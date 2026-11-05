Chuletas de cerdo en salsa de chile guajillo: la receta fácil y rápida para una comida deliciosa

Es una alternativa sencilla para disfrutar de una comida casera llena de sabor sin pasar demasiado tiempo en la cocina

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Las chuletas de cerdo son uno de los ingredientes que permiten preparar comidas completas y sabrosas sin recurrir a procedimientos complicados. Aunque suelen cocinarse a la plancha o acompañarse con alguna salsa tradicional, existen otras formas de darles un toque diferente y convertirlas en el plato principal de una comida familiar.

Una opción es marinarlas con una mezcla de chile guajillo, chile de árbol, ajo, cebolla, limón y hierbas aromáticas. Esta combinación aporta un sabor ligeramente picante y especiado que complementa muy bien la carne de cerdo.

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La receta también incorpora una guarnición de verduras salteadas, entre ellas pimientos de colores, calabaza italiana y zanahoria. Estos ingredientes se cocinan con un poco de mantequilla, sal, pimienta y perejil para conseguir un acompañamiento que aporta diferentes texturas al plato.

Lo mejor de esta preparación es que no requiere horno ni utensilios especiales. Tanto las verduras como las chuletas se cocinan en sartén, por lo que es una alternativa práctica para quienes buscan resolver la comida del día con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes para preparar chuletas de cerdo en salsa de chile guajillo

Para elaborar esta receta se necesitan ingredientes básicos que pueden encontrarse fácilmente en mercados y supermercados. La cantidad de chuletas dependerá del número de personas que se sienten a la mesa.

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Video de preparación culinaria que documenta los pasos para cocinar chuletas de cerdo. La secuencia muestra el pelado y corte de vegetales, el marinado de la carne con salsa roja en un recipiente, el salteado de pimientos y zanahorias al fuego en una sartén, y la cocción de la carne. Finalmente, se presenta el plato servido con la chuleta asada, las verduras salteadas y láminas de aguacate.

Para las chuletas y la marinada:

Chuletas de cerdo.

3 chiles guajillos.

3 chiles de árbol.

Un trozo de cebolla.

1 diente de ajo.

El jugo de medio limón.

Pimienta al gusto.

Una pizca de sal.

Perejil.

Tomillo seco.

Aceite vegetal.

Para la guarnición de verduras:

1 pimiento amarillo.

1 pimiento rojo.

1 calabaza italiana.

1 zanahoria mediana.

Un poco de cebolla.

Mantequilla.

Sal y pimienta al gusto.

Perejil.

Aguacate para acompañar.

Cómo preparar la marinada de chile guajillo para las chuletas

El primer paso consiste en preparar los ingredientes que acompañarán la carne. Se cortan los pimientos amarillo y rojo en tiras delgadas. Después, se toma la calabaza italiana, se retiran las semillas y se corta en pequeñas tiras.

La zanahoria también se limpia, se retiran sus extremos y se corta en tiras finas para facilitar su cocción. Una vez que las verduras estén listas, se reservan mientras se prepara la marinada.

Para conseguir la mezcla que dará sabor a las chuletas, se colocan en la licuadora los tres chiles guajillos, los tres chiles de árbol, un trozo de cebolla, un diente de ajo, el jugo de medio limón, pimienta, un poco de sal, perejil y tomillo seco.

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Se licúan los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea. Posteriormente, se cubren las chuletas de cerdo con esta mezcla, procurando que la marinada llegue a toda la superficie de la carne.

Se recomienda dejarlas reposar durante al menos 10 minutos para que absorban los sabores de los chiles y las hierbas aromáticas.

El secreto de las verduras salteadas para acompañar la carne

Mientras las chuletas reposan, se puede avanzar con la guarnición. Para ello, se coloca un poco de aceite en un sartén y se agrega la zanahoria junto con un poco de cebolla.

Se mezclan los ingredientes y, después de aproximadamente tres minutos, se incorporan los pimientos y la calabaza italiana. Es importante revolver para que las verduras tengan una cocción uniforme.

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Posteriormente, se añade un poco de mantequilla, sal, pimienta y perejil. Se deja cocinar durante unos cinco minutos más, hasta que las verduras estén listas, procurando que conserven parte de su textura.

Una vez terminadas, se retiran del sartén y se reservan en un recipiente.

Cocción de las chuletas de cerdo en sartén

En el mismo sartén donde se prepararon las verduras se agrega un poco de aceite. Cuando esté caliente, se colocan las chuletas previamente marinadas.

La recomendación de esta preparación es cocinarlas a fuego medio-bajo durante aproximadamente cinco minutos por cada lado. El tiempo puede variar dependiendo del grosor de la carne, por lo que es importante comprobar que esté completamente cocida antes de servirla.

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La marinada ayudará a que las chuletas tengan un sabor diferente al de las preparaciones tradicionales, mientras que la cocción en sartén permite conseguir una superficie dorada y conservar la humedad de la carne.

Cómo servir las chuletas de cerdo con verduras y aguacate

Para presentar el plato, se coloca una porción generosa de las verduras salteadas como base o guarnición. Después, se sirven las chuletas de cerdo recién cocinadas y se agrega una buena porción de aguacate.

La combinación de carne marinada, pimientos, zanahoria, calabaza italiana y aguacate ofrece una alternativa completa para la comida del día.

Esta receta demuestra que no es necesario utilizar ingredientes costosos ni pasar horas en la cocina para preparar un platillo diferente. Con una marinada de chiles, algunas verduras frescas y un sartén, las chuletas de cerdo pueden convertirse en una opción práctica para compartir en familia.

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