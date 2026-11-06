La ciudad de Paysandú se prepara para la primera misa de León XIV este sábado

Los comerciantes de Paysandú ofrecen recuerdos y banderas con los colores del Vaticano ante la llegada de los fieles (EFE/ Federico Gutiérrez)

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La ciudad uruguaya de Paysandú se viste de amarillo y blanco para la primera misa de León XIV, que el papa celebrará este sábado 7 de noviembre en el Parque París Londres, durante su primera visita al país.

La ciudad, situada a unos 375 kilómetros de Montevideo y próxima a la frontera con Argentina, recibió delegaciones de distintos puntos de Uruguay mientras se prepara para la llegada de peregrinos brasileños y visitantes argentinos. Cientos de vehículos cruzarán el puente internacional General Artigas, que conecta Paysandú con Colón, en la provincia argentina de Entre Ríos.

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Banderas, flores amarillas y palomas blancas de papel forman parte de la preparación en los espacios cercanos al parque donde se realizará la celebración. En el acceso desde Argentina, un cartel da la bienvenida a quienes llegan con la frase “Paysandú te abraza”. Comerciantes locales también ofrecen banderas, imanes, abanicos, pegatinas, llaveros y fotografías vinculadas con la visita del pontífice y con los colores del Vaticano.

La misa comenzará a las 10.00 y marcará la primera vez que un papa celebre una ceremonia religiosa en Paysandú. La visita también pondrá fin a casi cuatro décadas sin viajes papales a Uruguay, después de las recorridas de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

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El armado del altar del papa en Paysandú (Captura Telemundo/Canal 12)

León XIV ya aterrizó hace minutos en Montevideo, primera escala de una gira sudamericana que continuará el domingo en Argentina y luego seguirá hacia Perú.

Durante la tarde de este viernes, León XIV participará de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Después se reunirá con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

La agenda prevé además un recorrido de 450 metros entre la Plaza Independencia y la Plaza Matriz. En la Catedral Metropolitana, el papa celebrará las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas a las 19.05.

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El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacó que la llegada del papa colocará al departamento “en el ojo del mundo” durante las horas de la visita. La administración local difundió circuitos turísticos, recorridos autoguiados y propuestas vinculadas con las termas de la zona. También invitó a los visitantes a probar el chajá, uno de los postres más identificados con la ciudad.

Tras la misa del sábado, León XIV regresará a Montevideo para completar el último tramo de su agenda uruguaya. El domingo 8 celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica y al santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

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Luego volverá a la capital para la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, prevista para las 15.10. Veinte minutos después partirá hacia Buenos Aires, donde iniciará una visita de cuatro días con reuniones oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con referentes sociales, sindicales, empresariales y de distintas comunidades religiosas.

(Con información de EFE)