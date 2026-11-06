Guatemala albergará en noviembre el Congreso Latinoamericano de Avicultura OVUM 2026, con más de 4.000 participantes de 20 países

Una ilustración integra la cadena productiva, científica y comercial del sector avícola regional con elementos alusivos a Guatemala para el congreso OVUM 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala albergará OVUM 2026 del 10 al 13 de noviembre, cuando el XXIX Congreso Latinoamericano de Avicultura reunirá en Ciudad de Guatemala a más de 4.000 participantes de más de 20 países para debatir los retos sanitarios, productivos y comerciales de una actividad vinculada con la seguridad alimentaria regional.

El encuentro será organizado por la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) y la Asociación Nacional de Avicultores de Guatemala (ANAVI). Guatemala ya había sido sede del congreso en 2001 y volverá a recibirlo 25 años después.

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Las plenarias, las conferencias y la exposición comercial se desarrollarán en el Parque de la Industria. La inauguración oficial está prevista para el martes 10 de noviembre a las 17:00 en la Concha Acústica del predio.

El programa científico se estructurará en cuatro áreas: sanidad, manejo, nutrición y gestión empresarial. Las sesiones abordarán bioseguridad, bienestar animal, uso eficiente del agua, inocuidad alimentaria, empleo responsable de antibióticos, inteligencia artificial, análisis de datos en la producción y sucesión en empresas familiares.

Más de 50 conferencistas internacionales participarán de las actividades. La exposición comercial, en paralelo, concentrará a más de 250 empresas vinculadas con genética, nutrición, sanidad animal, equipamiento, tecnología y procesamiento.

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El congreso latinoamericano OVUM 2026 congrega actividades académicas, exhibición de maquinaria y encuentros comerciales del sector avícola en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un encuentro para la producción, la ciencia y los negocios

Las mesas de negocios buscarán generar alianzas comerciales y oportunidades de inversión dentro de la cadena avícola latinoamericana. Productores, empresarios, investigadores, académicos, proveedores, autoridades regulatorias, instituciones financieras e inversores formarán parte del público convocado.

Para los productores y empresarios, el congreso ofrecerá contenidos sobre producción, sostenibilidad y gestión, además de tecnologías, productos y prácticas destinadas a optimizar sus operaciones. Los proveedores podrán presentar servicios y soluciones para los distintos eslabones de la cadena.

Investigadores dedicados a la salud aviar, la genética y la nutrición compartirán sus hallazgos y participarán de discusiones sobre los desafíos de la actividad. Los representantes gubernamentales y de organismos reguladores tendrán espacios para intercambiar información sobre políticas de seguridad alimentaria, control sanitario y buenas prácticas.

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La presidenta de ALA, María del Rosario de Falla, vinculó la convocatoria con los desafíos alimentarios de la región: “Guatemala recibe a la avicultura latinoamericana en un momento decisivo para el futuro de la seguridad alimentaria de nuestra región. El reto es producir más y mejores alimentos, con eficiencia, sostenibilidad y los más altos estándares de sanidad e inocuidad”.

La titular de la asociación añadió: “OVUM 2026 será el escenario para compartir ciencia, innovación y buenas prácticas que nos permitan avanzar juntos hacia ese objetivo”.

La dimensión de la avicultura guatemalteca

La avicultura representa alrededor del 2 % del producto interno bruto de Guatemala y genera más de 40.000 empleos directos y 350.000 indirectos, según cifras divulgadas en agosto de 2026.

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El país produce cada año más de 572 millones de libras de carne de pollo y más de 2.800 millones de huevos, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). El consumo per cápita alcanza 289 huevos y 64,11 libras de carne de pollo.

Adolfo Paiz Prem, integrante del Comité Organizador de OVUM 2026, sostuvo que la sede reconoce el trabajo de miles de familias vinculadas con la cadena productiva. “Este congreso representa una oportunidad para acercar al país la ciencia, la innovación y la tecnología que impulsarán el desarrollo y la competitividad de nuestra avicultura en los próximos años”, señaló.

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La convocatoria también prevé impacto en la economía local mediante la ocupación hotelera, el transporte, la gastronomía y el turismo. La agenda incluirá recorridos turísticos, una noche cultural en el Parque Irtra Mundo Petapa y la ceremonia de clausura en el Centro Cultural Santo Domingo, en la zona 1 de la capital.