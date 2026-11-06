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Sonríe el Vasco Arruabarrena: la pieza clave que recuperó Boca Juniors para la recta final de la temporada

Tras una lesión que parecía apartarlo hasta el próximo año, Tomás Aranda volvió a ser convocado y podría sumar minutos ante Defensa y Justicia

Tomás Aranda regresó a la convocatoria de Boca Juniors
Tomás Aranda regresó a la convocatoria de Boca Juniors
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Boca Juniors recuperó a Tomás Aranda en el tramo que concentrará las principales definiciones de su temporada. El mediocampista ofensivo de 19 años, que sufrió una fractura de peroné a fines de agosto, volverá a ocupar un lugar en el banco de suplentes para el partido de este sábado ante Defensa y Justicia. Su evolución alteró las previsiones iniciales, ya que se contemplaba que su regreso quedara para el próximo año. El 10 completó su recuperación en poco más de 70 días y le devuelve a Rodolfo Arruabarrena una alternativa importante para los próximos encuentros.

La convocatoria para el cierre del Torneo Clausura combina ese retorno con varias novedades relacionadas con las selecciones nacionales y algunas ausencias por razones físicas o reglamentarias. Boca afrontará tres partidos que pueden definir sus aspiraciones en la Tabla Anual, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El equipo depende de su resultado ante Defensa y Justicia para conservar el primer puesto de la clasificación general y obtener el título de la Copa de la Liga: una victoria le garantizará esa ubicación, mientras que cualquier otro desenlace lo dejará pendiente de lo que hagan Argentinos Juniors y Rosario Central, aunque dispone de una diferencia de gol favorable.

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La vuelta de Aranda adquiere valor por el lugar que ocupa dentro de la estructura ofensiva del plantel. Durante su ausencia, Arruabarrena recurrió a Alan Velasco y Sebastián Villa para cubrir la necesidad de creación de juego, luego de que el mediocampista dejó un vacío en ese sector. La disponibilidad del futbolista no solo ofrece una opción desde el banco para el encuentro ante Defensa y Justicia, sino que también permite al cuerpo técnico proyectar los siguientes compromisos con una pieza que parecía descartada para el cierre de la campaña.

formación boca vs river
Leonel Flores y Milton Delgado estarán disponibles para los próximos partidos decisivos (Foto: FOTOBAIRES)

El regreso se produjo, además, en una semana en la que Boca evitó perder a varios jugadores por la próxima Fecha FIFA. Lionel Scaloni había evaluado incluir a Milton Delgado en la nómina de la selección argentina, aunque finalmente no fue citado. La misma situación alcanzó a Leonel Flores, quien había formado parte del seleccionado en la última convocatoria internacional, que tuvo como particularidad el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste.

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El arquero Álvaro Montero también estará a disposición de Boca luego de quedar fuera de la convocatoria definitiva de Colombia. Néstor Lorenzo decidió no incluirlo en la lista para la próxima Fecha FIFA, una determinación que le permitirá al club contar con el guardameta durante la seguidilla de encuentros que se avecina. Su permanencia en el plantel se suma a la recuperación de Aranda.

La situación de Miguel Merentiel también resultó favorable para Boca. El delantero había sido reservado por Uruguay, pero no formó parte de la nómina final de 28 futbolistas anunciada por Diego Forlán. Su exclusión lo deja disponible para el cruce ante Defensa y Justicia y, sobre todo, para la semifinal de la Copa Argentina. En cambio, Williams Alarcón será la única baja por una convocatoria internacional, ya que integrará la selección chilena. La ausencia del mediocampista se sumará a dos jugadores que tampoco estarán en la lista de Arruabarrena por motivos diferentes.

Boca vs River
El conjunto Xeneize contará con Miguel Merentiel que no fue citado a la selección uruguaya (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Ángel Romero continuará fuera de los convocados para no exceder el cupo de extranjeros permitido. Rodrigo Battaglia tampoco estará presente debido a una molestia muscular que llevó al cuerpo técnico a preservarlo. La decisión apunta a evitar riesgos antes de una agenda exigente, con definiciones que obligarán a administrar los esfuerzos del plantel.

Una vez terminado el encuentro ante Defensa y Justicia, Boca deberá concentrarse en la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. El partido se disputará el 14 de noviembre a las 19.00 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El vencedor de esa llave enfrentará a Platense, que eliminó a Atlético Tucumán mediante una definición por penales.

La siguiente prueba del calendario será la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro. Boca jugará ese partido único el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, una sede neutral elegida para la definición. La Conmebol confirmó que el inicio está previsto para las 19.30 de Argentina y las 17.30 local.

La lista de convocados de Boca Juniors para enfrentar a Defensa y Justicia
La lista de convocados de Boca Juniors para enfrentar a Defensa y Justicia

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