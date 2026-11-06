Nicaragua

El dirigente nicaragüense Félix Maradiaga agradece a España por la nacionalidad e informa que aún debe completar el trámite

El dirigente nicaragüense fue desnacionalizado por el régimen de Ortega en 2023. Su nueva condición jurídica llega después de que su asilo en Estados Unidos fuera aprobado y su documento de viaje venciera

El proceso legal exige que Félix Maradiaga cumpla los requisitos del Código Civil español para que la adquisición de la ciudadanía tenga plena validez jurídica./ (Ruta del Cambio)
El proceso legal exige que Félix Maradiaga cumpla los requisitos del Código Civil español para que la adquisición de la ciudadanía tenga plena validez jurídica./ (Ruta del Cambio)
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El dirigente opositor Félix Maradiaga recibió la nacionalidad española por carta de naturaleza, tras una decisión publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El referente nicaragüense agradeció el gesto del Gobierno de España y afirmó que la medida representa una muestra de solidaridad con quienes fueron privados de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La información fue proporcionada por Ruta de Cambio, organización liderada por Maradiaga. En sus declaraciones, el opositor aclaró que el trámite aún no está concluido, ya que debe cumplir los requisitos previstos en el Código Civil español para que la adquisición de la nacionalidad produzca todos sus efectos jurídicos.

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Recibo con gratitud la decisión del Gobierno de España de concederme la nacionalidad española por carta de naturaleza”, señaló Maradiaga. También expresó su “sincero agradecimiento al pueblo y al Gobierno español” por la decisión, que vinculó con la situación de los nicaragüenses que quedaron en condición de apatridia después de las medidas aplicadas por Managua.

El líder opositor explicó que el vencimiento de su documento temporal de viaje agravó las dificultades derivadas de su expulsión y desnacionalización. Según afirmó, esa situación restringió su libertad de movimiento e impidió que cumpliera compromisos internacionales.

Las fuerzas estatales arrestaron a Maradiaga en 2021 cuando participaba como precandidato presidencial antes de las elecciones generales./ (Prensa Ruta del Cambio)
Las fuerzas estatales arrestaron a Maradiaga en 2021 cuando participaba como precandidato presidencial antes de las elecciones generales./ (Prensa Ruta del Cambio)

Maradiaga fue expulsado de Nicaragua en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos, que fueron trasladados a Estados Unidos. Posteriormente, el régimen le retiró la nacionalidad nicaragüense mediante una resolución judicial que calificó a los afectados como “traidores a la patria”, bajo normas cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos.

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El dirigente había sido precandidato presidencial en 2021 y fue detenido antes de las elecciones de ese año, durante la ofensiva oficialista contra figuras opositoras que podían disputar el poder a Ortega.

En su comunicado, Maradiaga indicó que durante casi tres años rechazó la posibilidad de adoptar otra ciudadanía. Agradeció a los gobiernos que le ofrecieron alternativas ante la apatridia, aunque explicó que finalmente presentó su documentación ante las autoridades españolas después de conocer que su solicitud de asilo en Estados Unidos había sido aprobada.

El opositor sostuvo que realizó ese proceso en cumplimiento de los procedimientos españoles y de la legislación migratoria estadounidense. “Soy y seré siempre nicaragüense”, afirmó, antes de señalar que un régimen puede retirar documentos, aunque no puede eliminar “nuestra identidad, nuestro derecho a pertenecer ni el vínculo de sangre, memoria y amor que nos une a nuestra tierra”.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo proyectando sombras sobre personas con maletas que caminan hacia un globo terrestre.
Los exiliados nicaragüenses buscan refugio en otros países para escapar de la vigilancia y el acoso transnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carta de naturaleza permite a España conceder la ciudadanía por circunstancias excepcionales

La concesión a Félix Alejandro Maradiaga Blandón figura en el BOE junto con la de otros beneficiarios. La nacionalidad por carta de naturaleza es una vía excepcional que puede otorgar el Ejecutivo español a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Este mecanismo tiene carácter discrecional y no exige seguir los plazos ordinarios de residencia que rigen para otras modalidades de acceso a la ciudadanía. El Gobierno debe considerar la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la decisión.

España ha concedido la nacionalidad a más de 200 nicaragüenses exiliados o expulsados desde 2023, entre ellos políticos, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y religiosos. Un seguimiento de las resoluciones difundidas en el BOE cifró en 214 los nicaragüenses beneficiados hasta comienzos de noviembre de 2026.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en diciembre de 2024 que al menos 546 nicaragüenses habían sido privados oficialmente de su nacionalidad desde febrero de 2023. La medida afectó primero a los presos políticos enviados a Estados Unidos y luego alcanzó a otras personas excarceladas, opositores en el exilio y críticos del régimen nicaragüense.

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