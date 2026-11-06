Las bandas criminales en Haití controlan más del 90% de Puerto Príncipe, según militar salvadoreño

El general salvadoreño afirmó que las bandas armadas controlan una buena parte de Haití y mencionó que casi es un "Estado fallido". /(REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Guardar

Las bandas criminales en Haití tienen el control de gran parte de Puerto Príncipe, según afirmó el general de brigada salvadoreño, José Edgar Campos Rivas, quien sostuvo que una eventual operación contra esos grupos requeriría planificación, coordinación internacional y recursos logísticos.

En una entrevista con el programa La Tribu FM, transmitido por Radio Sonora, Campos Rivas analizó el escenario en el que se encuentra la misión salvadoreña en Haití, luego de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos que integraban un contingente desplegado en el país caribeño.

PUBLICIDAD

El militar señaló que las pandillas han extendido su presencia sobre la capital haitiana y describió el operativo como un desafío propio de un conflicto urbano. “Son terroristas, tienen el control completo de lo que puede ser mucho territorio, especialmente más del 90% en Puerto Príncipe”, afirmó.

Campos Rivas aseguró que “Haití ha entrado en una gran inestabilidad, casi un Estado fallido; no tiene institucionalidad”. De hecho, señaló que “el primer ministro, actualmente, ha sido puesto para ver si se puede llegar a estabilizar la situación”.

La falta de control en Haití facilita el tráfico ilícito de drogas y armas hacia Estados Unidos y Europa. /(REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Asimismo, indicó que “los que tienen el control completo y que son el Estado, son estas bandas que se han aliado y han establecido unas federaciones”. “Ellos son los que tienen el control, especialmente de Puerto Príncipe, pero el territorio de Haití es sumamente estratégico porque permite el ingreso al Caribe, desde el norte, entre Haití y Cuba. Es un paso sumamente importante, es geopolíticamente muy interesante”, mencionó.

PUBLICIDAD

El general de brigada dijo que en este momento Haití se ha prestado “a la llegada o el trasiego de drogas y contrabando de parte de Colombia” y Venezuela. Explicó que la droga llega a la isla y luego “se distribuye para Estados Unidos, especialmente a Florida, y para Europa”. Indicó que en el país insular también se reporta la “recepción de armas y cualquier otro contrabando, cualquier otro ilícito que pueda llegar, porque son más de mil kilómetros de costa que tiene Haití sin control”.

La presencia salvadoreña incluye apoyo aéreo y evacuaciones

Campos Rivas explicó que El Salvador ya participaba con un contingente vinculado a la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada con respaldo de las Naciones Unidas. La unidad salvadoreña está integrada por personal técnico, helicópteros y equipos de evacuación.

PUBLICIDAD

Según su explicación, los técnicos desaparecidos formaban parte del componente aéreo que brindaba apoyo a las fuerzas desplegadas en el terreno. El general estimó que el contingente inicial contaba con cerca de 78 integrantes, aunque luego mencionó que el número podía superar el centenar.

El combate contra los grupos armados en la capital haitiana plantea el desafío de un conflicto bélico urbano, donde los civiles pueden salir afectados. /(EFE/ Jonet St. Élois)

“Nuestra unidad de helicópteros le daba el apoyo a toda la fuerza”, indicó. Campos Rivas sostuvo que el combate contra las bandas demandaría una estrategia distinta a la aplicada contra estructuras criminales en El Salvador. Explicó que los grupos armados están insertos en comunidades de Puerto Príncipe, donde conviven con población civil.

“Es casi una guerra urbana la que se tendría que dar”, manifestó. Agregó que cualquier avance sobre esos territorios debe tomar en cuenta el riesgo para los habitantes, las viviendas y la infraestructura de las zonas bajo control de las pandillas.

PUBLICIDAD

El general afirmó que la Fuerza Armada de El Salvador tiene preparación técnica y capacidad de adiestramiento para enfrentar a esos grupos. Sin embargo, advirtió que la dimensión territorial y social del problema haitiano exige una intervención gradual y con información precisa sobre el terreno.

“Las pandillas están enquistadas completamente en esas comunidades”, dijo. Destacó que el control de sectores urbanos obliga a delimitar áreas de operación y a coordinar acciones con la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas de Defensa haitianas y los demás contingentes extranjeros.

La misión respaldada por las Naciones Unidas cuenta con menos de 2,000 efectivos frente a los 5,000 proyectados. /(REUTERS/Patrice Noel)

Durante la entrevista, el militar vinculó la crisis de seguridad con la debilidad institucional que atraviesa Haití desde hace décadas. Recordó la caída del régimen de Jean-Claude Duvalier en 1986 y las sucesivas intervenciones internacionales que buscaron estabilizar el país.

PUBLICIDAD

Además, indicó que el apoyo logístico resulta determinante para cualquier operación. Mencionó el traslado de personal y equipos mediante aviones de carga, la instalación de bases, la provisión de alimentos, agua, combustible, municiones, vehículos y traductores para el personal que actúa en un país donde se habla criollo haitiano y francés.