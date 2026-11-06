Costa Rica eleva a alerta amarilla cinco regiones por amenaza de fuertes lluvias y posible formación de depresión tropical

El sistema de baja presión localizado frente a las costas del Pacífico presenta un 40% de probabilidad de convertirse en depresión tropical durante los próximos siete días.

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó este viernes 6 de noviembre de 2026 el nivel de alerta de verde a amarilla en cinco regiones de Costa Rica, ante el incremento de la inestabilidad atmosférica provocado por un sistema de baja presión localizado en el océano Pacífico, que mantiene posibilidades de convertirse en una depresión tropical durante los próximos días.

La decisión fue comunicada después de analizar los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y las condiciones que podrían afectar al país durante el fin de semana.

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Según el informe oficial, las regiones que pasan a alerta amarilla son el Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Valle Central y Huetar Norte, mientras que la región Caribe permanece bajo alerta verde.

El cambio implica un mayor nivel de preparación de las instituciones y los comités de emergencia ante la posibilidad de que se presenten incidentes relacionados con las precipitaciones.

Sistema tiene potencial de convertirse en depresión tropical

De acuerdo con el IMN, el área de baja presión ubicada frente a las costas centroamericanas continúa generando condiciones de alta inestabilidad atmosférica, favoreciendo aguaceros y tormentas eléctricas sobre el sector marítimo del Pacífico.

Parte de estas condiciones se desplazó hacia las zonas costeras durante la noche del jueves, la madrugada y las primeras horas de este viernes.

Según la actualización citada por la CNE, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) estima una probabilidad del 40% de desarrollo a depresión tropical durante las próximas 48 horas, porcentaje que se mantiene en 40% para los siguientes siete días.

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Aunque todavía existe una alta incertidumbre sobre su evolución y desplazamiento, los modelos meteorológicos señalan que el sistema podría acercarse y organizarse con mayor intensidad durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Las autoridades aclararon que no se descarta su transformación en depresión tropical, pero esto todavía no constituye un escenario confirmado.

La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla en cinco regiones de Costa Rica ante el incremento de la inestabilidad atmosférica y las lluvias previstas. Crédito: CNE

Suelos presentan hasta un 95% de saturación

Uno de los principales factores de preocupación es la condición de los terrenos en la vertiente del Pacífico, donde los niveles de saturación de los suelos alcanzan entre 80% y 95%.

Esta situación incrementa la vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos, particularmente si se presentan nuevos aguaceros intensos sobre zonas que ya acumulan importantes cantidades de agua.

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Según las proyecciones meteorológicas, durante el fin de semana podría registrarse un incremento de las precipitaciones en la vertiente del Pacífico, especialmente en el Pacífico Norte, donde se esperan aguaceros importantes.

También se anticipa un aumento de la nubosidad y la presencia de bancos de neblina durante las primeras horas del día en el norte del Pacífico.

Mientras tanto, las montañas del Caribe y la Zona Norte podrían experimentar lluvias, y el Valle Central registraría una disminución de las temperaturas debido al predominio de condiciones más nubladas.

Las autoridades advierten que los suelos del Pacífico costarricense registran niveles de saturación de entre 80% y 95%, aumentando la vulnerabilidad ante deslizamientos. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

CNE pide preparar respuestas ante posibles emergencias

Ante este panorama, la CNE solicitó a los comités municipales de emergencia y a las instituciones públicas mantenerse activados, vigilar los sectores de mayor riesgo y prepararse ante posibles incidentes.

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La institución también recomendó a las personas que viven en zonas vulnerables informarse únicamente mediante fuentes oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.

Entre las principales advertencias figuran los riesgos asociados con vientos fuertes, que podrían afectar techos, postes, árboles, rótulos y tendido eléctrico.

Asimismo, se pidió precaución a quienes transiten por carreteras y rutas montañosas, debido a la combinación de lluvia, neblina y posibles deslizamientos.

Las recomendaciones también se extienden a pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca y el turismo, ante condiciones de fuerte oleaje.

La CNE mantendrá la vigilancia sobre las regiones declaradas en alerta amarilla, mientras el IMN continuará monitoreando la evolución del sistema de baja presión y sus posibles efectos sobre Costa Rica durante el fin de semana.

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