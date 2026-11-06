Quedó en video un taxista que amenazó con cuchillo a otro conductor que le llamó la atención por ir en contravía, en el sur de Bogotá

Los hechos sucedieron en el barrio El Tunal, en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X

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Un conductor de taxi fue grabado mientras circulaba en contravía y amenazaba con un cuchillo a los ocupantes de otro vehículo en el sur de Bogotá.

El episodio ocurrió en la calle 55 sur con carrera 24, en el barrio El Tunal, y quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

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Las imágenes, publicadas por la plataforma informativa digital Pasa en Bogotá muestran que el taxi avanzaba por un tramo en sentido contrario al establecido. Tras un reclamo desde otro automóvil, el conductor intercambió insultos con una mujer que viajaba en ese vehículo, según el material compartido por la cuenta Pasa en Bogotá.

La discusión continuó unos metros más adelante. El conductor del taxi descendió del vehículo con un cuchillo y se acercó al otro automóvil, donde había menores de edad, de acuerdo con el relato que acompaña la publicación.

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