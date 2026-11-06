Honduras

Honduras: presidente del Congreso recibe a delegación de la embajada de EE.UU. para abordar cooperación y relaciones bilaterales

El encuentro contó con representantes de las áreas política y económica de la misión diplomática estadounidense y se produce dos semanas después de una reunión entre el titular del Legislativo y autoridades del Departamento de Estado.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, participó en el encuentro con los representantes de la misión diplomática de Estados Unidos. (Foto: Tomás Zambrano / X)
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, participó en el encuentro con los representantes de la misión diplomática de Estados Unidos. (Foto: Tomás Zambrano / X)
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El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, recibió este jueves a una delegación de funcionarios de la embajada de Estados Unidos, con quienes abordó temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación y las prioridades compartidas entre ambos países.

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Poder Legislativo y contó con la participación de la especialista de Asuntos Políticos de la embajada estadounidense, Lisa Arias; el consejero interino Político, Erick Salgado, y el oficial de Política Económica, Brendan McGovern.

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Por parte del Congreso Nacional también participaron la vicepresidenta Tania Pinto, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Carlos Cano, y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas.

El acercamiento se enmarca en los esfuerzos por mantener los canales de comunicación entre las autoridades hondureñas y la representación diplomática estadounidense, en un contexto en el que ambos países han identificado temas de interés común en materia de seguridad, economía e inversión.

La lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo figura entre los temas de cooperación abordados por las autoridades hondureñas y estadounidenses. (Foto: Tomás Zambrano / X)
La lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo figura entre los temas de cooperación abordados por las autoridades hondureñas y estadounidenses. (Foto: Tomás Zambrano / X)

Aunque no se detallaron públicamente todos los puntos abordados durante la reunión de este jueves, el encuentro representa una nueva aproximación entre la junta directiva del Congreso Nacional y funcionarios de Estados Unidos.

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La reunión se produce aproximadamente dos semanas después de otro encuentro entre Tomás Zambrano y representantes de alto nivel de la diplomacia estadounidense en Honduras.

En esa ocasión, el titular del Congreso Nacional sostuvo conversaciones con la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, y la directora de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Yvonne Gonzales.

De acuerdo con la información divulgada entonces por la representación diplomática, las conversaciones se centraron en las prioridades compartidas y en las oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral.

Lisa Arias, Erick Salgado y Brendan McGovern integraron la delegación diplomática estadounidense que visitó la sede del Poder Legislativo. (Foto: Tomás Zambrano / X)
Lisa Arias, Erick Salgado y Brendan McGovern integraron la delegación diplomática estadounidense que visitó la sede del Poder Legislativo. (Foto: Tomás Zambrano / X)

Uno de los principales temas fue la coordinación para combatir el crimen transnacional y el terrorismo, problemáticas que requieren acciones conjuntas entre los gobiernos de ambos países.

Asimismo, abordaron la importancia de promover condiciones favorables para la inversión estadounidense en Honduras, mediante un entorno que permita generar oportunidades económicas y fortalecer los vínculos comerciales.

A través de sus canales oficiales, la embajada estadounidense destacó que estos esfuerzos contribuyen a construir un hemisferio más seguro y próspero.

Las conversaciones se desarrollaron en el marco de los esfuerzos por fortalecer la cooperación entre Honduras y Estados Unidos. (Foto: Tomás Zambrano / X)
Las conversaciones se desarrollaron en el marco de los esfuerzos por fortalecer la cooperación entre Honduras y Estados Unidos. (Foto: Tomás Zambrano / X)

El interés en fortalecer la cooperación también incluye la posibilidad de impulsar mecanismos de colaboración institucional y mantener el diálogo sobre los desafíos que enfrenta la región centroamericana.

Desde el inicio de la primera legislatura, la junta directiva del Congreso Nacional, encabezada por Zambrano, ha sostenido reuniones con delegaciones diplomáticas y representantes de distintos países y organismos internacionales.

Entre los acercamientos figuran encuentros con representantes de Italia, España, Israel, Corea del Sur, la Unión Europea y Estados Unidos.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibió a funcionarios de la embajada de Estados Unidos para abordar temas de interés bilateral. (Foto: Tomás Zambrano / X)
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibió a funcionarios de la embajada de Estados Unidos para abordar temas de interés bilateral. (Foto: Tomás Zambrano / X)

Estos espacios han estado orientados a promover iniciativas de cooperación, inversión extranjera, desarrollo sostenible y fortalecimiento de las relaciones institucionales.

La diplomacia parlamentaria constituye uno de los mecanismos utilizados por el Legislativo para establecer contactos con otros países, intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración en diferentes áreas.

La nueva reunión con funcionarios de la embajada estadounidense reafirma la continuidad de los contactos entre ambas representaciones, mientras Honduras busca fortalecer sus relaciones con uno de sus principales socios estratégicos.

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