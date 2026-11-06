América Latina

Yamandú Orsi dio la bienvenida al papa León XIV a Uruguay: "Es un honor y privilegio poder recibirlo"

El mandatario uruguayo afirmó que la región superó procesos dolorosos en la formación de sus Estados e instituciones y resaltó la convivencia entre los sectores políticos del país ante el pontífice

El presidente Yamandú Orsi destacó que Sudamérica es una de las regiones del mundo sin guerras entre países. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
El presidente Yamandú Orsi destacó que Sudamérica es una de las regiones del mundo sin guerras entre países. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Guardar

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay en el marco de su gira por Sudamérica y fue recibido con una ceremonia oficial en la Plaza Independencia de Montevideo, donde el presidente Yamandú Orsi lo definió como un país “que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos”. El acto reunió a autoridades, expresidentes y decenas de organizaciones sociales que trabajan en distintas áreas del país.

El sumo pontífice se trasladó hasta la plaza desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde también había sido recibido por Orsi al momento de su arribo. Al bajar del papamóvil y mientras se dirigía al escenario, León XIV recibió una camiseta de la selección uruguaya de fútbol y varias cartas de personas presentes en el lugar.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, Orsi subrayó el contexto regional en el que se produce la visita papal a Uruguay. El mandatario señaló que la región atravesó “procesos duros y dolorosos” en la conformación de sus Estados e instituciones, pero remarcó un rasgo que consideró distintivo en la actualidad.

El mandatario destacó que Sudamérica es “de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países” y resaltó la convivencia pacífica entre los distintos sectores políticos uruguayos.

Pope Leo attends a welcome ceremony with Uruguay's President Yamandu Orsi at Plaza Independencia on the first papal visit to Uruguay since 1988, as part of his 12-day trip to South America, in Montevideo, Uruguay, November 6, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo attends a welcome ceremony with Uruguay's President Yamandu Orsi at Plaza Independencia on the first papal visit to Uruguay since 1988, as part of his 12-day trip to South America, in Montevideo, Uruguay, November 6, 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Es un honor y privilegio poder recibirlo en esta región del mundo que ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de la configuración de los Estados y sus instituciones. Pero hoy esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países”, afirmó Orsi en su discurso.

PUBLICIDAD

El presidente también resaltó que en Uruguay quienes ocuparon la presidencia por los distintos partidos políticos y el pueblo “pueden sentarse todos juntos, en paz y con alegría” para ofrecerle un abrazo de bienvenida al pontífice.

Saludos a autoridades y expresidentes

Los coros nacionales y la Orquesta Juvenil interpretaron la canción Botija de mi país del compositor uruguayo Ruben Rada. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Los coros nacionales y la Orquesta Juvenil interpretaron la canción Botija de mi país del compositor uruguayo Ruben Rada. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Tras su llegada a la Plaza Independencia, el máximo jerarca de la Iglesia católica saludó a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y a los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.

Según destacó la Presidencia uruguaya, uno de los aspectos centrales del encuentro fue la participación de organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan su labor en distintas áreas del país.

Entre los colectivos convocados hubo representantes de espacios de encuentro e integración para personas sin techo y de una iniciativa dedicada al bienestar y la salud mental de jóvenes y adolescentes. También participó un programa que acompaña a personas que viajan desde el interior del país hacia Montevideo para continuar sus estudios.

Diversos colectivos sociales expusieron su labor con personas sin techo y con estudiantes del interior del país. REUTERS/Yara Nardi
Diversos colectivos sociales expusieron su labor con personas sin techo y con estudiantes del interior del país. REUTERS/Yara Nardi

Asimismo, estuvo presente un servicio de alojamiento y atención integral para personas adultas con discapacidad y en situación de alta dependencia, junto con delegados de una organización que cría, entrena y entrega gratuitamente perros de asistencia para personas ciegas y niños con trastorno del espectro autista.

Completaron la nómina de organizaciones una experiencia comunitaria orientada a la salud mental, la participación y los derechos a través de la comunicación, la cultura y la organización colectiva, y una institución vinculada a la Federación Nacional de Hogares sin Fines de Lucro, dedicada al cuidado de las personas mayores.

Música y candombe en la ceremonia

El papa León XIV inició su visita oficial a Uruguay con una ceremonia en la Plaza Independencia de Montevideo. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
El papa León XIV inició su visita oficial a Uruguay con una ceremonia en la Plaza Independencia de Montevideo. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

El papa fue recibido por 65 integrantes del Coro Nacional, cuarenta del Coro Nacional Juvenil, cuarenta del Coro Nacional de Niños y un centenar de músicos de la Orquesta Juvenil Nacional, quienes entonaron los himnos durante la ceremonia.

Los coros y la orquesta también interpretaron las canciones Hallelujah y Botija de mi país. Este último tema fue compuesto por el músico uruguayo Ruben Rada, fallecido este año, y su inclusión buscó integrar el candombe, género de raíz afrouruguaya que la Unesco declaró en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Temas Relacionados

Papa León XIVUruguayvisita de Estado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dirigente nicaragüense Félix Maradiaga agradece a España por la nacionalidad e informa que aún debe completar el trámite

El dirigente nicaragüense fue desnacionalizado por el régimen de Ortega en 2023. Su nueva condición jurídica llega después de que su asilo en Estados Unidos fuera aprobado y su documento de viaje venciera

El dirigente nicaragüense Félix Maradiaga agradece a España por la nacionalidad e informa que aún debe completar el trámite

Guatemala: Los siete tigres de Bengala del Circo Rey Gitano llegan a un albergue temporal en zona 13

Los animales fueron trasladados desde San José Pinula y quedarán bajo supervisión veterinaria cerca del aeropuerto capitalino, mientras se define su reubicación definitiva en un santuario de África en los próximos meses

Guatemala: Los siete tigres de Bengala del Circo Rey Gitano llegan a un albergue temporal en zona 13

República Dominicana registra 3,100 nuevos diagnósticos de VIH entre 2025 y marzo de 2026

Unos 60 mil pacientes diagnosticados con VIH en la República Dominicana acceden actualmente a terapia antirretroviral gratuita provista por el Estado, un esquema que permite reducir la carga viral a niveles indetectables e impedir la transmisión del virus a otras personas

República Dominicana registra 3,100 nuevos diagnósticos de VIH entre 2025 y marzo de 2026

Las bandas criminales en Haití controlan más del 90% de Puerto Príncipe, según militar salvadoreño

Un alto mando militar de El Salvador describió el escenario haitiano como uno de los más complejos para cualquier intervención armada. Las pandillas no solo dominan la capital, sino que también controlan rutas clave para el tráfico de drogas hacia Florida y Europa.

Las bandas criminales en Haití controlan más del 90% de Puerto Príncipe, según militar salvadoreño

La ciudad de Paysandú se prepara para la primera misa de León XIV este sábado

El pontífice oficiará la ceremonia a las 10.00 en el Parque París Londres, adonde llegarán delegaciones uruguayas, brasileñas y argentinas tras los preparativos religiosos y logísticos desplegados en la frontera occidental del país

La ciudad de Paysandú se prepara para la primera misa de León XIV este sábado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diputada del PT cuestiona sueldazo y vida de lujo de Hugo López-Gatell en Suiza

Diputada del PT cuestiona sueldazo y vida de lujo de Hugo López-Gatell en Suiza

Viaje del papa León XIV EN VIVO: El sumo pontífice ya se encuentra en Uruguay e inicia su visita a Sudamérica, mientras Perú lo espera con entusiasmo

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 6 de noviembre de 2026

María Isabel Urrutia irá a juicio por presunta corrupción: habría redireccionado un contrato de más de $4.950 millones en el Ministerio del Deporte

Una tumba en Irán resulta clave para que una residente judía de Los Ángeles obtenga la nacionalidad española

DEPORTES

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sonríe el Vasco Arruabarrena: la pieza clave que recuperó Boca Juniors para la recta final de la temporada

Sorpresa tras la investigación que realizó Cadillac por el extraño accidente que sufrió Valtteri Bottas en la Fórmula 1

Los Pumas caen 42-12 con Irlanda en Dublín por el Nations Championship

El desagradable método de ataque en una pelea de MMA que generó polémica

ENTRETENIMIENTO

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

La canción de One Direction que Adele intentó quedarse para ella