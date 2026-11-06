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El desagradable método de ataque en una pelea de MMA que generó polémica

Slade Shadowshot se impuso por sumisión a Kevin Nsiona en el cuarto asalto y se llevó la victoria en el evento amateur

Todo sucedió en la victoria de Slade Shadowshot ante Kevin Nsiona
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Un luchador de MMA se volvió viral tras golpear con su ingle la cara de su rival caído en la lona, en un momento que los árbitros dejaron pasar sin sanción y que las redes sociales convirtieron en uno de los clips más comentados del año. El episodio ocurrió en Pretoria, Sudáfrica, durante el Moer ‘n Boer 3, evento amateur organizado por Versus Promotions.

El combate enfrentó al peso wélter sudafricano Slade Shadowshot contra Kevin Nsiona, oriundo de la República Democrática del Congo, con el título vacante de la categoría en juego. En el tercer asalto, Shadowshot, de 19 años, consiguió el control superior sobre su rival y, desde esa posición, comenzó a impactar la zona de su pelvis contra la cabeza de Nsiona de forma repetida y deliberada. La secuencia duró varios segundos.

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Los oficiales no detuvieron la acción ni aplicaron deducción de puntos. Cabe destacar que el reglamento prohíbe los golpes a la zona genital, pero en este caso el movimiento poco ortodoxo sucedió con la pelvis sobre el rostro del peleador africano.

Al sonar la bocina al final del round, Shadowshot no contuvo su reacción: se rio entre dientes y, antes de ponerse de pie, hizo un “gesto obsceno” con el dedo medio hacia Nsiona, aún en el suelo, repasó el diario británico The Sun.

La filmación incluyó diferentes reacciones en las tribunas del recinto pretoriano, entre las que se destacaron la sorpresa y las risas por parte de tres mujeres en las cercanías al octágono, como también un hombre que se mostró incrédulo frente al singular movimiento en medio de un combate de artes marciales mixtas. Incluso, el reconocido portal estadounidense Larry Brown Sports describió que Shadowshot “convirtió una secuencia de lucha cuerpo a cuerpo estándar en el final más comentado del año”.

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El particular golpe en una pelea de MMA que llamó la atención del mundo
El golpe de Shadowshot con su pelvis en la cabeza de su rival llamó la atención en un combate que ganó en el siguiente asalto por sumisión

Poco después, Slade Shadowshot cerró el combate por sumisión por estrangulamiento a 1 minuto y 32 segundos del final del cuarto asalto de esta pelea que se celebró el 19 de septiembre, pero que tomó fuerza viral en las últimas horas. Acumula un récord de cuatro victorias sin empates ni derrotas. Por otro lado, Kevin The Notorious Nsiona no pudo hacer valer la diferencia de edad (tiene 28 años) y registró su tercera caída en siete combates amateurs (cuatro triunfos).

El clip generó repercusión a partir de su viralización en redes sociales a principios de este mes y uno de los comentarios más destacados que rebotó entre los usuarios fue “simplemente tienes que retirarte si tu oponente te golpea con este movimiento”.

The Sun también recogió varios de los comentarios más difundidos. “Esto es, con diferencia, lo más diabólico que he visto en una pelea de MMA”, escribió un usuario. Una persona hizo hincapié en la cuestión reglamentaria: “Los golpes en la ingle son ilegales, pero nadie dijo nada sobre los golpes desde la ingle”, mientras que otro individuo escribió: “No sé si debería recibir una bonificación o una multa…”. “Esto es peor que cualquier KO en la historia de las MMA... después de esto, simplemente tienes que desaparecer y cambiar de identidad”, escribió uno de los perfiles que dejó su comentario sobre el momento.

La cartelera de Versus Moer ‘n Boer 3 incluyó otras dos peleas de MMA con el triunfo del sudafricano Braydon Graham (3 victorias, 1 derrota, 0 empates) ante el nacido en Zimbabue Benedict Mbano (1-3-0) y el triunfo del local TJ Esterhuizen (8-2-0) frente al cubano Fabian Capote (6-2-0).

El evento afronta su tercera edición y tiene la particularidad de tratarse de un concurso televisivo en el que diferentes agricultores o personas vinculadas al campo en Sudáfrica se transforman en los protagonistas de los combates de MMA y ponen a prueba su fuerza física y mental. Sin experiencia previa, son guíados por entrenadores de primer nivel en un entrenamiento intensivo enfocado en la enseñanza de la disciplina.

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