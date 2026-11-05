Colombia

Habrían tratado de envenenar a Angie Rodríguez: su abogado confirmó que le practicaron pruebas toxicológicas a la exdirectora del Dapre

Manuel Villanueva indicó que la Fiscalía General de la Nación ordenó un examen con muestra de cabello dentro de una investigación por presuntos atentados contra Rodríguez. Según dijo, la prueba no se realizó en Colombia y su defendida viajó a un país europeo para practicársela

Abogado de Angie Rodríguez afirmó que un examen toxicológico arrojó resultados positivos para varias sustancias - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Abogado de Angie Rodríguez afirmó que un examen toxicológico arrojó resultados positivos para varias sustancias - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El abogado Manuel Villanueva, defensor de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, afirmó que una prueba toxicológica practicada en Europa habría detectado varias sustancias que podrían comprometer su vida e integridad.

En una entrevista con Noticias RCN, Villanueva indicó que la Fiscalía General de la Nación ordenó un examen con muestra de cabello dentro de una investigación por presuntos atentados contra Rodríguez. Según dijo, la prueba no se realizó en Colombia y su defendida viajó a un país europeo para practicársela.

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“El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida”, sostuvo el abogado. Agregó que la Fiscalía solicitó formalmente el traslado de la prueba desde España, aunque no precisó la fecha del examen, el laboratorio que lo realizó ni las sustancias detectadas.

Villanueva afirmó que la defensa acudió a la Fiscalía tras una citación y que, durante esa diligencia, se confirmaron versiones de personas que serían testigos de los hechos denunciados por la exfuncionaria.

El abogado sostuvo que la investigación se relaciona con un supuesto suministro de sustancias que pudo afectar la integridad de Angie Rodríguez. “Se solicitaron la práctica de unas pruebas”, señaló, sin detallar cuáles fueron los elementos entregados al ente investigador ni el contenido de los testimonios.

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Tras su salida sorpresiva del Gobierno, Angie Rodríguez reveló que detrás de su remoción había una campaña organizada en su contra - crédito Andrea Puentes/Presidencia
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La defensa también afirmó que abrió “varios frentes” judiciales por hechos que, según su versión, Rodríguez conoció durante su paso por el Dapre y posteriormente por el Fondo Adaptación.

Villanueva condicionó una conclusión definitiva a la validación de las autoridades

Aunque señaló que el examen habría dado positivo, el abogado indicó que será necesario que las autoridades confirmen el alcance de sus resultados dentro del proceso penal.

“De confirmarse, de salir positivas esas pruebas, se confirmaría efectivamente que existió una serie de hechos que intentó acabar con la vida de la doctora Angie Rodríguez”, declaró en la entrevista.

La información expuesta por Villanueva corresponde a la versión de la defensa. En el fragmento de la entrevista no se conoció una respuesta de la Fiscalía General de la Nación ni un informe técnico que permita establecer el origen de las sustancias, la fecha en que habrían sido administradas o una eventual responsabilidad penal.

Según la entidad, que lidera Angie Rodríguez, las funciones de Juan Camilo Villalobos son de carácter técnico y no tienen relación con manifestaciones ni hechos de orden público - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El abogado Manuel Villanueva, defensor de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, afirmó que una prueba toxicológica practicada en Europa habría detectado varias sustancias que podrían comprometer su vida e integridad - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El abogado aseguró que Rodríguez está bajo custodia de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que el abogado Abelardo de la Espriella puso a su disposición un dispositivo de seguridad.

Angie Rodríguez se reunió con Deicy Jiménez, denunciante de una presunta red de favores sexuales en el Gobierno Petro

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, se reunió el miércoles 4 de noviembre de 2026 con Deicy Jiménez, quien denunció una presunta red de explotación sexual y supuestas irregularidades en la asignación de contratos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Rodríguez afirmó que ambas identificaron coincidencias entre sus señalamientos y decidieron coordinar la entrega de información a las autoridades. “Son demasiadas coincidencias y un mismo patrón”, declaró la exfuncionaria, quien agregó: “Decidimos trabajar juntas para buscar justicia y verdad”.

La reunión habría concluido con varios puntos en común, según el testimonio de Angie Rodríguez - crédtio VickyDavilaH/X - Colprensa
La reunión habría concluido con varios puntos en común, según el testimonio de Angie Rodríguez - crédtio VickyDavilaH/X - Colprensa

La reunión ocurrió después de que Jiménez aplazara una declaración ante la Fiscalía General de la Nación, prevista para el 3 de noviembre, debido a la renuncia de su abogado, Andrés Felipe Caballero, quien alegó motivos de seguridad. La diligencia quedó a cargo de Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y todavía no tiene una nueva fecha.

Las denuncias de Jiménez involucran a personas vinculadas con la administración de Petro, mientras que Rodríguez formuló cuestionamientos sobre hechos que habrían ocurrido dentro de la Presidencia durante ese periodo. El texto señala que ambas anunciaron nuevos aportes de información, aunque no precisa cuáles serán los documentos o testimonios que presentarán.

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