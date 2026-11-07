Honduras

Honduras buscará negociar un nuevo acuerdo con el FMI tras finalizar el programa vigente

El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, indicó que las autoridades todavía deben definir las prioridades económicas que incluirán en el próximo programa, mientras preparan la presentación de las cifras de cierre del año.

El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, confirmó que el Gobierno espera iniciar negociaciones con el FMI para establecer un nuevo acuerdo económico. (FOTO: TNH)
El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, confirmó que el Gobierno espera iniciar negociaciones con el FMI para establecer un nuevo acuerdo económico. (FOTO: TNH)
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El Gobierno de Honduras espera iniciar las negociaciones de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de finalizar el programa económico vigente, informó el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, quien destacó la importancia de mantener este mecanismo de cooperación para respaldar la política económica del país.

El funcionario explicó que la conclusión del acuerdo actual abre el camino para comenzar las conversaciones con el organismo financiero internacional, aunque señaló que todavía está pendiente definir cuáles serán los objetivos y prioridades que Honduras buscará incorporar en el siguiente programa.

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“Claro que sí, porque tener un acuerdo, finalizar un acuerdo, nos lleva al tema de empezar a negociar uno próximo. Todavía tenemos que definir cuáles van a ser nuestras prioridades dentro del nuevo plan, pero claramente esto es importante porque lo que garantiza es que tengamos nuestro propio programa económico”, manifestó Lagos.

El titular del BCH destacó que mantener un acuerdo con el organismo internacional permite al país conservar el liderazgo sobre su propia política económica. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
El titular del BCH destacó que mantener un acuerdo con el organismo internacional permite al país conservar el liderazgo sobre su propia política económica. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El titular del BCH sostuvo que contar con un programa económico respaldado por el FMI permite al país establecer una hoja de ruta propia, con objetivos definidos por las autoridades nacionales y un marco que facilita la coordinación con los organismos de cooperación internacional.

En ese sentido, explicó que uno de los aspectos relevantes de mantener un acuerdo con el Fondo es que Honduras conserva el liderazgo sobre su programa económico, mientras que los recursos provenientes de la cooperación internacional pueden canalizarse y articularse alrededor de las prioridades establecidas en ese plan.

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Lagos consideró que este acompañamiento representa un elemento importante para la planificación económica, debido a que permite mantener una referencia sobre las políticas que ejecuta el país y facilita la coordinación con los distintos organismos que brindan asistencia financiera y técnica.

Aunque el Gobierno manifestó su interés en negociar otro acuerdo, el presidente del BCH indicó que las autoridades todavía deben trabajar en la identificación de los componentes que tendrá el próximo programa.

La cooperación internacional es uno de los componentes que las autoridades buscan articular alrededor del próximo programa económico de Honduras. (FOTO: La Prensa)
La cooperación internacional es uno de los componentes que las autoridades buscan articular alrededor del próximo programa económico de Honduras. (FOTO: La Prensa)

El funcionario no adelantó cuáles serán los temas específicos que se incluirán en la nueva negociación ni precisó cuándo comenzaría formalmente el proceso con el FMI.

Sin embargo, dejó claro que la intención es mantener un programa económico que permita al país conservar el liderazgo de sus decisiones y, al mismo tiempo, contar con el respaldo de la cooperación internacional.

Por otra parte, Lagos se refirió al comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos y aseguró que el Banco Central continúa trabajando en la consolidación de los resultados que permitirán conocer el desempeño de la economía hondureña al cierre de 2026.

“Seguimos trabajando, seguimos todavía viendo cuáles van a ser los resultados finales, tenemos algunas proyecciones iniciales, nosotros estaremos presentando el programa monetario en las próximas semanas para dar una idea de cuáles van a ser nuestras cifras de cierre”, expresó.

Roberto Lagos anunció que el programa monetario será presentado en las próximas semanas y contendrá las estimaciones económicas de cierre del año. (Foto: Archivo / REUTERS/Benoit Tessier)
Roberto Lagos anunció que el programa monetario será presentado en las próximas semanas y contendrá las estimaciones económicas de cierre del año. (Foto: Archivo / REUTERS/Benoit Tessier)

El presidente del BCH indicó que la información será divulgada mediante la presentación del programa monetario, documento en el que se expondrán las estimaciones y los principales indicadores utilizados por la institución para evaluar el comportamiento de la economía.

Entre los aspectos que se esperan conocer mediante esta publicación figuran las proyecciones macroeconómicas y las cifras con las que el país concluirá el año, información que permitirá tener una referencia sobre el desempeño de la actividad económica y las condiciones monetarias.

Lagos insistió en que prefiere esperar a que el documento esté terminado antes de ofrecer cifras, con el propósito de que los datos sean presentados de manera oficial y puedan ser consultados por la población.

“Los vamos a presentar en el programa monetario, no me gusta adelantarme hasta tenerlo y todos tendrán acceso a eso de forma transparente”, afirmó.

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