México

Director del IMSS informa sobre una auditoría independiente por la muerte de bebés en hospital de Durango

El titular de la dependencia, Zoé Robledo, aún trabaja para esclarecer el deceso de los recién nacidos

El titular del IMSS, Zoé Robledo, habló sobre la muerte de cinco bebés en una clínica de Durango. Crédito: X/ @zoerobledo
El titular del IMSS, Zoé Robledo, habló sobre la muerte de cinco bebés en una clínica de Durango. Crédito: X/ @zoerobledo
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Este viernes, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo Aburto reveló que ya dio inicio una auditoría clínica independiente para poder esclarecer la muerte de varios bebés en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1 de Durango.

Durante su comparecencia, ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el funcionario federal explicó que la medida es parte de los compromisos asumidos con los padres de los infantes.

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Además, forma parte de las acciones preventivas para evitar la repetición de tragedias similares en el sistema público de salud. Aunque también hubo varias muertes de bebés en una clínica del IMSS en Jalisco.

Titular del IMSS revela auditoría independiente por muerte de bebés en Durango

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, Robledo Aburto destacó el avance de las indagatorias y el contacto directo que la dependencia ha mantenido con los deudos.

“El martes pasado me reuní nuevamente con las familias de Durango que perdieron a sus hijos recién nacidos en el Hospital General de Zona número Uno. Ese día empezó una auditoría clínica independiente, cuyos resultados se darán a conocer el 8 de diciembre y las familias serán las que los conozcan primero”, dijo el funcionario ante diputados de las diferentes bancadas.

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Funcionarios del sector salud comparecieron ante la Cámara de Diputados. Crédito: X/ @zoerobledo
Funcionarios del sector salud comparecieron ante la Cámara de Diputados. Crédito: X/ @zoerobledo

Reactivan mecanismo para control e inspección epidemiológica

Robledo Aburto también explicó que, como parte de los acuerdos institucionales para garantizar la no repetición, se reactivaron los mecanismos de control e inspección epidemiológica en los centros hospitalarios del país. La medida busca frenar los contagios intrahospitalarios.

“Como medida de no repetición, el secretario (de Salud) Kersenovich recientemente reactivó el Comando Interinstitucional del Sector Salud, enfocado a infecciones asociadas a la atención en salud y a la resistencia a los antibióticos, que verificará de forma preventiva 220 Terapias Intensivas Neonatales de todo el país, no sólo del IMSS, de todas las instituciones, no sólo las públicas, también las privadas”, agregó.

Brindan acompañamiento a padres de recién nacidos que murieron en Jalisco

El funcionario fue enfático al afirmar que la atención a los deudos se mantendrá y también mencionó el acompañamiento a los familiares de los tres recién nacidos que perdieron la vida en un hospital del IMSS en Guadalajara, Jalisco.

“La próxima semana haré lo propio con las madres y padres de Guadalajara, porque ese dolor no es tema de debate. Las familias merecen la verdad y la van a tener”, comentó.

La FGR ya investiga los hechos registrados en el hospital de Guadalajara.
La FGR ya investiga los hechos registrados en el hospital de Guadalajara.

Cinco menores murieron en clínica de Durango

Los hechos que dieron paso a la auditoría independiente se remontan a mediados de septiembre. En esas fechas, el IMSS inició investigaciones por las vías médica, legal y laboral tras el fallecimiento de cinco recién nacidos entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ número 1 de Durango.

Zoé Robledo detalló entonces que entre el 1 y el 19 de septiembre se atendió a 11 recién nacidos en esa área. Seis de ellos recibieron el alta médica; los otros cinco perdieron la vida.

Aún no se sabe qué provocó la muerte de los bebés

Cabe señalar que en cuatro de los bebés fallecidos se identificó la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae; sin embargo, las autoridades precisaron que su hallazgo no establecía por sí sola la causa determinante de los decesos.

Ante el brote, el IMSS cerró la unidad a nuevos ingresos y envió muestras a la Ciudad de México para estudios de secuenciación genética. Los padres de las víctimas, de forma paralela, interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar el deslinde de responsabilidades penales.

Zoé Robledo visitó el hospital de Durango donde murieron cinco bebés en septiembre. Crédito: X / @zoerobledo
Zoé Robledo visitó el hospital de Durango donde murieron cinco bebés en septiembre. Crédito: X / @zoerobledo

Mientras que, desde el pasado 25 de septiembre, luego de una primera reunión con los afectados, la dirección general asumió el compromiso de que la investigación interna estará a cargo de las oficinas centrales de la dependencia y que cualquier avance relevante se va a notificar directamente a los familiares antes de su difusión pública.

A dos meses de la muerte de cinco bebés en un hospital de Durango, el titular del IMSS Zoé Robledo informó que dio inicio una auditoría interna para esclarecer esta tragedia.

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