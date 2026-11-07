España

El juez concede la libertad bajo fianza a Thomas Markle después de ser detenido por posesión de pornografía infantil

El padre de la duquesa de Sussex llevará vigilancia electrónica a la espera de juicio por el que puede estar hasta 20 años en prisión

Thomas Markle
Thomas Markle bajo arresto domiciliario. (Grosby Group)
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Thomas Markle, de 82 años, se encuentra actualmente en el centro de un grave escándalo judicial. Tras su reciente detención por parte de las autoridades federales estadounidenses, Markle ha sido puesto en libertad bajo un estricto régimen de arresto domiciliario en el estado de Florida. El octogenario se enfrenta a acusaciones sumamente delicadas que involucran la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, un cargo federal que ha generado una enorme conmoción mediática. Es importante destacar que, en esta fase preliminar del proceso legal, dichas acusaciones todavía no han sido probadas en los tribunales de justicia, por lo que Thomas Markle mantiene intacta su presunción de inocencia ante la ley mientras se desarrolla la investigación en curso.

La decisión de otorgarle la libertad condicional fue dictaminada por el juez federal Thomas Wilson durante la primera comparecencia inicial del acusado ante el tribunal en la ciudad de Tampa, celebrada el pasado viernes 6 de noviembre. Según la información detallada y reportada por la cadena de noticias CNN, el magistrado impuso un confinamiento riguroso como medida cautelar para asegurar la presencia de Markle durante el desarrollo de los futuros procedimientos judiciales. Esta determinación se produce después de que agentes federales procedieran a su arresto formal, dando inicio a un complejo caso que podría tener repercusiones legales devastadoras para él. De ser finalmente declarado culpable de los delitos que se le imputan, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado que el padre de la duquesa podría enfrentarse a una condena máxima de hasta 20 años en una prisión federal.

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En este sentido, y según ha informado CNN en base a los documentos judiciales, Markle se encuentra sometido a vigilancia electrónica ininterrumpida. Además, se le ha prohibido terminantemente abandonar las jurisdicciones correspondientes a los distritos judiciales federales del Distrito Medio de Florida y del Distrito Central de California, limitando severamente su movilidad. Hasta el momento de redactar esta información, el acusado no ha emitido una declaración formal de culpabilidad ni ha expresado ante la corte de Tampa si niega categóricamente los cargos presentados en su contra. Asimismo, el calendario judicial sigue pendiente de actualizaciones, ya que todavía no se ha fijado una fecha concreta para su próxima comparecencia obligatoria ante un juez en el estado de California, donde se originó parte de la investigación.

El origen de la investigación y el hallazgo de las pruebas

El caso que ha llevado a esta drástica situación legal comenzó a tomar forma el pasado mes de octubre, cuando las autoridades competentes recibieron pistas cruciales sobre la existencia de imágenes potencialmente incriminatorias. De acuerdo con una declaración jurada presentada en el caso, el hilo del que tiraron los investigadores se inició cuando una persona descubrió dicho material ilícito entre unas supuestas pertenencias que Markle mantenía almacenadas en Filipinas. Esta revelación internacional provocó que el foco de la investigación se trasladara rápidamente a territorio estadounidense.

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Las pesquisas guiaron a los agentes federales hasta dos trasteros ubicados en el área metropolitana de Los Ángeles, unas instalaciones que, según los registros aportados, Thomas Markle habría estado alquilando de manera ininterrumpida desde el año 2008. Durante los registros exhaustivos llevados a cabo en estos depósitos californianos, los investigadores lograron incautar un total de aproximadamente 78 objetos de interés para la causa. Entre el material decomisado que ahora conforma la columna vertebral de la evidencia, se encuentran múltiples diapositivas, negativos fotográficos y diversos libros. Según consta en los documentos judiciales públicos, un testigo clave ya ha logrado identificar formalmente al hombre vinculado a estos trasteros como Thomas Markle, estrechando así el cerco legal sobre el acusado, quien en instancias previas al arresto había negado las acusaciones vertidas en su contra.

La detención de Thomas Markle. (California/Handout vía REUTERS)
La detención de Thomas Markle. (California/Handout vía REUTERS)

La postura de Meghan Markle

El estallido de este escándalo judicial ha puesto inevitablemente el foco sobre la duquesa Meghan, de 45 años, cuya relación con su progenitor ha sido ampliamente documentada como distante y conflictiva. Tras producirse el arresto oficial de su padre, la postura desde su entorno ha sido de máximo hermetismo. Al ser contactada directamente por la cadena CNN en busca de declaraciones, una portavoz oficial de la duquesa fue tajante al afirmar que no habría ningún tipo de comentario público por el momento respecto a la detención y el posterior arresto domiciliario. Sin embargo, la posición personal de Meghan ya había quedado clara a finales del mes de octubre, cuando comenzaron a filtrarse los primeros rumores sobre la investigación en curso.

La postura de Meghan Markle. (Instagram)
La postura de Meghan Markle. (Instagram)

En aquel momento, la duquesa de Sussex hizo saber que se encontraba “profundamente entristecida” por la sola mención de estas gravísimas acusaciones. Este dramático episodio legal parece ser la culminación de años de tensiones familiares ininterrumpidas. De hecho, la propia Meghan hizo referencia recientemente a su firme y dolorosa decisión de cortar de raíz cualquier tipo de contacto con su padre, una medida drástica impulsada por la necesidad imperiosa de salvaguardar el bienestar y proteger el entorno de sus dos hijos pequeños, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5. La grieta entre padre e hija, considerada irreparable durante años, adquiere ahora un matiz mucho más oscuro y definitivo a la luz de los graves cargos federales que Thomas Markle deberá enfrentar en los tribunales.

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