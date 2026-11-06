Diputada del PT cuestiona sueldazo y vida de lujo de Hugo López-Gatell en Suiza

El exfuncionario federal aclaró si será candidato a la alcaldía Coyoacán credito:cuartoscuro

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Parece que, por enésima vez, hay problemas en el “paraíso”, ya que la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García García, puso la mira en la aparente “vida de lujo” que lleva Hugo López-Gatell en Suiza.

Durante la comparecencia de funcionarios del sector Salud, la legisladora petista cuestionó el sueldo y prestaciones que recibe el exsubsecretario de Salud como encargado de los asuntos de Salud en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza.

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Diputada del PT cuestiona “vida de lujo” de Hugo López-Gatell

Para la pestista, resulta inadmisible que el polémico exsubsecretario de Salud perciba un sueldo de 215 mil pesos mensuales, además de apoyos para vivienda, mudanza internacional y beneficios extraordinarios.

“Sigue gastando más de 2.5 millones de pesos del erario en el extranjero, con un sueldo mensual de 215 mil pesos más el apoyo de vivienda, mudanza internacional y prestaciones cuando nadie puede ganar más que la presidenta”, dijo petista.

Recomienda que parte del sueldazo del Gatell sea destine al sector salud

Dado que México vive tiempos de “austeridad”, Margarita García recomendó a la administración pública federal que parte del salario de López-Gatell se destine a diversas áreas del sector salud.

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“Por qué no todo ese dinero se aplica en los hospitales, en el sector salud, donde personal de salud también levanta la voz porque es eso lo que les hace falta”, agregó.

La diputada del PT Margarita García cuestionó la vida de lujo de López-Gatell en Suiza. Crédito: PT

Se lanza contra el director del IMSS, Zoé Robledo

La legisladora del PT no se guardó nada, ya que también advirtió a Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no existe una buena relación con los trabajadores porque hay un líder “charro” en el sindicato, en la persona de Rafael Olivos Hernández.

“Debe haber más acercamiento, debe existir esa humildad para que estos movimientos no se lleguen a dar”, comentó.

También se dio tiempo de exigir una explicación sobre los cambios en la Modalidad 40.

Cancillería paga 2.5 millones de pesos a López-Gatell

Hugo López-Gatell es recordado como uno de los responsables del manejo de la pandemia por Covid-19 en México, lo que derivó en un exilio dorado en Suiza pagado con recursos públicos.

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Pese a los cuestionamientos por su trabajo durante la emergencia sanitaria –que en nuestro país registró más de 800 mil muertos–, López-Gatell dejó México en agosto de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum lo designó como encargado de los asuntos de salud en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales y desde entonces vive en Ginebra, Suiza.

Cabe señalar que el sueldo que se le otorga vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asciende, aproximadamente, a 2.5 millones de pesos anuales, sin contar aguinaldo y prima vacacional.

Cuenta con beneficios como si fuera “ministro”

De acuerdo con el medio Latinus, López-Gatell recibe además 32 mil pesos mensuales como apoyo para renta. Cuenta con un seguro de gastos médicos mayores que cubre a él y a su familia. Su cargo diplomático como “ministro” le otorga, también, el resto de las prestaciones correspondientes al puesto.

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Sheinbaum respaldó el posicionamiento de Gatell frente a la OMS. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Pero los beneficios no paran ahí, ya que López-Gatell también pidió al gobierno mexicano que le pagará el traslado de su camioneta Peugeot 2024, modelo 3008, y el gobierno se lo concedió.

Hasta la mudanza del automóvil le pagaron

La Cancillería informó que la mudanza de López-Gatell a Ginebra costó 646 mil pesos. La cifra incluyó el traslado de una camioneta de alta gama que en México tuvo un costo de 600 mil pesos. En Suiza, un vehículo usado de ese año y esa marca ronda al menos los 400 mil pesos, mientras uno nuevo supera los 870 mil.

El gobierno suele cubrir el “servicio de traslado de menaje de casa”, uno de los beneficios para integrantes del Servicio Exterior Mexicano y funcionarios designados a representaciones en el extranjero. En el caso de López-Gatell, ese beneficio se extendió también al automóvil.

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Ni al interior de la alianza oficialista están de acuerdo con los beneficios que goza Hugo López-Gatell en Suiza, por ello, la diputada del PT, Margarita García cuestionó que incluso gane más que la presidenta.