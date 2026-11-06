Guatemala

Todo listo para la beatificación de fray Augusto Ramírez este sábado en Guatemala y se convierte en el primer sacerdote guatemalteco elevado a los altares

La ceremonia en Santa Lucía Milpas Altas reunirá a más de 15 mil personas y será presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, delegado del papa León XIV para el acto

Cartel con el retrato de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio con hábito franciscano, texto conmemorativo y logotipo de la orden religiosa
Fray Augusto Ramírez se convierte en el primer sacerdote guatemalteco beatificado por la Iglesia católica tras su muerte en defensa del sigilo de confesión. (Fray Augusto Ramírez Monasterio)
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La Iglesia católica ultima los preparativos para la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, religioso franciscano asesinado hace 43 años por mantenerse fiel a su compromiso sacerdotal.

La ceremonia se realizará este sábado 7 de noviembre en la finca municipal Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con una convocatoria que supera las 15 mil personas entre autoridades eclesiásticas, sacerdotes, familiares y feligreses.

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El acto está programado para las 10:00 y coincide con el aniversario exacto del asesinato del religioso, ocurrido el 7 de noviembre de 1983 en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco.

La fecha llega después de que el papa León XIV firmara, el 22 de enero de 2026, el decreto que reconoció el martirio de Ramírez Monasterio, un paso que permitió avanzar a la beatificación sin necesidad de acreditar un milagro.

Cartel con el retrato de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio con hábito franciscano, texto conmemorativo y logotipo de la orden religiosa
Fray Augusto Ramírez se convierte en el primer sacerdote guatemalteco beatificado por la Iglesia católica tras su muerte en defensa del sigilo de confesión. (Fray Augusto Ramírez Monasterio)

La logística de la celebración en Santa Lucía Milpas Altas

La finca Florencia, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Guatemala, fue elegida como sede del acto por su capacidad para recibir a una multitud. Según fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa, los organizadores prevén la asistencia de al menos 15 mil fieles, cifra que refleja el peso simbólico que la figura del religioso conserva entre comunidades indígenas y campesinas del país.

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La misa será presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, delegado del papa León XIV para la ceremonia. Se espera además la participación de 27 obispos, dos cardenales y alrededor de 300 sacerdotes, una convocatoria que la Conferencia Episcopal de Guatemala calificó como un reconocimiento al testimonio de los religiosos que defendieron la dignidad humana durante los años de violencia.

Cartel con el retrato de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio con hábito franciscano, texto conmemorativo y logotipo de la orden religiosa
Fray Augusto Ramírez se convierte en el primer sacerdote guatemalteco beatificado por la Iglesia católica tras su muerte en defensa del sigilo de confesión. (Fray Augusto Ramírez Monasterio)

Los últimos preparativos institucionales

Días antes del acto, el arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, Gonzalo de Villa y Vásquez, recibió a fray Edgardo Manuel Pérez Tejeira, ministro provincial de la Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica y Panamá, y a fray José Alberto González Fuentes para coordinar los detalles finales de la ceremonia. La Provincia Franciscana agradeció también el trabajo de Alvarado, quien permaneció en España e Italia atendiendo gestiones vinculadas con el proceso ante el Vaticano.

En paralelo, la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala (Confregua) difundió el 4 de noviembre un comunicado en el que expresó “sentimientos de gratitud a Dios, a la Orden Franciscana de Frailes Menores y al pueblo de Dios que peregrina” en el país. La organización recordó que la prensa tituló el crimen de 1983 como “un muerto y un herido en tiroteo en el periférico”, una referencia que contrastó con el reconocimiento actual del hecho como martirio.

Un llamado a la memoria histórica

El documento de Confregua destacó el trabajo pastoral de Ramírez Monasterio con jóvenes, sectores indígenas y campesinos, así como su colaboración con la fundación de las Obras Sociales del Hermano Pedro en Antigua Guatemala. La organización citó además una frase que el religioso pronunció en los momentos más álgidos de su persecución: “no debo nada a nadie, yo no me voy. Hay que dar un precedente”.

“Oramos para que su valentía y espíritu profético ilumine, despierte y reavive el compromiso de todas las personas, sectores civiles, sociales, religiosos, etc. a superar el indiferentismo ante la sangrante realidad de violencia, despojo, exclusión y terror hacia la población más vulnerable”, señaló la junta directiva de Confregua en el comunicado.

El primer sacerdote guatemalteco en los altares

Con este acto, Ramírez Monasterio se convertirá en el primer sacerdote guatemalteco elevado al honor de los altares en la historia de la Iglesia católica.

La iglesia de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, templo donde el religioso ejerció su ministerio durante años y que hoy muchos fieles llaman “el santuario de la misericordia”, mantiene hasta hoy confesiones diarias entre las 6:30 y las 16:00, en continuidad con la labor pastoral que desarrolló antes de su muerte.

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