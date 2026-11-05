Una joven de 26 años murió tras caer desde la ventana de un séptimo piso de un hotel en Brasil

La cámara de seguridad del hotel captó a la víctima identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos que perdió la vida durante la madrugada del martes, después de que cediera un elemento metálico de la ventana (video red social X)

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Una joven de 26 años murió tras caer desde el séptimo piso de un hotel en São Luís, Brasil, en la madrugada del martes 3 de noviembre, alrededor de la 1:30 -hora local-. La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, nacida en Ananindeua, en el estado de Pará. La Policía Civil trata el caso como muerte accidental.

Según el delegado George Marques, de la Superintendencia de Homicidios y Protección a la Persona (SHPP), las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento fueron determinantes para reconstruir lo ocurrido y descartar, en principio, la intervención de terceros.

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Los registros muestran a Renata apoyando la espalda en una estructura de aluminio de una ventana del corredor del séptimo piso, que cedió y provocó la caída. El caso quedó en manos de la Delegación de Homicidios de São Luís, según confirmó la TV Mirante.

La víctima era madre de dos hijos y viajó a São Luís para un campeonato de póker

El delegado George Marques señaló que las grabaciones del circuito interno permitieron reconstruir el episodio y descartar inicialmente la participación de otras personas en los hechos registrados durante la madrugada (Captura de video)

Cabe mencionar que Renata y su novio, Leonardo Augusto Pinto França, llegaron a la capital maranhense el miércoles 28 de octubre para que él participara en un torneo de póker. Ambos se hospedaban en el Rio Poty Hotel, en el barrio Ponta d’Areia, y tenían previsto regresar a Pará el mismo martes en que ocurrió el accidente. La joven estudiaba Administración y dejó dos hijos pequeños, según informó el medio local G1.

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De acuerdo con la investigación, la pareja buscaba la llave de la habitación cuando Renata se sentó en el batiente de una ventana del corredor. Al apoyar las espaldas en la estructura de aluminio, la pieza cedió. La joven cayó sobre un alero ubicado en la entrada del hotel, fue atendida en el lugar, pero no sobrevivió.

El novio declaró ante la policía y fue liberado sin cargos

La Policía Civil indicó que la pareja aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol al momento de la tragedia. En su declaración, Leonardo reconoció que pasaron la noche bebiendo y que no recuerda los detalles del accidente. Las imágenes del circuito cerrado muestran que, tras la caída, el joven permaneció inmóvil varios segundos y se asomó rápidamente por el hueco de la ventana para buscarla, hasta que un empleado del hotel se acercó.

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El acompañante, Leonardo Augusto Pinto França, reconoció que ambos habían bebido durante la noche, dijo no recordar el momento del hecho y fue descartado como sospechoso por las autoridades a cargo del caso (Captura de video)

El hombre fue llevado a la comisaría para prestar declaración y luego liberado. El delegado Marques fue categórico al descartarlo como sospechoso: “Se ve claramente que no hubo ningún tipo de agresión, no hubo empujón, él ni siquiera estaba cerca de ella”, declaró a la TV Mirante. La pareja llevaba algunos meses de relación al momento del accidente.

Los peritos analizan la ventana y la investigación sigue abierta

La Secretaría de Estado de Seguridad Pública de Maranhão (SSP-MA) informó que peritos oficiales realizaron exámenes en el Rio Poty Hotel para determinar qué causó el desprendimiento de la estructura de aluminio. En un comunicado, la SSP-MA precisó que los análisis continúan en curso y que, hasta el momento, no hay conclusiones técnicas sobre las causas ni posibles irregularidades. En los próximos días, la Policía Civil prevé interrogar a empleados y directivos del establecimiento.

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Por su parte, el Rio Poty Hotel expresó sus condolencias a los familiares y afirmó colaborar plenamente con las autoridades competentes, aunque declinó dar declaraciones a la prensa. Policías del Grupo de Apoyo al Turista se presentaron en el lugar durante la mañana del martes para los primeros relevamientos del caso.

Los restos de Renata fueron trasladados a Ananindeua, donde familiares y amigos le rindieron las últimas homenajes. Su madre, Bety Negrão, reclamó ante los medios que se hiciera justicia y exigió que las autoridades determinen si el hotel tiene responsabilidad en lo ocurrido, según informó el medio local G1 Pará.

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