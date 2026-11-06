Gobierno de Guatemala inaugura instalaciones de la Policía Nacional Civil en Chisec para reforzar la seguridad y atender emergencias

Una sede de la Policía Nacional Civil en Alta Verapaz alberga un acto institucional con asistentes reunidos bajo una carpa frente al edificio. (PNCdeGuatemala)

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La Policía Nacional Civil inauguró durante un acto público la Estación 51-5 y la Subestación 51-5-1 en Chisec, Alta Verapaz, con el objetivo declarado de reforzar la presencia operativa y mejorar la atención de las necesidades de seguridad del municipio. Las instalaciones también fueron presentadas como un espacio de vínculo entre los agentes y la comunidad.

La nueva sede deberá facilitar una respuesta ante emergencias, fortalecer la prevención y ofrecer orientación a los vecinos. El ministro de Gobernación sostuvo que la seguridad tiene una relación directa con el desarrollo local, porque permite que las familias vivan con tranquilidad, los comerciantes trabajen, los agricultores trasladen sus productos y los jóvenes encuentren oportunidades.

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El comisario Aberel Chinchilla Zepeda, jefe departamental de la Comisaría 51 de Alta Verapaz, pidió al personal asignado que cumpla su labor con responsabilidad, apego a las normas jurídicas y respeto a los derechos humanos. También recordó que el uniforme policial representa el deber de “proteger y servir, seguridad con transparencia”.

Una sede de la Policía Nacional Civil en Alta Verapaz alberga un acto institucional con asistentes reunidos bajo una carpa frente al edificio. (PNCdeGuatemala)

La sede fue planteada como un punto de encuentro entre la fuerza de seguridad y los habitantes de Chisec, donde la población pueda recibir auxilio ante cualquier situación de emergencia. Chinchilla Zepeda señaló que los agentes deberán actuar con disciplina y bajo los principios generales del derecho.

El director general adjunto de la Policía Nacional Civil, Héctor Noé González Pereira, vinculó la inauguración con una agenda de infraestructura destinada a dignificar al personal policial y reforzar la seguridad pública. Indicó que la atención oportuna, la prevención y la capacidad de respuesta serán las medidas con las que se evaluará el alcance de la inversión.

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González Pereira pidió la participación de los vecinos y de las autoridades comunitarias para identificar riesgos y orientar el servicio policial según las condiciones del territorio. “La confianza se gana cuando esa responsabilidad se cumple en cada encuentro con la población en general”, afirmó.

El funcionario señaló que la ciudadanía fiscaliza la actuación de los agentes, la calidad de la atención y el uso de los recursos públicos. Añadió que esa observación debe fortalecer los principios institucionales, permitir correcciones y asegurar intervenciones ajustadas a la ley y a los derechos humanos.

Una sede de la Policía Nacional Civil en Alta Verapaz alberga un acto institucional con asistentes reunidos bajo una carpa frente al edificio. (PNCdeGuatemala)

La presencia estatal ante los desafíos territoriales

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, sostuvo que Guatemala tiene realidades territoriales distintas, con características geográficas, dinámicas sociales y desafíos de seguridad particulares. Por esa razón, afirmó que una política nacional no puede construirse únicamente desde la capital ni aplicarse de forma uniforme en todos los municipios.

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Villeda Sandoval explicó que las estructuras delictivas modifican sus modalidades, buscan nuevas rutas y aprovechan las limitaciones de las instituciones. Frente a ese escenario, planteó tres capacidades necesarias: conocer el territorio, identificar riesgos de manera oportuna y responder con eficacia.

El Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Bernardo Arévalo, asumió el compromiso de fortalecer las instituciones de seguridad mediante mejoras de infraestructura, equipamiento y preparación de los agentes. El ministro añadió que también será necesario revisar de forma permanente la distribución de los recursos y las respuestas frente a las amenazas.

A los policías y mandos destinados en las instalaciones les pidió preparación, disciplina, integridad y capacidad de respuesta. Señaló que deberán conocer las dinámicas del municipio, detectar situaciones que afecten la seguridad y actuar dentro del marco legal.

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El titular de Gobernación convocó a las autoridades municipales y comunitarias a coordinar acciones con el Estado para identificar problemas, prevenir riesgos y facilitar respuestas oportunas. Según expuso, esa cooperación requiere comunicación, responsabilidades claras y voluntad para trabajar en objetivos compartidos.

Villeda Sandoval advirtió que los desafíos de seguridad no desaparecen con una inauguración ni se resuelven con una única decisión. Dijo que requieren continuidad, recursos, supervisión y una evaluación permanente de los resultados.

Tras las intervenciones de las autoridades, el personal policial presente entonó el himno de la Policía Nacional Civil.