“Deicy Jimenez jamás trabajó en mi UTL”: María José Pizarro explicó su vinculación laboral y se refirió a fotos en las que aparece con su equipo

La exsenadora María José Pizarro aseguró que Deicy Jiménez cumplió con sus funciones en el Senado - crédito Lina Gasca/Colprensa y @PipeCab/X

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La excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro se refirió nuevamente al escándalo que hoy sacude al expresidente Gustavo Petro, relacionado con el presunto pago de servicios sexuales a través de contratos con el Estado. Deicy Jiménez, la denunciante, aseguró que uno de los contratos que logró de esta manera lo tuvo en la Vicepresidencia del Senado de la República, cuando Pizarro fungía como vicepresidenta de esa corporación (2023-2024).

La exlegisladora indicó que, en efecto, Jiménez trabajó en la Vicepresidencia del Senado cuando ella ejercía como vicepresidenta de esa corporación, pero descartó por completo haberla tenido dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

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“Deicy Jimenez jamás trabajó en mi UTL, fue contratada en la Vicepresidencia del Senado, tal y como lo manifiesto en el comunicado. Cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas en función de su perfil”, precisó.

La excongresista María José Pizarro Rodríguez aseguró que Deicy Jiménez jamás trabajó en su UTL - crédito @PizarroMariaJo/X

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia presentada contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro por las denuncias que hizo Deicy Jiménez en entrevista con la revista Semana. El expediente fue asignado al magistrado Javier Fernando Fonseca.

Al respecto, la exlegisladora indicó que contribuirá con la justicia y entregará su versión de los hechos. De igual manera, informó que no hará pronunciamientos relacionados con el material probatorio que sea incluido en la investigación.

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“Respeto y acato la orden del magistrado. No voy a referirme a los hechos ni a las pruebas, porque mi prioridad es que el proceso llegue a buen término. Los medios no son jueces de Colombia. Me reafirmo en la confianza en la justicia, por eso he pedido ser escuchada por la Corte Suprema para presentar mi versión y atender en el ejercicio de cualquier requerimiento”, detalló Pizarro.

María José Pizarro aseguró que jamára recibió una queja del trabajo de Deicy Jiménez en el Senado - crédito @deicyjimenez_/Instagram

En otra publicación en X, la excongresista se refirió a la publicación de fotografías por parte de la revista Cambio, en las que aparece Deicy Jiménez con su equipo de trabajo. Según indicó, las imágenes no constituyen ningún hecho noticioso, puesto que es de público conocimiento que la ciudadana trabajó en la Vicepresidencia del Senado cuando ella fungía como vicepresidenta.

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Aseguró que la vinculación laboral de Jiménez se dio en condiciones normales y que jamás recibió una queja o un reporte sobre irregularidades en las que estuviera involucrada. “Jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces presidente”, añadió.

“Se intenta construir una narrativa en mi contra que no corresponde a la realidad. Nunca he participado en actuación alguna que implique corrupción ni en el condicionamiento de un contrato público a favores de ninguna naturaleza, ni he permitido que se usen mi nombre o mi cargo para ello. Para nadie, sin excepción”, explicó.

La excongresista María José Pizarro Rodríguez reaccionó a la divulgación de fotos en las que aparece con Deicy Jiménez - crédito @PizarroMariaJo/X

Añadió: “Los medios no pueden erigirse en jueces de la República. Repito, he pedido a mi abogado que solicite a la honorable Sala de Instrucción que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”.

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En un comunicado que emitió con anterioridad, Pizarro aseguró que jamás supo sobre la vida sentimental y privada del exmandatario. Además, negó haber participado en actos de corrupción o en el condicionamiento de contratos públicos a favores.

“En mis años de trabajo político al lado de Gustavo Petro, jamás he tenido conocimiento de su vida privada, íntima o sentimental. Mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico”, expuso.

Este es el comunicado de la exsenadora María José Pizarro sobre los contratos de Deicy Jiménez - crédito @PizarroMariaJo/X

Asimismo, expresó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y su lucha contra las violencias basadas en género. “He dado por décadas una lucha contra la impunidad y por la justicia, seguiré trabajando con ahínco por la verdad. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. Cualquier insinuación distinta es mentirosa y malintencionada”, indicó.

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