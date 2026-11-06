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Guatemala: Los siete tigres de Bengala del Circo Rey Gitano llegan a un albergue temporal en zona 13

Los animales fueron trasladados desde San José Pinula y quedarán bajo supervisión veterinaria cerca del aeropuerto capitalino, mientras se define su reubicación definitiva en un santuario de África en los próximos meses

Un tigre de Bengala recostado en una jaula con barrotes de metal, observado a través de la abertura de una tela oscura
Siete tigres de Bengala del Circo Rey Gitano ingresaron a un albergue temporal en la Ciudad de Guatemala bajo supervisión veterinaria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
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Los siete tigres de Bengala retirados del Circo Rey Gitano llegaron en buenas condiciones a un albergue temporal de la zona 13 de Ciudad de Guatemala, donde permanecerán bajo resguardo veterinario antes de un eventual traslado a un santuario en África. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación confirmó que el procedimiento responde a una orden judicial y al vencimiento del plazo que el circo tenía para habilitar un refugio propio.

Kimba, África, Chiquita, Kenya, Nala, Simba y Jix fueron movilizados desde San José Pinula hasta un espacio situado cerca del aeropuerto capitalino. El traslado se realizó el jueves 5 de noviembre y los animales recibieron agua, alimentación y recintos adaptados a sus necesidades, de acuerdo con el MAGA.

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Los felinos son cuatro hembras y tres machos. Cinco son adultos de entre 10 y 20 años, mientras que los otros dos son hermanos de aproximadamente dos años y medio que nacieron en cautiverio dentro del circo.

La entrega fue coordinada por la Unidad de Bienestar Animal del MAGA, con acompañamiento del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y apoyo de Animal Defenders International, una organización que participó en el operativo. Cada ejemplar será evaluado de manera individual para definir su condición clínica y los tratamientos que pueda requerir antes de salir del país.

Un tigre de Bengala recostado en una jaula con barrotes de metal, observado a través de la abertura de una tela oscura
Siete tigres de Bengala del Circo Rey Gitano ingresaron a un albergue temporal en la Ciudad de Guatemala bajo supervisión veterinaria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El acuerdo judicial y el plazo incumplido

La salida de los tigres se originó en un acuerdo de conciliación alcanzado el 17 de marzo de 2025 ante el Juzgado de Paz de San Juan Sacatepéquez. En el proceso intervinieron la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Bienestar Animal, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el representante del Circo Rey Gitano.

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El pacto establecía que el circo debía habilitar un santuario sin fines de lucro para albergar a los animales en un plazo de 18 meses. Si no lo lograba, debía entregarlos a la Unidad de Bienestar Animal, que tendría seis meses adicionales para organizar el traslado con apoyo del CONAP en la definición de las condiciones de transporte.

El plazo para construir el santuario venció el 17 de septiembre de 2026 sin que se concretara la instalación. El 8 de mayo, el representante del circo presentó un memorial ante el juzgado en el que comunicó que entregaría voluntariamente a los ejemplares.

La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, sostuvo que la entrega estaba prevista dentro de lo ordenado por la jueza y que el procedimiento fue coordinado con los propietarios. La funcionaria indicó que el destino definitivo no será un zoológico ni una propiedad privada.

La opción contemplada es un santuario africano con recintos amplios, alimentación y atención permanente. El traslado internacional podría demorar entre cuatro y seis meses, debido a las evaluaciones veterinarias de cada animal y a las autorizaciones que deberán gestionar Guatemala y el país de destino.

Un tigre de Bengala recostado en una jaula con barrotes de metal, observado a través de la abertura de una tela oscura
Siete tigres de Bengala del Circo Rey Gitano ingresaron a un albergue temporal en la Ciudad de Guatemala bajo supervisión veterinaria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Los antecedentes de los felinos retirados de circos

El CONAP había realizado inspecciones técnicas sobre el estado de los tigres en diciembre de 2025 y septiembre de 2026. Esas revisiones formaron parte del seguimiento a los ejemplares antes de que se concretara su retiro del Circo Rey Gitano.

Los propietarios del circo afirmaron que la entrega fue voluntaria, aunque manifestaron sentirse presionados por la orden judicial y por el temor de que uno de los hermanos responsables del negocio fuera enviado a prisión. También cuestionaron la intervención de Animal Defenders International, a la que atribuyeron antecedentes de muerte de tigres durante otro proceso realizado en Santa Lucía Cotzumalguapa.

El caso se enmarca en el Decreto 5-2017, la Ley de Protección y Bienestar Animal, que prohibió el uso de fauna silvestre en espectáculos circenses. La norma concedió a los circos un año para entregar sus animales a santuarios o centros de rescate autorizados por la Unidad de Bienestar Animal.

Durante 2018 y 2019, otros circos entregaron 20 grandes felinos: cinco leones y 15 tigres de Bengala. Los animales pasaron inicialmente por una Unidad Temporal de Rescate, donde fueron sometidos a evaluaciones veterinarias.

Tres tigres fueron reubicados en noviembre de 2019 en un santuario de Tampa, Florida, y después trasladados a Turpentine Creek Wildlife Refuge, en Arkansas. Los demás felinos involucrados en aquel procedimiento viven en santuarios de Estados Unidos y Sudáfrica.

El CONAP y la Unidad de Bienestar Animal recordaron que la tenencia de fauna silvestre requiere registro y autorización, y que los casos de posesión irregular o maltrato pueden denunciarse mediante las líneas habilitadas por ambas instituciones.

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