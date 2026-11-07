América Latina

El ex presidente del Banco Central de Paraguay se entregó a la Policía tras el escándalo de Ueno Bank

La presentación de Carlos Carvallo ocurrió el viernes por la noche en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Asunción, después de que el Ministerio Público dispusiera su captura dentro de la pesquisa

Carlos Carvallo, ex titular del BCP quedó a disposición del Ministerio Público
Carlos Carvallo, ex titular del BCP quedó a disposición del Ministerio Público
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El ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, se presentó a última hora del viernes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, luego de que la Fiscalía ordenara su detención en el marco del caso Ueno Bank.

Carvallo llegó a la sede policial acompañado por su abogado, después de que el Ministerio Público remitiera una nota a la Comandancia de la Policía Nacional con la disposición de captura. El ex titular del BCP será trasladado a la Agrupación Especializada, donde permanecerá hasta que la Fiscalía lo convoque a prestar declaración.

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Carvallo ocupó la presidencia del BCP desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 3 de noviembre, cuando presentó su renuncia durante el proceso de resolución de la entidad bancaria.

Una comitiva de la Fiscalía ingresó el viernes a la sede del BCP en el marco de la ampliación de una denuncia que incluye a Carvallo, al ex presidente Santiago Peña, y el ex ministro de Economía Carlos Fernández por nuevos hechos vinculados con Ueno Bank.

El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Silvia González y Cristian Benítez. La presentación amplió la denuncia contra Peña e incorporó nuevas líneas para investigar la actuación del organismo regulador y el destino de fondos públicos depositados en la entidad bancaria.

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Carlos Carvallo
Carlos Carvallo

Los denunciantes solicitaron determinar si el supervisor bancario omitió intervenir a tiempo y si las instituciones públicas fueron engañadas o actuaron en connivencia al colocar recursos estatales y aportes en Ueno.

Según el medio paraguayo Última hora, la ampliación fue presentada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, junto a los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken.

El escrito señaló que entre mayo y noviembre de 2026 el BCP habría tenido conocimiento de créditos de Ueno a empresas vinculadas por G. 743.784 millones (aproximadamente USD 123 millones) y de una venta de cartera a una firma relacionada por USD 74,4 millones. El área técnica del Banco Central calificó esa operación como “operación prohibida”, de acuerdo con la denuncia.

Los legisladores sostuvieron que, pese a esos antecedentes, el BCP no habría exigido un plan de regularización ni actuado de forma oportuna. La ampliación también señaló que, al 30 de septiembre de 2026, Ueno concentraba G. 3,6 billones (aproximadamente USD 576 millones) y USD 233,4 millones de fondos públicos. Esa cifra equivalía al 18,2% de los depósitos estatales en guaraníes y al 22,9% de los depósitos en dólares, según la presentación.

El BID expande su presencia en Paraguay
El ex ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández (EFE/ Juan Pablo Pino/Archivo)

El escrito incluye recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Administración Nacional de Electricidad, la Caja Bancaria, Cajubi, Itaipú y el Instituto de Previsión Social (IPS). En el caso del IPS, los fondos colocados en Ueno pasaron de G. 80.000 millones en 2023 a G. 2,2 billones en 2025, un incremento de unas 27 veces.

La denuncia por presunta lesión de confianza alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex presidente del BCP; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola; a los directores Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado; y a Chiara Antonella Renna Pereira, gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos desde julio de 2026.

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