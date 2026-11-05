Santiago Peña promulgó la ley que agiliza la entrega de dinero a los clientes que tienen sus ahorros congelados en el Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno Bank.

Después de un trámite con carácter de urgencia, Peña rubricó la ley que establece, entre otros, un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

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La norma fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, este último en un segundo debate celebrado durante el miércoles después de la sesión del martes.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó esta semana un proceso de resolución o cierre de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La decisión ha desatado una crisis ante los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras se ha conocido que millonarios recursos de entidades oficiales están en esa entidad, que además patrocina a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

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La ley “permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde”, publicó Peña en X.

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros (EFE)

El gobernante confió en que el Banco Central “implementará de forma inmediata” la ley y agradeció al Congreso por el “tratamiento responsable y comprometido” de la iniciativa.

Cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.

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Al dar a conocer la intervención, el BCP anunció este martes la activación del Fondo de Garantía, que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) “por persona física o jurídica”.

Horas después, la entidad emisora informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.675 dólares) “en la brevedad”. Funcionarios del BCP estimaron que se haría efectivo a partir del viernes.

Peña designó este miércoles al economista y ex ministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la institución en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, que dio origen al banco intervenido. El nombramiento deberá ser aprobado por el Senado.

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Por este caso, la Fiscalía ha imputado a 27 personas, entre ellos Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, para quien pidió prisión preventiva, y otros siete directivos de la entidad, para los que se ha solicitado el arresto domiciliario.

Una vista de la sede de Ueno Bank en Asunción (REUTERS/César Olmedo)

Diputados convocó sesiones extraordinarias para tratar el juicio político a Peña y Alliana

En paralelo a la crisis bancaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves en las que se tratará el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La primera sesión está fijada para las 10:00 y tiene un único punto en el orden del día: el proyecto de resolución que formula acusación ante el Senado contra Peña, en el marco del artículo 225 de la Constitución. Al término de esa instancia se celebrará una segunda sesión para tratar la acusación contra Alliana. Ambas convocatorias constan en las resoluciones N° 4699 y N° 4700, firmadas por Latorre este miércoles.

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Los dos proyectos fueron presentados por varios diputados y girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La intervención de Ueno Bank —que afecta a miles de depositantes y a fondos del Instituto de Previsión Social (IPS)— está en el centro de las acusaciones que apuntan a las dos cabezas del Poder Ejecutivo.