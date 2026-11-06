Desempleo aumenta en Costa Rica: más de 20,000 personas se sumaron a la población sin trabajo en el último año

El desempleo en Costa Rica alcanzó el 6.5% durante el tercer trimestre de 2026, según la más reciente Encuesta Continua de Empleo del INEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desempleo volvió a aumentar en Costa Rica durante el tercer trimestre de 2026, después de que aproximadamente 20,000 personas adicionales se sumaran a la población sin trabajo en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Así lo revelan los resultados más recientes de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

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De acuerdo con el informe, la tasa de desempleo nacional alcanzó el 6.5% entre julio y septiembre de este año, frente al 5.7% registrado durante el mismo trimestre de 2025.

Esto representa un incremento de 0.8 puntos porcentuales, una variación que el INEC considera estadísticamente significativa.

En términos de personas, la población desempleada pasó de 134,460 en 2025 a 154,736 en 2026, lo que equivale a 20,276 personas adicionales buscando trabajo sin conseguirlo.

El resultado contrasta con otros indicadores del mercado laboral, como la población ocupada y la tasa de participación, que permanecieron sin cambios estadísticamente significativos durante el periodo analizado.

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Aumento del desempleo afecta especialmente a los hombres

Uno de los hallazgos más relevantes de la encuesta es que el incremento interanual del desempleo se concentró principalmente en la población masculina.

Según el INEC, durante el tercer trimestre se contabilizaron aproximadamente 88,000 hombres desempleados, unos 15,000 más que un año atrás.

La tasa masculina pasó del 5.0% al 6.0%, un incremento de 1.0 punto porcentual considerado estadísticamente significativo.

En el caso de las mujeres, la población sin trabajo se estimó en 67,000 personas, mientras que la tasa de desempleo femenina alcanzó el 7.4%.

Aunque las mujeres continúan registrando un porcentaje de desempleo superior al de los hombres, el estudio no identificó una variación interanual estadísticamente significativa para ellas.

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La tasa de desempleo de los hombres se ubicó en 6,0%, mientras que entre las mujeres alcanzó el 7,4%, reflejando diferencias en el mercado laboral costarricense. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Más de 800,000 personas trabajan en la informalidad

Otro de los aspectos que refleja la encuesta es la persistencia del empleo informal, una condición que afecta a una parte importante de la población ocupada.

Durante el tercer trimestre de 2026, el INEC estimó que 811,000 personas trabajaban en condiciones de informalidad, entre ellas aproximadamente 515.000 hombres y 295.000 mujeres.

Del total, 440,000 personas desarrollaban actividades de manera independiente, mientras que otras 371,000 se desempeñaban como asalariadas o auxiliares familiares.

Estas cifras representan alrededor del 36.7% de la población ocupada del país.

El empleo informal comprende diferentes situaciones laborales, entre ellas personas asalariadas sin seguridad social por su trabajo y actividades por cuenta propia que no cumplen determinadas condiciones de formalidad.

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Más de 811,000 personas ocupadas trabajan en condiciones de informalidad en Costa Rica, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participación laboral se mantiene sin cambios importantes

La encuesta también determinó que la fuerza de trabajo costarricense alcanzó aproximadamente 2.37 millones de personas, de las cuales 1.46 millones son hombres y 908,000 mujeres.

La tasa neta de participación laboral fue del 54.9% a nivel nacional.

Por sexo, el indicador alcanzó el 67.6% entre los hombres y el 42.2% entre las mujeres, una diferencia que evidencia la menor participación femenina en el mercado laboral.

Por otra parte, la tasa de ocupación nacional se ubicó en 51.3%, con un 63.5% para los hombres y un 39.0% para las mujeres.

Estos indicadores tampoco registraron variaciones estadísticamente significativas frente al tercer trimestre del año anterior.

En total, aproximadamente 2,21 millones de personas se encontraban ocupadas durante el periodo analizado.

Los resultados muestran un mercado laboral en el que la cantidad de personas ocupadas se mantiene relativamente estable, mientras aumenta el número de quienes buscan trabajo sin encontrarlo.

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De esta manera, Costa Rica cierra el tercer trimestre de 2026 con un aumento significativo del desempleo, especialmente entre los hombres, mientras persisten las diferencias de participación laboral entre mujeres y hombres y una elevada proporción de trabajadores informales.