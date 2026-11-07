NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid Game 2026: así funcionará el operativo de movilidad en el Bernabéu. (Joseph Maiorana-Imagn Images)

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Varios equipos españoles han ido a jugar a Estados Unidos. Ahora es el turno contrario. Los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol, conocida por sus siglas en inglés (NFL), se darán cita mañana en un partido en el que Atlanta necesita reaccionar ante Cincinnati. El estado escogido será nada más y nada menos que el Santiago Bernabéu. El encuentro arrancará a las 15:30 horas e, incluso, tendrá Halftime Show como la mítica Superbowl.

Por todo ello se espera que este evento sea multitudinario, teniendo en cuenta que el estadio madrileño puede albergar más de 80.000 personas y que habrá actividades programadas en el centro de la ciudad. Un fin de semana que coincide con el puente del Día de la Almudena y en el que se prevén miles de desplazamientos y cortes de tráfico.

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FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - LaLiga - Real Madrid contra FC Barcelona - Santiago Bernabéu, Madrid, España - 26 de octubre de 2025. Vista general del interior del estadio. REUTERS/Albert Gea

A todo ello, el Ayuntamiento de Madrid ha previsto cortes de tráfico y ha lanzado un Plan de Movilidad por el evento ‘NFL Madrid Game 2026′ con el que intenta facilitar al máximo la movilidad. Estos son los cortes de tráfico, el transporte público disponible y todos los detalles que tienes que tener en cuenta si te quieres desplazar el 8 de noviembre por el centro de Madrid.

Cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

Aunque el partido se disputará de 15:30 a 19:00 horas, la organización ha adelantado la apertura de puertas a las 12:30 horas para evitar aglomeraciones y mantendrá el cierre hasta las 21:30 horas.

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Los cortes de tráfico comenzarán este sábado, 7 de noviembre

Las restricciones viales arrancarán un día antes del encuentro y se extenderán hasta las 21:30 horas del 8 de noviembre. Los tramos afectados incluyen la avenida de Concha Espina entre el Paseo de la Castellana y la calle Serrano, Padre Damián entre Profesor Waksman y la Plaza de los Sagrados Corazones, Rafael Salgado completa, y Doctor Fleming entre Profesor Waksman y Rafael Salgado.

También se verán afectadas San Juan de La Salle, Marceliano Santamaría y Santo Domingo de Silos, en sus tramos entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana, además de sectores del Paseo de la Habana y la calle Segre. A partir de las 18 horas del 7 de noviembre se cerrará por completo el tráfico en los viales que rodean el estadio.

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Como medida adicional de seguridad, el Paseo de la Castellana permanecerá cerrado al tráfico el 8 de noviembre entre las 8 y las 21:30 horas, en el tramo que va desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cuzco. El Ayuntamiento advirtió que los Agentes de la Autoridad podrán ampliar estos cortes o modificar los horarios según las necesidades del operativo, por lo que recomendó a la ciudadanía considerar los horarios como orientativos.

Los residentes debidamente acreditados podrán acceder a los viales cortados, con una excepción: el tramo de la calle Padre Damián comprendido entre Rafael Salgado y la Plaza de los Sagrados Corazones permanecerá inaccesible por motivos de seguridad.

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El estacionamiento quedará prohibido en seis zonas

Desde el 7 de noviembre regirán prohibiciones de estacionamiento en la Plaza de Lima, la avenida de Concha Espina, la Plaza de los Sagrados Corazones, Padre Damián, Rafael Salgado y el lateral del Paseo de la Castellana. Los cortes de tráfico también podrían afectar los accesos a los aparcamientos municipales para residentes de Rafael Salgado, Santo Domingo de Silos y San Juan de la Salle.

El transporte público concentrará la mayor afluencia de asistentes: estaciones abiertas y líneas de autobuses

09/10/2026 Autobús de EMT ehículos en Gran Vía con calle Alcalá POLITICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

Las estaciones de metro más próximas al estadio son Concha Espina, en la línea 9; Cuzco, en la línea 10; y Nuevos Ministerios, en las líneas 8 y 10. Sin embargo, Metro de Madrid interrumpirá el servicio en el arco este de la línea 6, entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria, los días 7, 8, 9, 21 y 22 de noviembre, debido a pruebas del sistema de señalización necesarias para la futura automatización de esa línea. Las estaciones afectadas permanecerán abiertas durante los trabajos.

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Para compensar esta interrupción, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) pondrá en marcha un servicio especial, denominado SE6, entre Legazpi y Ciudad Universitaria, de carácter gratuito para los usuarios.

En cuanto a las líneas regulares de autobús, por el entorno del Bernabéu circulan habitualmente las líneas 3, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 51, 52, 120, 126, 147, 149, 150, C1, C2 y SE10. De estas, las líneas 14, 43, 120 y 150 modificarán sus recorridos para adaptarse a los cortes de tráfico dispuestos por la Policía Municipal, con los desvíos publicados en la web de incidencias de la EMT.

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Quienes lleguen en autobús interurbano contarán con parada en la Plaza de Castilla, donde operan 32 líneas distintas, entre ellas la 151, 152C, 153, 154C, 155, 156, 157, 159, 161, 171 y 181 a 185, además de las líneas 191 a 197 y las 712 a 726.

El estadio reservará 80 plazas para personas con movilidad reducida

El plan contempla itinerarios accesibles para que las personas con movilidad reducida (PMR) y sus acompañantes lleguen de manera ágil al recinto. Dentro del estadio, se habilitarán 80 plazas reservadas para este colectivo, distribuidas entre los sectores 203 y 225.

Las entradas peatonales para el público general, tanto a pie como en transporte público, se realizarán a través de las puertas ubicadas en el perímetro exterior del estadio y en las torres circulares del recinto.

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