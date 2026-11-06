Quién es Pedro Alliana, el líder del Partido Colorado que sucede a Santiago Peña en la Presidencia de Paraguay

Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay y Pedro Alliana asumirá la jefatura de Estado hasta 2028. (EFE/ Presidencia de Paraguay)

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La destitución de Santiago Peña en medio de la crisis de Ueno Bank, coloca al vicepresidente Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez como el dirigente llamado a completar el período constitucional hasta 2028. Conocido como “Mangui”, Alliana es una figura central de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, y uno de los principales referentes del movimiento Honor Colorado.

Peña fue destituido por el Senado debido a sus relaciones previas con el grupo que controlaba Ueno. La Constitución paraguaya establece que el vicepresidente debe reemplazar al jefe de Estado en caso de destitución o renuncia del presidente: tras el juicio político contra Peña, el Congreso debe juramentar al sucesor.

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Alliana completaría el mandato presidencial iniciado en 2023

Pedro Alliana, nacido el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú, acompaña a Peña desde la fórmula que ganó las elecciones generales del 30 de abril de 2023. Ambos asumieron el 15 de agosto de ese año para un mandato de cinco años.

La crisis que precipitó la salida de Peña se originó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). La autoridad monetaria actuó luego de detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, de acuerdo con los datos divulgados sobre la intervención.

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Fotografía de archivo en la que se captó al vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, durante un acto público, en Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino

El banco tenía cerca de 3 millones de clientes y gestionaba fondos públicos y previsionales. La situación dio paso a protestas de ahorristas y a una iniciativa parlamentaria que cuestionaba a Peña por presuntos conflictos de interés y otros asuntos asociados al caso. La acusación requería el respaldo inicial de 53 de los 80 diputados para avanzar al Senado, donde hacían falta 30 votos de 45 para una destitución, según los datos del trámite parlamentario.

Su poder político se construyó en Ñeembucú y en el Partido Colorado

Alliana inició su carrera electoral en 2006, cuando compitió sin éxito por la intendencia de Pilar. Dos años después fue elegido gobernador de Ñeembucú, a los 34 años, y ocupó ese cargo entre 2008 y 2013. Esa etapa consolidó una base territorial que luego trasladó a la política nacional.

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En 2013 fue electo diputado por su departamento y renovó su banca en 2018. Presidió la Cámara de Diputados durante el período 2017-2018 y nuevamente, de forma continuada, entre 2019 y 2022. Desde esos puestos ganó gravitación como articulador de acuerdos legislativos dentro del oficialismo.

Pedro Alliana consolidó su trayectoria política en Pilar y ejerció la gobernación de Ñeembucú entre 2008 y 2013. (REUTERS/Cesar Olmedo)

Su ascenso en la ANR se produjo en 2015, cuando ganó la presidencia de la Junta de Gobierno partidaria con el respaldo del expresidente Horacio Cartes. Condujo la organización hasta enero de 2023, tras dos períodos, cuando cedió el cargo a Cartes. Su cercanía con el exmandatario lo convirtió en uno de los dirigentes de mayor influencia en Honor Colorado.

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El vicepresidente llega desde un perfil territorial y legislativo

Antes de su dedicación plena a la política, Alliana participó en el baloncesto de formación y llegó a integrar selecciones juveniles de Paraguay en 1991. También administró empresas y comercios familiares en Pilar. Registra un título de licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián, según datos del Ministerio de Educación y Ciencias incluidos en su trayectoria pública.

El Congreso paraguayo impulsó un juicio político contra Peña por presuntos conflictos de interés antes de su dimisión. (REUTERS/Cesar Olmedo)

Su recorrido institucional también estuvo marcado por un diagnóstico de leucemia mieloide aguda en diciembre de 2018, mientras ejercía funciones partidarias y legislativas. Recibió tratamiento y quimioterapia en el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo, Brasil, y retomó sus actividades públicas a mediados de 2019 tras la remisión de la enfermedad.

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Como vicepresidente, Alliana mantuvo un rol de enlace entre el Poder Ejecutivo y las bancadas del Congreso. Su eventual llegada a la Presidencia ocurre en un escenario de presión política y financiera, con el desafío inmediato de la situación de los depositantes de Ueno y de la respuesta institucional ante la crisis.

Su patrimonio y su entorno familiar han recibido atención pública

Al asumir la Vicepresidencia, en agosto de 2023, declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) un patrimonio neto aproximado de 17.585 millones de guaraníes. La declaración incluía inmuebles en Asunción y Pilar, ganado, ahorros y participaciones en empresas.

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar una caída de su solvencia por debajo del cincuenta por ciento exigido. (REUTERS/Cesar Olmedo)

Su esposa, Fabiana María Souto, asumió ese mismo mes una banca de diputada nacional por Ñeembucú, en reemplazo de Luis Benítez, designado en la entidad binacional Yacyretá. Durante 2023 y 2024, la contratación de su hija mayor, Montserrat Alliana Encina, en la Cámara de Diputados motivó cuestionamientos públicos por un presunto caso de nepotismo. Alliana defendió la legalidad de las designaciones, mientras el Ministerio Público abrió diligencias sobre los procedimientos de ingreso.

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La definición del Congreso sobre la renuncia de Peña será el paso institucional previo a la asunción de Alliana. En caso de concretarse, el dirigente colorado pasará de ser el principal nexo legislativo del Gobierno a conducir el Poder Ejecutivo durante el resto del período iniciado en 2023.