones para contener la transmisión.

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La funcionaria aclaró que el paciente había dado positivo por malaria, pero todavía no se ha establecido que la infección provocara su fallecimiento. El caso permanece bajo investigación y serán los resultados del examen forense los que permitan esclarecer las causas de la muerte, por lo que las autoridades evitaron establecer una relación directa entre ambos hechos.

El incremento de los contagios ha sido progresivo. El primer reporte oficial identificó 34 casos el 14 de octubre, cifra que aumentó a 37 el día 17 y llegó a 44 el 19 de octubre.

Para el 6 de noviembre, los diagnósticos habían alcanzado 99, lo que representa un aumento aproximado del 191% respecto al registro inicial, en poco más de tres semanas

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Merca Panamá es el principal centro mayorista de productos agrícolas del país y recibe diariamente mercancías procedentes de distintas regiones productoras. Tomada de MiAmbiente

Merca Panamá, ubicado cerca del Parque Nacional Soberanía, en las inmediaciones de la vía Centenario, es el principal mercado mayorista agrícola del país.

En sus instalaciones se concentra buena parte de la producción nacional de frutas, vegetales y otros alimentos, que posteriormente se distribuyen a supermercados, restaurantes y comercios de distintas localidades.

El doctor Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, explicó que aproximadamente el 75% de los casos corresponde a carretilleros, trabajadores que se encargan de movilizar mercancías dentro del complejo comercial.

Muchos de ellos permanecen entre dos y tres días en las instalaciones antes de regresar a sus comunidades de residencia, una dinámica que dificulta su seguimiento médico.

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La malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados y puede causar complicaciones graves si no se trata oportunamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad de estos trabajadores representa uno de los principales desafíos para las autoridades sanitarias, debido a que algunos regresan a regiones donde también existen condiciones para la transmisión de la enfermedad.

Guerra señaló la necesidad de ampliar la búsqueda de personas infectadas, especialmente entre quienes desarrollan sus actividades durante la madrugada y podrían no haber sido evaluados.

Sobre la condición de los pacientes, Gill detalló que 52 personas reciben tratamiento o ya lo finalizaron, mientras otras 33 se encuentran en proceso de completar los medicamentos prescritos.

Además, las autoridades buscan a 12 pacientes que abandonaron el tratamiento, con el propósito de garantizar que reciban la atención necesaria y evitar complicaciones.

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El Ministerio de Salud mantiene un puesto de atención médica disponible durante las 24 horas en el área del mercado, donde se realizan pruebas diagnósticas y se proporciona tratamiento.

La fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza, la sudoración y el cansancio figuran entre los síntomas más frecuentes de la malaria, una infección que requiere diagnóstico y tratamiento médico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las acciones de vigilancia también contemplan la identificación de personas que no presentan síntomas, debido a que pueden existir infecciones que todavía no han sido detectadas.

Las autoridades sanitarias informaron que desde el 5 de octubre desarrollan actividades de rastreo y control vectorial en los alrededores del centro de abastecimiento.

Las intervenciones incluyen fumigaciones, inspecciones ambientales y medidas dirigidas a reducir las condiciones que favorecen la reproducción de los mosquitos transmisores, particularmente en espacios húmedos cercanos a las instalaciones.

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Para reforzar estas acciones, el Ministerio de Salud coordinó una reunión interinstitucional con representantes del municipio, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y la administración de Merca Panamá.

El objetivo es identificar y modificar las condiciones ambientales del perímetro que puedan facilitar la presencia del mosquito responsable de transmitir la enfermedad.

Panamá acumulaba 6,269 casos de malaria hasta la semana epidemiológica 40 de 2026. (Cortesía: El Nacional)

La malaria, conocida también como paludismo, es una enfermedad parasitaria causada por microorganismos del género Plasmodium, que se transmiten a las personas mediante la picadura de mosquitos hembra Anopheles infectados.

Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, sudoración y cansancio, aunque algunas personas pueden presentar manifestaciones leves.

Cuando la infección no se diagnostica ni se trata oportunamente, puede evolucionar hacia complicaciones graves, como anemia severa, insuficiencia renal, alteraciones neurológicas y dificultades respiratorias.

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En determinadas circunstancias, la enfermedad puede provocar la muerte, por lo que las autoridades insisten en la importancia de recibir atención médica y completar los medicamentos prescritos.

El Ministerio de Salud ha explicado que la malaria no se transmite mediante el contacto cotidiano entre personas, ni por la manipulación o el consumo de alimentos. La principal vía de contagio es la picadura del mosquito infectado, de manera que los productos agrícolas comercializados en Merca Panamá no constituyen un mecanismo de transmisión de esta enfermedad.

El Ministerio de Salud recomienda utilizar repelente, ropa protectora y mosquiteros para reducir el riesgo de picaduras de los insectos que transmiten la malaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto nacional, el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 40, comprendida entre el 4 y el 10 de octubre de 2026, registró 6,269 casos acumulados de malaria en Panamá, frente a 8,944 durante el mismo período de 2025.

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Esta comparación representa una disminución aproximada del 30%, aunque la enfermedad continúa presente en distintas regiones del territorio nacional.