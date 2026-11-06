Guatemala

La Feria Internacional de Guatemala, INTERFER, regresará al Parque de la Industria con actividades navideñas del 27 de noviembre al 22 de diciembre

La trigésima primera edición ofrecerá actividades navideñas, comercio, gastronomía y espectáculos durante 26 jornadas, con una tarifa general de Q10 y acceso gratuito para menores de 1.10 metros y mayores de 65 años

Tres hombres con trajes formales de pie frente a un cartel con motivos navideños y detrás de un arreglo floral de rosas y follaje
Tres directivos del Comité Permanente de Exposiciones presentan la feria Interfer frente a un panel navideño durante una conferencia de prensa. (Parque de la Industria en Guatemala)
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Interfer volverá el 27 de noviembre al Parque de la Industria, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, con su edición número 31 y una agenda de más de 20 conciertos, actividades navideñas, comercio y gastronomía hasta el 22 de diciembre.

La feria buscará reunir a 375,000 personas durante 26 días y superar los 600 espacios comerciales, según el Comité Permanente de Exposiciones, Coperex.

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La organización prevé que el evento genere más de 2.000 empleos directos y 4,000 indirectos, vinculados con los puestos de venta, los servicios y las actividades dentro del recinto. La proyección incluye el movimiento económico asociado a la temporada de fin de año.

La entrada general costará Q 10 por persona. Los niños que midan menos de 1,10 metros y los adultos mayores de 65 años no deberán pagar el ingreso.

El Parque de la Industria abrirá de lunes a viernes entre las 12:00 y las 23:00. Los sábados y domingos recibirá visitantes desde las 10:00, mientras que los restaurantes y los juegos mecánicos funcionarán hasta las 23:59 todos los días.

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Tres hombres con trajes formales de pie frente a un cartel con motivos navideños y detrás de un arreglo floral de rosas y follaje
Tres directivos del Comité Permanente de Exposiciones presentan la feria Interfer frente a un panel navideño durante una conferencia de prensa. (Parque de la Industria en Guatemala)

Más de 600 espacios y 200 emprendimientos nacionales

La oferta comercial reunirá bazares, restaurantes y puntos de venta, con más de 600 espacios comerciales. La cifra supera los registros previos a la pandemia: hubo 461 puestos en 2017, 490 en 2018 y 511 en 2019.

Más de 200 emprendimientos de micro, pequeñas y medianas empresas de distintas regiones de Guatemala participarán por segundo año consecutivo con respaldo del Ministerio de Economía. La presencia de estos negocios apunta a ampliar sus posibilidades de comercialización durante la feria.

Banco Industrial y Cerveza Gallo figuran entre las marcas y empresas aliadas de esta edición. La programación combinará esa propuesta comercial con actividades de entretenimiento para público infantil y familiar.

En 2019, la última edición realizada antes de la interrupción causada por la pandemia, la feria generó ingresos superiores a 50 millones de quetzales, de acuerdo con Coperex. El recinto había concentrado entonces el mayor número de espacios de venta registrado hasta ese momento.

La organización espera la llegada de 375.000 visitantes a lo largo de la temporada. En ediciones anteriores, el encuentro llegó a convocar a medio millón de personas.

Tres hombres con trajes formales de pie frente a un cartel con motivos navideños y detrás de un arreglo floral de rosas y follaje
Tres directivos del Comité Permanente de Exposiciones presentan la feria Interfer frente a un panel navideño durante una conferencia de prensa. (Parque de la Industria en Guatemala)

Conciertos, luces y una presentación internacional de cierre

La música tendrá una parte central de la programación con actuaciones de Miseria Cumbia Band, Viento en Contra, Los Patanes, La Sonora de May Velásquez, Juan José Aldana y La Santa Cumbia, Tijuana Love, Nallal y Sussan Godoy.

La agenda incluirá además una presentación artística internacional para el cierre, aunque todavía no se divulgó el nombre del artista o grupo invitado. Las fechas de cada concierto serán comunicadas antes de la inauguración a través de las redes sociales oficiales de Interfer.

La Villa Navideña volverá a formar parte del recorrido junto con espectáculos de luces, juegos mecánicos, piñatas, obras de teatro navideñas, sesiones fotográficas con personajes de la temporada, presentaciones de marimba y espectáculos de imitadores.

El estacionamiento para vehículos particulares costará Q 10 por hora. A partir de la séptima hora, la tarifa tendrá un tope de Q 50.

La feria nació en la década de 1970 como un encuentro de vocación internacional, orientado a atraer comerciantes y expositores de distintos países. Con el paso del tiempo, se transformó en una vitrina mayoritariamente nacional, aunque mantuvo su nombre original.

Su historia tuvo dos interrupciones prolongadas. Después del terremoto de 1976, el Parque de la Industria fue ocupado durante siete años consecutivos por el Hospital General San Juan de Dios.

La segunda pausa comenzó en 2020, cuando el entonces presidente Alejandro Giammattei dispuso que las instalaciones funcionaran como hospital temporal para atender la pandemia de covid-19. Esa situación obligó a suspender el evento y la feria tampoco se realizó en 2023.

Interfer retomó su calendario habitual en 2024. Coperex administra el Parque de la Industria desde 1973 y anunció esta edición bajo el lema “Donde la Navidad inicia”.

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